LIVE: Sancho en Haaland zetten Leipzig voor het blok, Witsel valt uit

84' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 84 door Erling Haaland van Borussia Dortmund. 0, 3. goal RB Leipzig Borussia Dortmund 85' 0 3

77' tweede helft, minuut 77. Dortmund is prachtig aan het voetballen. Wat een tweede helft! Commentator Filip Joos op Play Sports. Dortmund is prachtig aan het voetballen. Wat een tweede helft! Commentator Filip Joos op Play Sports

73' Gele kaart voor Manuel Akanji van Borussia Dortmund tijdens tweede helft, minuut 73 Manuel Akanji Borussia Dortmund

73' tweede helft, minuut 73.

72' tweede helft, minuut 72. Haaland onvermijdelijk: 0-2. Dortmund wordt beloond voor zijn aanvalsdrang. Maar met iemand als Haaland in het team, is dat natuurlijk al makkelijker. De Noor houdt 4 man aan de praat, bedient Sancho en loopt door naar de 2e paal. Daar krijgt hij de bal van Sancho mooi op zijn hoofd: Halstenberg vermag er niets tegen. Zijn 11e goal in 10 competitiematchen. Haaland zit nu aan 35 goals in 35 competitiewedstrijden voor Dortmund. Hij scoort om de 78 minuten.



De Noor houdt 4 man aan de praat, bedient Sancho en loopt door naar de 2e paal. Daar krijgt hij de bal van Sancho mooi op zijn hoofd: Halstenberg vermag er niets tegen.



Zijn 11e goal in 10 competitiematchen. Haaland zit nu aan 35 goals in 35 competitiewedstrijden voor Dortmund. Hij scoort om de 78 minuten.

71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Erling Haaland van Borussia Dortmund. 0, 2. goal RB Leipzig Borussia Dortmund 85' 0 2

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij RB Leipzig, Hwang Hee-Chan erin, Amadou Haidara eruit wissel Amadou Haidara Hee-Chan Hwang

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou erin, Thomas Delaney eruit wissel Thomas Delaney Dan-Axel Zagadou

68' tweede helft, minuut 68. Dortmund baas. Voor de rust was Leipzig duidelijk baas, maar de cijfers van de 2e helft geven een ander beeld weer. De bezoekers zitten aan 55 procent balbezit en hebben al 7 doelpogingen bij elkaar gevoetbald. . Dortmund baas Voor de rust was Leipzig duidelijk baas, maar de cijfers van de 2e helft geven een ander beeld weer. De bezoekers zitten aan 55 procent balbezit en hebben al 7 doelpogingen bij elkaar gevoetbald.

66' tweede helft, minuut 66. Olmo op de paal. Uit het niets kon Leipzig bijna gelijkmaken. Olmo, in de 1e helft bedrijvig, na de rust nog niet gezien, krijgt te veel ruimte in de 16 en trapt schuin richting doel. Bürki is gezien, maar bedankt de paal. . Olmo op de paal Uit het niets kon Leipzig bijna gelijkmaken. Olmo, in de 1e helft bedrijvig, na de rust nog niet gezien, krijgt te veel ruimte in de 16 en trapt schuin richting doel. Bürki is gezien, maar bedankt de paal.

65' tweede helft, minuut 65. Haaland op keeper en lat. Sancho bedient tussendoor Haaland, die alleen voor Gulacsi komt. De Noor kan niet anders dan trappen. Hij heeft zijn 11e goal voor ogen, maar een reflex van Gulacsi en de lat verhinderen een wellicht beslissende voorsprong. . Haaland op keeper en lat Sancho bedient tussendoor Haaland, die alleen voor Gulacsi komt. De Noor kan niet anders dan trappen. Hij heeft zijn 11e goal voor ogen, maar een reflex van Gulacsi en de lat verhinderen een wellicht beslissende voorsprong.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij RB Leipzig, Lukas Klostermann erin, Marcel Sabitzer eruit wissel Marcel Sabitzer Lukas Klostermann

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij RB Leipzig, Alexander Sørloth erin, Emil Forsberg eruit wissel Emil Forsberg Alexander Sørloth

61' tweede helft, minuut 61. Sørloth en Klostermann komen bij Leipzig. Nagelsmann moet iets doen. Hij brengt Sørloth, de oud-spits van Gent, in de plaats van Forsberg. Klostermann komt Sabitzer vervangen. . Sørloth en Klostermann komen bij Leipzig Nagelsmann moet iets doen. Hij brengt Sørloth, de oud-spits van Gent, in de plaats van Forsberg. Klostermann komt Sabitzer vervangen.

