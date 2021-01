Bayern München toont tegen moedig Mainz pas na de rust zijn ware gelaat

Geen lange winterstop dit jaar in de Bundesliga, maar toch leek Bayern München in de 1e helft tegen Mainz nog bezig aan een winterslaap. De nummer 17 in de stand dook immers met 0-2 de kleedkamer in na goals van Burkardt en Hack.

Maar na de rust stelde Bayern orde op zaken. Kimmich maakte al snel de aansluitingstreffer en Sané tekende nog voor het uur voor de gelijkmaker met een opperbeste imitatie van Arjen Robben: vanaf rechts naar binnen snijden en dan de bal met de linker binnenjassen.

Een kwartiertje kon Mainz zich nog vastklampen aan een puntje, maar dan brak de veer finaal bij de bezoekers. Met een goal van Süle en twee treffers van de onvermijdelijke Lewandowski - waarvan eentje vanaf de stip - werd het toch nog een ruime zege voor Bayern, dat Leipzig weer op 2 punten zet.