Gouden duo Haaland-Reyna zet Dortmund weer op het goede spoor

Thomas Meunier en Axel Witsel hadden wat goed te maken bij Borussia Dortmund. Op speeldag 2 gingen ze onderuit tegen Augsburg en in de Duitse Supercup verloor het (nipt) van grootmacht Bayern München.

Zonder de geblesseerde Thorgan Hazard voorin kon Dortmund alweer rekenen op wonderkind Erling Haaland. De Noor was goed voor twee doelpunten, telkens op aangeven van Giovanni Reyna.

Tussendoor had diezelfde Reyna ook nog een assist in petto voor Emre Can. Freiburg kon geen vuist maken tegen de Dortmund-goudhaantjes.

Met een 3-0-voorsprong stevende de thuisploeg af op het laatste fluitsignaal, maar invaller Passlack pikte ook zijn doelpunt nog mee. Aangever van dienst: jawel, Haaland.

Dortmund telt zo 6 punten uit zijn laatste drie wedstrijden. Freiburg slikt na een zege en een gelijkspel een eerste nederlaag dit seizoen.