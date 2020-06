Werder Bremen ontsnapt (voorlopig) aan degradatie, Düsseldorf is dupe

Werder Bremen heeft zich op de laatste speeldag nog naar een barrageplaats gewurmd in de Bundesliga. Dankzij een klinkende 6-1-zege springt Werder nog over Düsseldorf in de stand. Als het niet voor het eerst in 40 jaar wil degraderen, moet het wel ook nog de barragematchen overleven tegen een club uit de 2e Bundesliga.