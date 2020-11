LIVE: Vlak voor de rust breekt de Duitse klassieker los, Meunier heeft pech

54' tweede helft, minuut 54. Het is geen toeval dat Haaland twee kansen na elkaar krijgt als hij Boateng als verdediger op de huid heeft. Met zijn snelheid en kracht doet Haaland Boateng duidelijk meer pijn dan Alaba. Dat kan een oplossing zijn voor Dortmund, maar dan mag Haaland niet buitenspel lopen (1e kans) of naast trappen (2e kans). . Het is geen toeval dat Haaland twee kansen na elkaar krijgt als hij Boateng als verdediger op de huid heeft. Met zijn snelheid en kracht doet Haaland Boateng duidelijk meer pijn dan Alaba. Dat kan een oplossing zijn voor Dortmund, maar dan mag Haaland niet buitenspel lopen (1e kans) of naast trappen (2e kans).

51' tweede helft, minuut 51. Coman op de paal. Dortmund ontsnapt aan de 1-3. Coman gaat op wandel en tovert een heel goed schot uit zijn trekkersrugzak. Buerki kan er niet aan, maar de paal brengt redding. . Coman op de paal Dortmund ontsnapt aan de 1-3. Coman gaat op wandel en tovert een heel goed schot uit zijn trekkersrugzak. Buerki kan er niet aan, maar de paal brengt redding.

49' tweede helft, minuut 49. 1-2: Lewandowski kopt Bayern op voorsprong. Wie anders dan Lewandowski helpt Bayern aan de voorsprong. Hernandez zet goed voor en Lewandowski scoort met Hummels aan zijn lijf hangend met het hoofd. Alweer een perfecte kopbal in het hoekje. Competitiegoal nummer 11 voor de Pool dit seizoen. . 1-2: Lewandowski kopt Bayern op voorsprong Wie anders dan Lewandowski helpt Bayern aan de voorsprong. Hernandez zet goed voor en Lewandowski scoort met Hummels aan zijn lijf hangend met het hoofd. Alweer een perfecte kopbal in het hoekje. Competitiegoal nummer 11 voor de Pool dit seizoen.

46' tweede helft, minuut 46. Haaland met iets tussen schot en voorzet. Een eerste keer tovert Sancho eens in deze match. Hij dribbelt vlot naar binnen en stuurt Haaland in het straatje. Die komt schuin voor doel, maar levert dan iets af tussen een schot en voorzet. Hier zat veel meer in. . Haaland met iets tussen schot en voorzet Een eerste keer tovert Sancho eens in deze match. Hij dribbelt vlot naar binnen en stuurt Haaland in het straatje. Die komt schuin voor doel, maar levert dan iets af tussen een schot en voorzet. Hier zat veel meer in.

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. Dezelfde 22 namen beginnen aan de tweede helft. Voor ons mag het meer van hetzelfde zijn als in de eerste helft. . Begin tweede helft Dezelfde 22 namen beginnen aan de tweede helft. Voor ons mag het meer van hetzelfde zijn als in de eerste helft.

19:22 rust, 19 uur 22. Rust. De Duitse klassieker kan nog alle kanten uit in de tweede helft. De eerste helft zat bomvol ingrediënten die je wil zien in een voetbalmatch: tempo, duels, technisch vernuft en intensiteit. Alleen grote kansen waren zeldzaam. Haaland en Lewandowski hadden er elk een, maar misten. Een goal van Lewandowski werd ook afgekeurd. Het venijn zat in de staart. Reus scoorde op het perfecte moment, maar met een afgeweken vrije trap maakte Alaba nog gelijk. . Rust De Duitse klassieker kan nog alle kanten uit in de tweede helft. De eerste helft zat bomvol ingrediënten die je wil zien in een voetbalmatch: tempo, duels, technisch vernuft en intensiteit. Alleen grote kansen waren zeldzaam. Haaland en Lewandowski hadden er elk een, maar misten. Een goal van Lewandowski werd ook afgekeurd. Het venijn zat in de staart. Reus scoorde op het perfecte moment, maar met een afgeweken vrije trap maakte Alaba nog gelijk.

