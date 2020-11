Bayern klopt Dortmund opnieuw in klassieker om duimen en vingers af te likken

Venijn zit in de staart van eerste helft

Na geslaagde generale repetities in de Champions League (Dortmund

won 0-3 van Club Brugge en Bayern 2-6 van Salzburg) wist iedereen dat de acteurs op het veld klaar waren voor een top voorstelling. En of het dat werd.

Alle elementen zaten in het scenario en de uitvoering: tempo, duels, technisch vernuft en intensiteit. Alleen voor de fans van grote kansen was de opbouw langzaam. Lewandowski en Witsel kregen elk een kansje in het begin en Haaland een grote op de tegenaanval halfweg de eerste helft.

Bayern speelde wel dominant en scoorde na een halfuur, maar de goal werd afgekeurd door de VAR voor buitenspel, een geval van centimeters.

Het venijn zat in de staart van de eerste helft. Linksachter Guerreiro, naar onze mening dé uitblinker bij Dortmund, haalde de achterlijn en Reus kon van dichtbij zijn assist omzetten in de 1-0. Bayern dreigde in de kleedkamer te verdwijnen met een achterstand, maar in de extra tijd trapte Alaba een vrije trap tegen de rug van Meunier, die niets kon doen aan de 1-1.