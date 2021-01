Leverkusen lijdt ondanks pareltje van Amiri een nieuwe nederlaag

In zijn laatste wedstrijd van 2020 had Leverkusen voor het eerst dit seizoen verloren in de Bundesliga, na een late nederlaag tegen concurrent Bayern. In Frankfurt hoopte het team van onder meer ex-Genk-speler Leon Bailey weer aan te knopen met de overwinning.

Het wedstrijdbegin van Leverkusen was in elk geval uitstekend, want al na 10 minuten klommen de bezoekers op voorsprong. Amiri verschalkte Frankfurt-keeper Trapp met een uitmuntend hakje: 0-1.

Maar Leverkusen kon geen vervolg breien aan de goeie start en halfweg de 1e helft kwam Frankfurt langszij. Younes schoof zijn eerste doelpunt van het seizoen binnen. Na de rust kregen de bezoekers dan een nieuwe tik, toen Tapsoba zijn eigen doelman verschalkte.

In het laatste halfuur probeerde Leverkusen nog een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar de beste kansen waren nog voor de thuisploeg. Toch bleef het bij 2-1, waardoor Frankfurt de aansluiting maakt met de subtop.