60' tweede helft, minuut 60. Guerreiro draait de bal over. Drie minuten, drie kansen. Nu is het aan Guerreiro om de bal van iets buiten de zestien richting doel te trappen. Hij doet dat verfijnd, maar iets te hoog. . Guerreiro draait de bal over Drie minuten, drie kansen. Nu is het aan Guerreiro om de bal van iets buiten de zestien richting doel te trappen. Hij doet dat verfijnd, maar iets te hoog.

57' tweede helft, minuut 57. Haaland haalt uit. Dortmund is duidelijk bevrijd door het doelpunt. Ze komen weer aandraven. De bal belandt bij Haaland, die in de draai binnen het kader schiet. Upamecano staat evenwel in de baan van het schot. . Haaland haalt uit Dortmund is duidelijk bevrijd door het doelpunt. Ze komen weer aandraven. De bal belandt bij Haaland, die in de draai binnen het kader schiet. Upamecano staat evenwel in de baan van het schot.

55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Jadon Sancho van Borussia Dortmund. 0, 1. goal RB Leipzig Borussia Dortmund 85' 0 1

54' tweede helft, minuut 54.

54' tweede helft, minuut 54. Dortmund opent score. Wat een doelpunt voor Dortmund: Haaland krijgt veel vrijheid op de rechterkant. Hij drijft de bal op en zet goed voor naar Reus ter hoogte van het penaltypunt. De aanvoerder beroert de bal met de hak, zodat hij goed komt te liggen voor de eveneens gevolgde Sancho. Die hoeft hem maar simpel voorbij Gulacsi te trappen. Tegen de gang van het spel in, staat Dortmund op voorsprong. Al dient het wel gezegd, dat Dortmund na de rust de betere is.



Tegen de gang van het spel in, staat Dortmund op voorsprong. Al dient het wel gezegd, dat Dortmund na de rust de betere is.

52' tweede helft, minuut 52. Haaland zet laag voor. Daar is Dortmund meer. Haaland bedient Sancho en krijgt de bal terug in de 16. Wel iets te veel naar de buitenkant, dus een lage voorzet is het enige wat de Noor er nog kan uithalen. Die belandt niet bij een ploegmaat. Dortmund heeft in deze eerste minuten na de rust al evenveel laten zien als in de eerste helft.



Dortmund heeft in deze eerste minuten na de rust al evenveel laten zien als in de eerste helft.

49' tweede helft, minuut 49. Reus zet Gulacsi aan het werk, Can kopt net over. Dortmund swingt meteen naar voren. Sancho bedient op het juiste moment de inlopende Reus, die naar de linkerpaal mikt. Gulacsi duwt de bal in hoekschop. Die 1e corner van de match voor Dortmund wordt door Can, de vervanger van Witsel, maar net over de lat gekopt. Coach Terzic had de bal graag binnen zien gaan.



Die 1e corner van de match voor Dortmund wordt door Can, de vervanger van Witsel, maar net over de lat gekopt. Coach Terzic had de bal graag binnen zien gaan.

47' tweede helft, minuut 47. De trage herhaling van het moment van Witsels blessure toont iets dat er niet goed uitziet. Dat en de voet die onbeweeglijk hangt, doet een achillespeesletsel vermoeden. Maar laten we hopen dat het meevalt. Commentator Filip Joos op Play Sports. De trage herhaling van het moment van Witsels blessure toont iets dat er niet goed uitziet. Dat en de voet die onbeweeglijk hangt, doet een achillespeesletsel vermoeden. Maar laten we hopen dat het meevalt. Commentator Filip Joos op Play Sports

