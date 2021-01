Bayern München overtuigt weer niet, maar doet wel een gouden zaak

Bayern verloor afgelopen week bij Mönchengladbach en werd uit de beker geknikkerd door tweedeklasser Holstein Kiel. Een zege tegen Freiburg was dan ook een must. Müller bediende al vroeg Lewandowski, die zijn 21e van het seizoen niet liet liggen. Nog nooit maakte iemand zoveel goals in de heenronde in Duitsland.

Maar opnieuw kon Bayern de match niet probleemloos uitspelen. Invaller Nils Petersen, ex-Bayern, die bij zijn eerste contact met de bal met een zweefduik kon scoren. Het was al de 11e match op een rij dat Bayern een goal slikte.

Dankzij een combinatie Sané, Coman en Müller kwam het uiteindelijk toch weer op voorsprong, ook al ontsnapte het in de extra tijd, toen Petersen de lat trof.

Door het puntenverlies van Leverkusen, Leipzig en Dortmund spoelt Bayern de bittere smaak van de voorbije week door met het juiste mondwater. De recordkampioen staat opnieuw 4 punten los.