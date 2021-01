Bayern München doet het opnieuw zuinig, nu tegen Augsburg

In de eerste helft kregen we weer het overweldigende spel te zien waarmee Bayern vorig seizoen Europa mee verbaasde en vermaakte. Het was opvallend dat het uit de vele kansen maar één keer kon scoren, een penalty van Lewandowski dan nog.

Voor Lewandowski was het al zijn 22e competitiegoal dit seizoen, en dat na amper 17 speeldagen. Niemand sloot de heenronde in de Bundesliga af met zoveel goals.

Een 23e goal zou er na de rust niet meer komen, omdat Bayern amper nog aan voetballen dacht. Zo speelde het opzichtig met vuur. Augsburg zorgde voor nog een paar prangende momentjes, maar het miste de vuurkracht voorin om te stunten.