46' tweede helft, minuut 46. Dortmund. Brengt de bal in het spel voor de 2e helft. Het zal uit een ander vaatje moeten tappen om kans te maken op de overwinning. . Dortmund Brengt de bal in het spel voor de 2e helft. Het zal uit een ander vaatje moeten tappen om kans te maken op de overwinning.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust: 0-0. In een match met heel weinig doelgevaar is Leipzig duidelijk de betere ploeg. Dortmund kon naar het einde van de eerste helft maar even zijn neus aan het venster steken. Dortmund verloor Witsel. Die ging zonder tegenstander in de buurt even door zijn enkel en kon niet meer voort. De Rode Duivel wist duidelijk niet wat hem overkwam en trok steunend op 2 medische stafleden met grimassen van het veld.



Dortmund verloor Witsel. Die ging zonder tegenstander in de buurt even door zijn enkel en kon niet meer voort. De Rode Duivel wist duidelijk niet wat hem overkwam en trok steunend op 2 medische stafleden met grimassen van het veld.

45+1' eerste helft, minuut 46. Mooie aanval Leipzig. Het laatste gevaar is voor Leipzig: ze tikken de bal kort en snel de 16 in. Maar weer loopt het mis bij de laatste bal van Poulsen. Dortmund kan ontzetten. . Mooie aanval Leipzig Het laatste gevaar is voor Leipzig: ze tikken de bal kort en snel de 16 in. Maar weer loopt het mis bij de laatste bal van Poulsen. Dortmund kan ontzetten.

45' eerste helft, minuut 45. Dortmund neemt laatste minuten voor rekening. Naar het einde van de eerste helft komen de bezoekers opzetten. Ze komen een aantal keer in de thuiszestien, maar een schot op doel zien we nog niet. Maar hier kunnen Meunier en co. zich aan optrekken.



38' eerste helft, minuut 38. Ondanks het weinige gevaar is het wel aangenaam om naar te kijken. Leipzig handelt en denkt sneller dan Dortmund. Commentator Filip Joos op Play Sports. Ondanks het weinige gevaar is het wel aangenaam om naar te kijken. Leipzig handelt en denkt sneller dan Dortmund. Commentator Filip Joos op Play Sports

33' eerste helft, minuut 33. Pijnlijke blik Witsel. Terwijl Witsel met hulp de kleedkamer opzoekt, krijgt hij een vuistje van Leipzig-coach Nagelsmann. De Rode Duivel apprecieert het gebaar, maar trekt ook een van pijn vertrokken gezicht. . Pijnlijke blik Witsel Terwijl Witsel met hulp de kleedkamer opzoekt, krijgt hij een vuistje van Leipzig-coach Nagelsmann. De Rode Duivel apprecieert het gebaar, maar trekt ook een van pijn vertrokken gezicht.

32' Gele kaart voor Thomas Delaney van Borussia Dortmund tijdens eerste helft, minuut 32 Thomas Delaney Borussia Dortmund

32' eerste helft, minuut 32. 1e gevaar Dortmund. Meunier krijgt voor het eerst wat ruimte op de rechterkant en zet strak voor halverwege de zestien. Haaland wacht om de bal, maar een thuisverdediger zet er als eerste zijn voet tegen. . 1e gevaar Dortmund Meunier krijgt voor het eerst wat ruimte op de rechterkant en zet strak voor halverwege de zestien. Haaland wacht om de bal, maar een thuisverdediger zet er als eerste zijn voet tegen.

31' eerste helft, minuut 31.

30' eerste helft, minuut 30. Witsel wordt van veld gedragen. Het leek aanvankelijk niet erg, maar Witsel kan toch niet meer voort. Hij kan niet meer op zijn enkel steunen en hinkelt met de armen om de schouders van 2 leden van de medische staf van het veld. Can is zijn vervanger. . Witsel wordt van veld gedragen Het leek aanvankelijk niet erg, maar Witsel kan toch niet meer voort. Hij kan niet meer op zijn enkel steunen en hinkelt met de armen om de schouders van 2 leden van de medische staf van het veld. Can is zijn vervanger.

30' eerste helft, minuut 30.

