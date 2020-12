Bayern München kan Leipzig en Dortmund straks dreun verkopen in één match

17:47

vooraf, 17 uur 47. Nummer 1 tegen nummer 2. Met het ticket voor de knock-outfase op zak kon Bayern München heel wat spelers rust gunnen in de Champions League-wedstrijd tegen Atletico (1-1). Robert Lewandowski stapte zelfs niet mee op het vliegtuig. Die luxe had Leipzig, nummer 2 in de Bundesliga, niet. De jarige Alexander Sorloth, die het beslissende doelpunt scoorde tegen Basaksehir (3-4), zit nu op de bank. .