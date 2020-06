Kramaric stunt met 4 goals en stuurt Dortmund met kater de zomer in

Voor Borussia Dortmund stond er op de slotspeeldag niets meer op het spel, maar op deze pandoering hadden ze vast niet gerekend. De bezoekers uit Hoffenheim troffen al na 8 minuten raak. Het werd voor Kramaric de start van een vruchtbare namiddag.

De Kroaat had in dit seizoen nog maar 8 keer gescoord en deed daar in een klap dus nog 4 goals bij. De klinkende 0-4-zege was niet alleen goed voor de statistieken van de spits, maar het levert Hoffenheim ook een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League op.

Dortmund was ondanks het vele balbezit niet in staat om ook maar iets terug te doen. Axel Witsel stond heel de match op het veld, Thorgan Hazard mocht aan de rust al afhaken.