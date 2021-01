31e keer, goede keer: Schalke knoopt na een jaar eindelijk weer aan met zege

De vergelijking tussen Schalke 04 en Tasmania Berlin begon als een grapje in de Duitse pers, maar na de nederlaag tegen Hertha BSC kwam het stokoude record plots heel erg dichtbij. In 1966 moest Tasmania Berlin 31 matchen op rij wachten op een zege, Schalke 04 zat aan 30 wedstrijden zonder overwinning.

Tegen Hoffenheim was het dan ook alles of niets voor Die Königsblauen. De druk op coach Christian Gross, die pas zijn tweede wedstrijd langs de zijlijn stond in Gelsenkirchen, was enorm. Maar de Zwitser twijfelde niet om de jonge garde een kans te geven. Met succes.

De 19-jarige Matthew Hoppe legde Hoffenheim eigenhandig over de knie met een hattrick. De Amerikaan mag ook een pluim op de hoed steken van Amine Harit, die de drie assists voor zijn rekening nam. De 23-jarige Marrokaanse Fransman zette zelf de kers op de taart met de 4-0.

De eerste zege sinds januari 2020 helpt Schalke ook weg van de laatste plaats in de Bundesliga. Het wipt over Mainz en staat 4 punten onder Keulen, dat net boven de degradatiezone vertoeft.