45+4' eerste helft, minuut 49. 1-1: Alaba doet het !! (via Meunier). Bayern maakt met een gelukje gelijk. Alaba trapt de vrije trap in doel, maar in de herhaling zien we dat de bal afweek op de rug van Meunier. 1-1 is wel een terechte ruststand. . 1-1: Alaba doet het !! (via Meunier) Bayern maakt met een gelukje gelijk. Alaba trapt de vrije trap in doel, maar in de herhaling zien we dat de bal afweek op de rug van Meunier. 1-1 is wel een terechte ruststand.

45+3' eerste helft, minuut 48. Of wordt het toch nog 1-1? . Delaney loopt Gnabry aan vlak voor het strafschopgebied. Een heel interessante plek voor een vrije trap. . Of wordt het toch nog 1-1? Delaney loopt Gnabry aan vlak voor het strafschopgebied. Een heel interessante plek voor een vrije trap.

44' eerste helft, minuut 44. 1-0: Reus maakt zijn 8e treffer tegen Bayern. Dortmund slaat toe op het perfecte moment. Guerreiro haalt de achterlijn en legt perfect terug op Reus in het strafschopgebied. De aanvoerder van Dortmund scoort van dichtbij de 1-0. . 1-0: Reus maakt zijn 8e treffer tegen Bayern Dortmund slaat toe op het perfecte moment. Guerreiro haalt de achterlijn en legt perfect terug op Reus in het strafschopgebied. De aanvoerder van Dortmund scoort van dichtbij de 1-0.

43' eerste helft, minuut 43. Wat is Haaland een beer. Hij zet Alaba op kracht van de bal en bedient Reyna, maar de pass is te hard. Hij komt wel wat meer in het spel en dat is geen goed signaal voor Bayern. . Wat is Haaland een beer. Hij zet Alaba op kracht van de bal en bedient Reyna, maar de pass is te hard. Hij komt wel wat meer in het spel en dat is geen goed signaal voor Bayern.

41' eerste helft, minuut 41. Witsel wordt vergeten door Bayern aan de tweede paal. Sancho ziet zijn centrale middenvelder wel en bedient hem met een voorzet. Witsel trapt in een tijd over het doel van Neuer. Het was moeilijk, maar wel een grote kans dit. . Witsel wordt vergeten door Bayern aan de tweede paal. Sancho ziet zijn centrale middenvelder wel en bedient hem met een voorzet. Witsel trapt in een tijd over het doel van Neuer. Het was moeilijk, maar wel een grote kans dit.

39' eerste helft, minuut 39. Stats. We krijgen wat statistieken te zien. Bayern heeft het balbezit (53 procent), Dortmund wint meer duels (51 procent). De cijfers bevestigen het spelbeeld, beide ploegen houden elkaar in evenwicht, al wint Bayern momenteel op punten als het een boksmatch zou zijn. . Stats We krijgen wat statistieken te zien. Bayern heeft het balbezit (53 procent), Dortmund wint meer duels (51 procent). De cijfers bevestigen het spelbeeld, beide ploegen houden elkaar in evenwicht, al wint Bayern momenteel op punten als het een boksmatch zou zijn.

38' eerste helft, minuut 38. Kimmich heeft zich geblesseerd. In zijn poging Haaland neer te halen zonet heeft Kimmich zichzelf vooral pijn gedaan. Hij kan zelfs niet meer voort. Dit is toch een serieus verlies voor Bayern. Zeker als je bedenkt dat Kimmich het vorig duel tussen deze twee ploegen besliste in de Supercup. . Kimmich heeft zich geblesseerd In zijn poging Haaland neer te halen zonet heeft Kimmich zichzelf vooral pijn gedaan. Hij kan zelfs niet meer voort. Dit is toch een serieus verlies voor Bayern. Zeker als je bedenkt dat Kimmich het vorig duel tussen deze twee ploegen besliste in de Supercup.

