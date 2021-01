VIDEO: Gladbach pakt scalp van Bayern, dat 0-2-bonus verkwanselt

Mönchengladbach is een ploeg die Bayern München doorgaans niet zo goed ligt, maar daar was aanvankelijk weinig van te merken. Lewandowski ging gewoon door op zijn elan met een eenvoudige strafschopgoal, na een domme handsbal.

Toen Goretzka er niet veel later met een kanonskogel 0-2 van maakte, leek het pleit al vroeg beslecht. Maar daar had Mönchengladbach andere ideeën over. Of moeten we Niklas Süle zeggen, want de Bayern-verdediger had bij de 3 tegengoals boter op het hoofd.

Toen Neuhaus er met een afstandsschot 3-2 van gemaakt had, moest Bayern opnieuw een hogere versnelling zoeken, maar dat lukte niet. Invaller Coman, net terug van een blessure, zorgde nog wel voor wat extra schwung, maar niet meer voor extra goals.

Het is pas de 2e nederlaag voor Bayern dit seizoen. Morgen kan Leipzig over de recordkampioen naar de eerste plaats springen en ook Leverkusen kan tot op 2 punten naderen. Krijgen we dan toch nog eens een spannende titelstrijd in Duitsland?