16-jarige Moukoko schrijft Bundesliga-geschiedenis, maar Dortmund verliest

Thomas Meunier en Axel Witsel moesten het op het veld van Union Berlijn zonder de geblesseerde Thorgan Hazard doen. Ook doelpuntenmachine Erling Haaland was nog niet fit.

In de eerste helft hielden beide teams zich nog in evenwicht, bij Dortmund missen ze duidelijk de Noor vooraan. Het was pas na rust dat de doelpunten vielen. Ex-Moesroen-spits Taiwo Awoniyi opende de score voor de thuisploeg.

Lang kon Union Berlijn er niet van genieten, want drie minuten later was Moukoko daar met de gelijkmaker. Met zijn 16 jaar en 28 dagen werd hij zo de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Bundesliga.

Het leek een uitzonderlijke avond te worden voor Dortmund en Moukoko, maar Friedrich verpestte dat feestje nog met de winnende treffer. Dortmund moest met een 1-2-nederlaag weer naar huis en mist de kans om weer aansluiting te maken met de top. Union Berlijn springt zowaar naar de vijfde plek.