36' eerste helft, minuut 36. Bayern speelt met Noors vuur. Kimmich wordt niet lekker aangespeeld door Sarr en laat de bal dan ook nog eens onoordeelkundig lopen. Twee fouten zijn te veel als Haaland in de buurt is, want de Noor pikt de bal mee en is alleen op weg naar doel. Hij moest nog de hele helft van Bayern over, maar als iemand dat kan op snelheid....Kimmich heelt hem neer en mag blij zijn met geel. . Bayern speelt met Noors vuur Kimmich wordt niet lekker aangespeeld door Sarr en laat de bal dan ook nog eens onoordeelkundig lopen. Twee fouten zijn te veel als Haaland in de buurt is, want de Noor pikt de bal mee en is alleen op weg naar doel. Hij moest nog de hele helft van Bayern over, maar als iemand dat kan op snelheid....Kimmich heelt hem neer en mag blij zijn met geel.

32' eerste helft, minuut 32. Het heeft even geduurd, maar Dortmund zet Bayern nog eens onder druk voor eigen doel. Uiteindelijk kan Reus afdrukken, maar zijn schot is matig. Haaland wordt voorlopig weinig gevonden door zijn teammaats. . Het heeft even geduurd, maar Dortmund zet Bayern nog eens onder druk voor eigen doel. Uiteindelijk kan Reus afdrukken, maar zijn schot is matig. Haaland wordt voorlopig weinig gevonden door zijn teammaats.

31' eerste helft, minuut 31. Bayern voert de forcing en wordt sterker. Filip Joos op Play Sports. Bayern voert de forcing en wordt sterker. Filip Joos op Play Sports

27' eerste helft, minuut 27. DOELPUNT AFGEKEURD: buitenspel zegt de VAR. Het feest van Bayern gaat niet door. De VAR heeft gezien dat Lewandowski een centimeter of twee buitenspel liep bij de voorzet van Gnabry. Wat was dat nipt. . DOELPUNT AFGEKEURD: buitenspel zegt de VAR Het feest van Bayern gaat niet door. De VAR heeft gezien dat Lewandowski een centimeter of twee buitenspel liep bij de voorzet van Gnabry. Wat was dat nipt.

25' eerste helft, minuut 25. 0-1: een versnelling + Lewandowski. Bayern staat op voorsprong, niet toevallig na een snelle tegenaanval waarbij het wel wat ruimte kreeg. Gabry zoekt Meunier op en versnelt vlot voorbij de Rode Duivel. Hij zet perfect voor en Lewandowski staat alweer op de goede plaats. . 0-1: een versnelling + Lewandowski Bayern staat op voorsprong, niet toevallig na een snelle tegenaanval waarbij het wel wat ruimte kreeg. Gabry zoekt Meunier op en versnelt vlot voorbij de Rode Duivel. Hij zet perfect voor en Lewandowski staat alweer op de goede plaats.

22' eerste helft, minuut 22. Haaland legt de 1-0 naast. Het wapen van Dortmund is de counter. Delaney lanceert het duo Reyna-Haaland. De Amerikaanse-Portugees zet Haaland randje buitenspel alleen schuin voor doel. De Noor legt de bal naast. De vlag bleef beneden. . Haaland legt de 1-0 naast Het wapen van Dortmund is de counter. Delaney lanceert het duo Reyna-Haaland. De Amerikaanse-Portugees zet Haaland randje buitenspel alleen schuin voor doel. De Noor legt de bal naast. De vlag bleef beneden.

