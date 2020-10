Dortmund heeft geen kind aan weerloos Schalke in Revierderby

De ogen in Duitsland waren zaterdagavond gericht op Dortmund

en Schalke, die elkaar in de ogen keken voor de 181e Revierderby. Dortmund, met Meunier als enige Belg in de basis, had na de 3-1-nederlaag in de CL tegen Lazio wat goed te maken.

Schalke kon met een zege in de derby de zware crisis misschien wat verlichten. De Koningsblauwen konden al sinds januari niet meer winnen in de Bundesliga en wisten dit seizoen na vier speeldagen in de competitie nog maar één puntje verzamelen.