30' eerste helft, minuut 30. Vervanging bij Borussia Dortmund, Emre Can erin, Axel Witsel eruit wissel Axel Witsel Emre Can

29' eerste helft, minuut 29. Witsel ligt met pijn op de grond. Axel Witsel zet aan richting de bal en gaat plots op de grond liggen. Zijn enkel maakte een kwakkelende beweging. Hij roept vertwijfeld de dokters. . Witsel ligt met pijn op de grond Axel Witsel zet aan richting de bal en gaat plots op de grond liggen. Zijn enkel maakte een kwakkelende beweging. Hij roept vertwijfeld de dokters.

27' eerste helft, minuut 27. Dortmund raakt eens over de middenlijn, Haaland steekt met zijn zevenmijlslaarzen het hele veld over, maar Sancho steekt de bal niet diep, wel naar achteren. Zo is het gevaar geweken, een tel later is Dortmund zelfs de bal kwijt na een zoveelste misbegrepen pass. . Dortmund raakt eens over de middenlijn, Haaland steekt met zijn zevenmijlslaarzen het hele veld over, maar Sancho steekt de bal niet diep, wel naar achteren. Zo is het gevaar geweken, een tel later is Dortmund zelfs de bal kwijt na een zoveelste misbegrepen pass.

26' eerste helft, minuut 26. Daar zijn ze weer, al raakte Bürki nog amper een bal. Commentator Filip Joos op Play Sports. Daar zijn ze weer, al raakte Bürki nog amper een bal. Commentator Filip Joos op Play Sports

25' eerste helft, minuut 25. Bürki plukt. Angelino is een opvallende figuur in de eerste helft van de eerste helft. Zijn voorzet vindt het hoofd van Poulsen. Die wordt licht gehinderd en de bal krijgt geen kracht mee. Bürki plukt het boogballetje makkelijk. . Bürki plukt Angelino is een opvallende figuur in de eerste helft van de eerste helft. Zijn voorzet vindt het hoofd van Poulsen. Die wordt licht gehinderd en de bal krijgt geen kracht mee. Bürki plukt het boogballetje makkelijk.

23' eerste helft, minuut 23. Leipzig flitst. RB schuift snel op. Olmo vindt Angelino op de linkerkant, maar zijn strakke voorzet belandt in een gele voet. Hier zat meer. Leipzig is duidelijk baas en verhoogt de druk.



Leipzig is duidelijk baas en verhoogt de druk.

17' eerste helft, minuut 17. Dortmund moet zijn niveau opkrikken. Commentator Filip Joos op Play Sports. Dortmund moet zijn niveau opkrikken. Commentator Filip Joos op Play Sports

15' eerste helft, minuut 15.

14' eerste helft, minuut 14. Haaland nog niet gezien. Dortmund ondergaat voorlopig de wet van de sterkste. Het is nog niet dreigend geweest, aanvoerder Reus raakt er al een beetje door gefrustreerd. Haaland is nog niet in the picture geweest. Het dient wel gezegd dat ook de thuisploeg nog geen kans heeft gecreëerd.



Het dient wel gezegd dat ook de thuisploeg nog geen kans heeft gecreëerd.

8' eerste helft, minuut 8. Leipzig 1x verloren. Dortmund is niet te best bezig aan het seizoen. Het verloor al 5 keer in de competitie en dat kostte eind vorig jaar coach Favre zijn job. Leipzig doet een heel pak beter. Het is op dat vlak zelfs de beste club van de Bundesliga. Enkel eind oktober werd met 1-0 verloren bij Gladbach. Voor de rest telt het 9 zeges en 4 draws.



Leipzig doet een heel pak beter. Het is op dat vlak zelfs de beste club van de Bundesliga. Enkel eind oktober werd met 1-0 verloren bij Gladbach. Voor de rest telt het 9 zeges en 4 draws.

7' eerste helft, minuut 7. Tackle Meunier . Angelino zet zich door op de linkerflank. Meunier zet de achtervolging in en tackelt de bal in hoekschop. De Rode Duivel krijgt de schoen van Angelino tegen zijn hoofd. Hij schudt even met zijn hoofd heen en weer en doet daarna gewoon voort. . Tackle Meunier Angelino zet zich door op de linkerflank. Meunier zet de achtervolging in en tackelt de bal in hoekschop. De Rode Duivel krijgt de schoen van Angelino tegen zijn hoofd. Hij schudt even met zijn hoofd heen en weer en doet daarna gewoon voort.