20' eerste helft, minuut 20. Het is een vrij gesloten match tot nu toe. Vooral omdat Dortmund serieus wat sloten op de deur heeft geplaatst. Bayern combineert op de helft van Dortmund, maar dat is voorlopig niet de juiste sleutel. . Het is een vrij gesloten match tot nu toe. Vooral omdat Dortmund serieus wat sloten op de deur heeft geplaatst. Bayern combineert op de helft van Dortmund, maar dat is voorlopig niet de juiste sleutel.

15' eerste helft, minuut 15. Buerki behoedt Dortmund voor 0-1. In een rommelige fase staat het bijna 0-1 voor Bayern. Na een corner zet Boateng opnieuw voor en staat Goretzka onbegrijpelijk alleen aan de tweede paal. Hij kopt, maar doelman Buerki kan redden. . Buerki behoedt Dortmund voor 0-1 In een rommelige fase staat het bijna 0-1 voor Bayern. Na een corner zet Boateng opnieuw voor en staat Goretzka onbegrijpelijk alleen aan de tweede paal. Hij kopt, maar doelman Buerki kan redden.

12' eerste helft, minuut 12. Meunier staat zijn mannetje. Meunier zit lekker in de match en laat zich gelden. Eerst door zich op kracht door te zetten tegen Hernandez en dan door er al vallend nog slim een corner uit te puren tegen Goretzka. De eerste 10 minuten zijn evenwichtig. Elk team heeft al 1 goeie kans gekregen. . Meunier staat zijn mannetje Meunier zit lekker in de match en laat zich gelden. Eerst door zich op kracht door te zetten tegen Hernandez en dan door er al vallend nog slim een corner uit te puren tegen Goretzka. De eerste 10 minuten zijn evenwichtig. Elk team heeft al 1 goeie kans gekregen.

10' eerste helft, minuut 10. Negen minuten ver en het mooie is dat je nu al beseft dat beide teams over voldoende vuurkracht beschikken om deze match alle kanten op te laten gaan. Filip Joos op Play Sports. Negen minuten ver en het mooie is dat je nu al beseft dat beide teams over voldoende vuurkracht beschikken om deze match alle kanten op te laten gaan. Filip Joos op Play Sports

6' eerste helft, minuut 6. De Belgen in een hoofdrol. Dortmund steekt zijn neus aan het venster. Meunier lanceert een tegenaanval met een heerlijke bal in de rug van de Duitse defensie. Reyna kan alleen richting doel, maar wordt door de terugkerende Sarr naar de buitenkant geduwd. Het gaat even achteruit en daar kan Wistel schieten. Naast! Dit had toch minstens tussen de palen gemoeten. . De Belgen in een hoofdrol Dortmund steekt zijn neus aan het venster. Meunier lanceert een tegenaanval met een heerlijke bal in de rug van de Duitse defensie. Reyna kan alleen richting doel, maar wordt door de terugkerende Sarr naar de buitenkant geduwd. Het gaat even achteruit en daar kan Wistel schieten. Naast! Dit had toch minstens tussen de palen gemoeten.

5' eerste helft, minuut 5. Bayern dicteert de wet in deze beginfase. Het laat de bal vlot van voet tot voet gaan. Bij Dortmund kunnen ze voorlopig alleen aan weg trappen denken. . Bayern dicteert de wet in deze beginfase. Het laat de bal vlot van voet tot voet gaan. Bij Dortmund kunnen ze voorlopig alleen aan weg trappen denken.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen een reuzekans. Bayern duwt meteen op het gaspedaal. Akanji kopt een voorzet slecht weg en wordt uitgekapt door Gnabry. Lewandowski neemt over en schiet van dichtbij in het zijnet. Hij had beter voor Gnabry gelaten. De Duitse international is boos. . Meteen een reuzekans Bayern duwt meteen op het gaspedaal. Akanji kopt een voorzet slecht weg en wordt uitgekapt door Gnabry. Lewandowski neemt over en schiet van dichtbij in het zijnet. Hij had beter voor Gnabry gelaten. De Duitse international is boos.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Bayern heeft afgetrapt tegen Dortmund. Wat serveren de Duitse topclubs in de klassieker? Volg het hier. . Begin eerste helft Bayern heeft afgetrapt tegen Dortmund. Wat serveren de Duitse topclubs in de klassieker? Volg het hier.

