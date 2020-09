VIDEO: Kanonskogel Lukebakio helpt Hertha Berlijn aan zege op 1e speeldag

Gisteren opende Rekordmeister Bayern München de Duitse competitie met een verschroeiende 8-0-zege tegen Schalke 04. Daags nadien stonden er 6 wedstrijden op het menu, waaronder Werder Bremen - Hertha Berlijn.

Lukebakio mocht vlak voor de rust bij een 0-1-stand alleen op doel af en werkte de kans proper af. Eerder zette Maximilian Mittelstadt de bezoekers al op voorsprong in de 42e minuut. Matheus Cunha zorgde in de tweede helft voor de 0-3.

Niet veel later kon Davie Selke tegenprikken voor Werder Bremen, maar het was Jhon Cordoba die het laatste woord had met een doelpunt in de 90e minuut.