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. Balverlies Witsel. Witsel verliest de bal ter hoogte van de middenlijn, waarna het snel gaat. RB tikt - naar goeie gewoonte - de bal snel rond en naar voren. De voorzet vanaf de linkerkant waait evenwel over de achterlijn. . Balverlies Witsel Witsel verliest de bal ter hoogte van de middenlijn, waarna het snel gaat. RB tikt - naar goeie gewoonte - de bal snel rond en naar voren. De voorzet vanaf de linkerkant waait evenwel over de achterlijn.

2' eerste helft, minuut 2. Leipzig is voorlopig meester van de bal, maar dat gebeurt vooral op het middenveld. De 16 zijn ze nog niet binnengeraakt. Dortmund is amper op de helft van de thuisploeg geweest. . Leipzig is voorlopig meester van de bal, maar dat gebeurt vooral op het middenveld. De 16 zijn ze nog niet binnengeraakt. Dortmund is amper op de helft van de thuisploeg geweest.

1' eerste helft, minuut 1. Leipzig trapt af. Haaland staat in het andere kamp. De jonge Noor was voorbestemd om van RB Salzburg naar RB Leipzig te gaan, maar deed het te goed bij de Oostenrijkers. . Leipzig trapt af Haaland staat in het andere kamp. De jonge Noor was voorbestemd om van RB Salzburg naar RB Leipzig te gaan, maar deed het te goed bij de Oostenrijkers.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:28 vooraf, 18 uur 28. Voor Dortmund is het toch een beetje de match van de laatste kans. Dan komen ze tot op 6 punten van leider Bayern. Bij winst kan Leipzig leider worden. Commentator Filip Joos op Play Sport. Voor Dortmund is het toch een beetje de match van de laatste kans. Dan komen ze tot op 6 punten van leider Bayern. Bij winst kan Leipzig leider worden. Commentator Filip Joos op Play Sport

18:24 vooraf, 18 uur 24. Dortmund start met zelfde 11. Als vorige week tegen Wolfsburg, waarin het met 2-0 won. Goals van Akanji en Sancho. . Dortmund start met zelfde 11 Als vorige week tegen Wolfsburg, waarin het met 2-0 won. Goals van Akanji en Sancho.

18:02 vooraf, 18 uur 02. Nummer 2 tegen nummer 5. Leipzig kan na de misstap van Bayern bij Gladbach van 2 naar 1 springen over de Münchense topclub. Bayern telt 33 punten, Leipzig 31. Dortmund is 5e met 25 punten. . Nummer 2 tegen nummer 5 Leipzig kan na de misstap van Bayern bij Gladbach van 2 naar 1 springen over de Münchense topclub. Bayern telt 33 punten, Leipzig 31. Dortmund is 5e met 25 punten.

17:59 vooraf, 17 uur 59. Meunier, Witsel en Haaland in basis. Dortmund won vorige week zijn eerste match van het nieuwe jaar, met 2-0 tegen Wolfsburg. Haaland maakte na een spierblessure zijn rentree, al scoorde hij niet. Ook Witsel en Meunier staan opnieuw in de basis. Thorgan Hazard is nog geblesseerd.

Ook Witsel en Meunier staan opnieuw in de basis. Thorgan Hazard is nog geblesseerd.

17:56 - Vooraf Vooraf, 17 uur 56

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Willi Orban, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Tyler Adams, Marcel Sabitzer, Amadou Haidara, Angeliño, Dani Olmo, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg Opstelling RB Leipzig Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Dani Olmo, Angeliño, Amadou Haidara, Marcel Sabitzer, Tyler Adams, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Willi Orban, Péter Gulácsi

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Thomas Meunier, Manuel Akanji, Mats Hummels, Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Axel Witsel, Marco Reus, Thomas Delaney, Giovanni Reyna, Erling Haaland Opstelling Borussia Dortmund Erling Haaland, Giovanni Reyna, Thomas Delaney, Marco Reus, Axel Witsel, Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Mats Hummels, Manuel Akanji, Thomas Meunier, Roman Bürki