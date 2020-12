Zonder hoofdcoach knoopt Dortmund met nodige moeite weer aan met zege

Assistent Edin Terzic (38) had nauwelijks tijd gekregen na het ontslag van Lucien Favre om met de ploeg te trainen. Bovendien moest hij het nog steeds zonder vaste waarden Erling Haaland, Thomas Meunier en Thorgan Hazard stellen.

De gelegenheidscoach gooide dan maar een piepjong elftal tussen de lijnen: met Moukoko (16), Bellingham (17) en Reyna (18) moest enthousiasme een grotere troef zijn dan ervaring.

Moukoko had zich als jongste basisspeler ooit in Duitsland nog wat meer in de kijker kunnen spelen, maar hij miste in de openingsminuten een eerste treffer. Raphaël Guerreiro mikte wel raak.

Maar Dortmund heeft nog niet veel vertrouwen na de 1-5-pandoering tegen Stuttgart. De bezoekers trokken zich terug en kregen al snel de rekening gepresenteerd. Een 2 op 12 leek in de maak, tot de bal met wat geluk op de stip belandde. Ervaren rot Marco Reus sleepte zo een broodnodige zege in de wacht.