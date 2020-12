LIVE: Dortmund, met Witsel als enige Belg in de basis, ontvangt Stuttgart

26' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 26 door Silas Wamangituka van VfB Stuttgart. 0, 1. penalty Borussia Dortmund VfB Stuttgart 27' 0 1

26' Gele kaart voor Emre Can van Borussia Dortmund tijdens eerste helft, minuut 26 Emre Can Borussia Dortmund

25' eerste helft, minuut 25. Hummels stuurt Sancho weg, maar die kan niet afwerken. Dortmund lijkt steeds meer controle te hebben over de wedstijd. . Hummels stuurt Sancho weg, maar die kan niet afwerken. Dortmund lijkt steeds meer controle te hebben over de wedstijd.

23' eerste helft, minuut 23. Geen Haaland of Meunier. Doelpuntenmachine Haaland is er vandaag niet bij. Hij is nog steeds geblesseerd en komt dit jaar allicht niet meer in actie. Ook Rode Duivel Thomas Meunier is er niet bij. Hij kampt met een blessure aan de kuit. . Geen Haaland of Meunier Doelpuntenmachine Haaland is er vandaag niet bij. Hij is nog steeds geblesseerd en komt dit jaar allicht niet meer in actie. Ook Rode Duivel Thomas Meunier is er niet bij. Hij kampt met een blessure aan de kuit.

19' eerste helft, minuut 19. Sancho stuurt een meegekomen Can weg, maar de doelman reageert alert. Dortmund lijkt de match meer en meer handen te nemen. . Sancho stuurt een meegekomen Can weg, maar de doelman reageert alert. Dortmund lijkt de match meer en meer handen te nemen.

15' eerste helft, minuut 15. Doelpunt afgekeurd . Na een mooie aanval kan Bellingham van dichtbij scoren. Het feest gaat niet door, want de grensrechter heeft buitenspel gezien. Een terechte beslissing, zo blijkt uit de herhaling. . Doelpunt afgekeurd Na een mooie aanval kan Bellingham van dichtbij scoren. Het feest gaat niet door, want de grensrechter heeft buitenspel gezien. Een terechte beslissing, zo blijkt uit de herhaling.

11' eerste helft, minuut 11. Grote kans Stuttgart! De bezoekers zorgen al voor de derde keer voor gevaar. Wamangituka zet laag voor, Coulibaly komt goed voor zijn man en kan van dichtbij de bal binnen tikken, maar zet hem er naast. . Grote kans Stuttgart! De bezoekers zorgen al voor de derde keer voor gevaar. Wamangituka zet laag voor, Coulibaly komt goed voor zijn man en kan van dichtbij de bal binnen tikken, maar zet hem er naast.

10' eerste helft, minuut 10. Dortmund heeft het niet onder de markt in de openingsfase. Stuttgart, dat nog maar twee keer verloor dit seizoen, is de gevaarlijkste ploeg. Het balbezit is zoals wel vaker wel voor de thuisploeg. . Dortmund heeft het niet onder de markt in de openingsfase. Stuttgart, dat nog maar twee keer verloor dit seizoen, is de gevaarlijkste ploeg. Het balbezit is zoals wel vaker wel voor de thuisploeg.

7' eerste helft, minuut 7. Silas Wamangituka, de man in vorm bij Stuttgart, wordt vastgehouden en versiert een vrije trap. Sosa mikt de bal mooi richting de kruising, maar Bürki zweeft de bal in hoekschop. . Silas Wamangituka, de man in vorm bij Stuttgart, wordt vastgehouden en versiert een vrije trap. Sosa mikt de bal mooi richting de kruising, maar Bürki zweeft de bal in hoekschop.

2' eerste helft, minuut 2. Endo (ex-STVV) zorgt voor het eerste gevaar in de wedstrijd. Hij kan aanleggen, maar Bürki houdt de bal vrij makkelijk uit zijn kooi. . Endo (ex-STVV) zorgt voor het eerste gevaar in de wedstrijd. Hij kan aanleggen, maar Bürki houdt de bal vrij makkelijk uit zijn kooi.

1' eerste helft, minuut 1. De balt rolt in het Signal Iduna Park. Dortmund gaat na een 1 op 6 op zoek naar een nieuwe zege. . De balt rolt in het Signal Iduna Park. Dortmund gaat na een 1 op 6 op zoek naar een nieuwe zege.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:10 vooraf, 15 uur 10. Moukoko, het 16-jarige supertalent dat enkele weken geleden de jongste speler ooit in Budesliga werd, start op de bank. Een basisplaats gunde coach Favre hem nog niet. De spits kwam tot nu toe aan drie invalbeurten. De kans is groot dat daar vandaag een vierde bij komt. . Moukoko, het 16-jarige supertalent dat enkele weken geleden de jongste speler ooit in Budesliga werd, start op de bank. Een basisplaats gunde coach Favre hem nog niet. De spits kwam tot nu toe aan drie invalbeurten. De kans is groot dat daar vandaag een vierde bij komt.

15:05 vooraf, 15 uur 05. Geen Hazard . Thorgan Hazard ontbreekt in de selectie bij de thuisploeg, hij kampt met een spierblessure. Witsel staat wel in de startelf. Ook bij Stuttgart is er een Belgische toets. Orel Mangala, een gewezen jeugdproduct van Anderlecht, neemt plaats op het middenveld bij de bezoekers. . Geen Hazard Thorgan Hazard ontbreekt in de selectie bij de thuisploeg, hij kampt met een spierblessure. Witsel staat wel in de startelf. Ook bij Stuttgart is er een Belgische toets. Orel Mangala, een gewezen jeugdproduct van Anderlecht, neemt plaats op het middenveld bij de bezoekers.

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Emre Can, Mats Hummels, Manuel Akanji, Mateu Morey, Jude Bellingham, Axel Witsel, Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Marco Reus, Giovanni Reyna Opstelling Borussia Dortmund Giovanni Reyna, Marco Reus, Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Axel Witsel, Jude Bellingham, Mateu Morey, Manuel Akanji, Mats Hummels, Emre Can, Roman Bürki

Opstelling VfB Stuttgart. Gregor Kobel, Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton, Marc-Oliver Kempf, Silas Wamangituka, Philipp Förster, Wataru Endo, Orel Mangala, Borna Sosa, Mateo Klimowicz, Tanguy Coulibaly Opstelling VfB Stuttgart Tanguy Coulibaly, Mateo Klimowicz, Borna Sosa, Orel Mangala, Wataru Endo, Philipp Förster, Silas Wamangituka, Marc-Oliver Kempf, Waldemar Anton, Konstantinos Mavropanos, Gregor Kobel