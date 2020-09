Bayern begint verschroeiend aan Bundesliga, Schalke ziet 8(!) sterretjes

Twijfel niet meer wie de topfavoriet is in de Bundesliga: met Hansi Flick aan het roer lijkt Bayern München onklopbaar. Na de 8e landstitel op rij en de eindzege in de Champions League is het ook verschroeiend aan het nieuwe seizoen begonnen.

Na een halfuur had Schalke 04 al 3 klappen op de oren gekregen. Gnabry scoorde na 4 minuten al de eerste goal van de nieuwste jaargang van de Bundesliga, Goretzka en de onvermijdelijke Robert Lewandowski dikten nog voor de rust aan.

Schalke 04 moest na de pauze nog meer door het stof. De hattrick van Gnabry leidde het doelpuntenfeest in, Müller vierde gretig mee (6-0). Als kers op de taart kon ook nieuwkomer Leroy Sané meteen scoren en de 17-jarige Jamal Musiala maakte Schalke helemaal af.