Leipzig laat opnieuw punten liggen, nu op bezoek bij Wolfsburg

Wolfsburg, met Casteels tussen de palen, en Leipzig zijn allebei belabberd aan het nieuwe jaar begonnen. Wolfsburg begon ook nog eens belabberd aan de match, want na 4 minuten was het al gatenkaas achterin: Mukiele kon vrijstaand scoren aan de 2e paal.

De thuisploeg liet niet op zijn kop zitten en kwam nog voor de rust op voorsprong, eerst met een aanval uit het boekje waarbij Weghorst met de kop kon afwerken en daarna met een bekeken schot van Steffen.

In de 2e helft kon Leipzig toch nog een puntje in de tas steken. Een vrijschop vanaf links van Nkunku eindigde in een hobbelballetje waar Casteels (door een deviatie?) geen goed oog op had. De rebound was dan ook voor Orban.

Omdat Leverkusen gisteren al verloor in Berlijn en Dortmund thuis niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Mainz kan het kwakkelende Bayern zowaar weer een gouden zaak doen dit weekend.