17:41 vooraf, 17 uur 41. Drie wissels bij Dortmund, Thorgan Hazard is het slachtoffer. In vergelijking met de wedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League, zien we drie andere namen bij Dortmund in de basisploeg. Achteraan is Hummels terug en moet Witsel dus niet meer depanneren als centrale verdediger. De Rode Duivel schuift daardoor een rij naar voren en dat kost Dehoud zijn basisplaats. Wie we ook niet meer in de basis zien, zijn Thorgan Hazard en Julian Brandt. Zij moeten in het aanvallende departement hun plaats afstaan aan Jadon Sancho en Marco Reus. Samen met Giovanni Reyna moeten ze voor de aanvoer naar Haaland zorgen. . Drie wissels bij Dortmund, Thorgan Hazard is het slachtoffer In vergelijking met de wedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League, zien we drie andere namen bij Dortmund in de basisploeg. Achteraan is Hummels terug en moet Witsel dus niet meer depanneren als centrale verdediger. De Rode Duivel schuift daardoor een rij naar voren en dat kost Dehoud zijn basisplaats.



Wie we ook niet meer in de basis zien, zijn Thorgan Hazard en Julian Brandt. Zij moeten in het aanvallende departement hun plaats afstaan aan Jadon Sancho en Marco Reus. Samen met Giovanni Reyna moeten ze voor de aanvoer naar Haaland zorgen.

17:40 vooraf, 17 uur 40. Bayern recupereert Goretzka, maar verliest Pavard. Dinsdag hakte Bayern in de Champions League Salzburg in het slot van de wedstrijd in de pan met 2-6. De huidige kampioen hield zich dus niet in met het oog op deze topper. Op het middenveld recupereert trainer Flick middenvelder en sterkhouder Goretzka, die terug is uit blessure. Daardoor moet Tolisso plaatsnemen op de bank. Achteraan is rechtsachter Pavard uitgevallen. Hij wordt vervangen door Sarr, die Bayern begin oktober kocht bij Marseille voor 8 miljoen euro. De indrukkende aanvalslinie wordt gevormd door Lewandowski, Gnabry, Coman en Müller. . Bayern recupereert Goretzka, maar verliest Pavard Dinsdag hakte Bayern in de Champions League Salzburg in het slot van de wedstrijd in de pan met 2-6. De huidige kampioen hield zich dus niet in met het oog op deze topper.



Op het middenveld recupereert trainer Flick middenvelder en sterkhouder Goretzka, die terug is uit blessure. Daardoor moet Tolisso plaatsnemen op de bank. Achteraan is rechtsachter Pavard uitgevallen. Hij wordt vervangen door Sarr, die Bayern begin oktober kocht bij Marseille voor 8 miljoen euro. De indrukkende aanvalslinie wordt gevormd door Lewandowski, Gnabry, Coman en Müller.

17:35 - Vooraf Vooraf, 17 uur 35

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Thomas Meunier, Mats Hummels, Manuel Akanji, Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Axel Witsel, Marco Reus, Thomas Delaney, Giovanni Reyna, Erling Haaland Opstelling Borussia Dortmund Erling Haaland, Giovanni Reyna, Thomas Delaney, Marco Reus, Axel Witsel, Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Mats Hummels, Thomas Meunier, Roman Bürki

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Bouna Sarr, Jérôme Boateng, David Alaba, Lucas Hernández, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Serge Gnabry Opstelling FC Bayern München Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Lucas Hernández, David Alaba, Jérôme Boateng, Bouna Sarr, Manuel Neuer