VIDEO: Dortmund laat weer punten liggen, ondanks heerlijke treffer Reyna

In de Champions League kon Dortmund zich zonder problemen plaatsen voor de volgende ronde, maar in de competitie hapert de motor. Na een verrassende nederlaag tegen Keulen is het ook in Frankfurt niet verder geraakt dan een gelijkspel.

Daichi Kamada (ex-STVV) bezorgde Dortmund na 9 minuten al kopzorgen. De Japanner werkte de assist van Hinteregger feilloos af. Zonder de geblesseerde Erling Haaland hadden de bezoekers de nodige moeite om de scheve situatie recht te zetten.

Maar er loopt nog jong geweld rond bij Dortmund. De 18-jarige Giovanni Reyna nam na de rust de gelijkmaker voor zijn rekening met een snoieharde knal in de linkerbovenhoek.

Dortmund drong nog aan, maar meer dan een punt kon het niet meer afdwingen. Bayern München kan tegen RB Leipzig meteen twee concurrenten op achterstand zetten.