VIDEO: Leverkusen-keeper tekent voor knulligste owngoal van het weekend

In de Bundesliga heeft Leverkusen-doelman Lukas Hradecky een onwaarschijnlijke owngoal gemaakt. Gelukkig voor zijn team bleef de blunder zonder gevolg, want in de slotfase zorgde Dragovic nog voor de driepunter. Ex-Genk-speler Leon Bailey had de 0-1 gemaakt. Bekijk hier de flater van Hradecky.