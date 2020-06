Eeuwige tweede? Dortmund kroont zich 5e keer in 8 jaar tot vicekampioen

Fase per fase

Fase per fase

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Borussia Dortmund eindigt voor de 5e keer in 8 jaar als vicekampioen. Een 0-2-overwinning in een magere topper tegen RB Leipzig volstond. Erling Haaland nam beide doelpunten voor zijn rekening. . Einde Borussia Dortmund eindigt voor de 5e keer in 8 jaar als vicekampioen. Een 0-2-overwinning in een magere topper tegen RB Leipzig volstond. Erling Haaland nam beide doelpunten voor zijn rekening.

90+4' tweede helft, minuut 94. Haaland maakt het af. Sluipschutter Haaland beslist de wedstrijd op de valreep. Brandt bedient de spits perfect en die kans laat de Noor niet meer liggen. . Haaland maakt het af Sluipschutter Haaland beslist de wedstrijd op de valreep. Brandt bedient de spits perfect en die kans laat de Noor niet meer liggen.

90+3' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 93 door Erling Haaland van Borussia Dortmund. 0, 2. goal RB Leipzig Borussia Dortmund einde 0 2

90+2' tweede helft, minuut 92. De slotminuten worden dan toch nog spannend voor Dortmund. Een hoekschop blijft hangen in het strafschopgebied, maar krijgt gelukkig voor de bezoekers geen gevolg. . De slotminuten worden dan toch nog spannend voor Dortmund. Een hoekschop blijft hangen in het strafschopgebied, maar krijgt gelukkig voor de bezoekers geen gevolg.

90+1' tweede helft, minuut 91. Hazard verdwijnt. Thorgan Hazard kwam in de tweede helft veel minder in het spelbeeld voor en verdwijnt nu helemaal uit de wedstrijd. Lucien Favre vult nog wat tijd met wissels. . Hazard verdwijnt Thorgan Hazard kwam in de tweede helft veel minder in het spelbeeld voor en verdwijnt nu helemaal uit de wedstrijd. Lucien Favre vult nog wat tijd met wissels.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Borussia Dortmund, Nico Schulz erin, Thorgan Hazard eruit wissel Thorgan Hazard Nico Schulz

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou erin, Raphaël Guerreiro eruit wissel Raphaël Guerreiro Dan-Axel Zagadou

89' tweede helft, minuut 89. Dan toch gevaar? Angelino duikt op aan de tweede paal, maar kraakt zijn schot. De bal hobbelt voorbij de goal van Bürki. Als het nog niet duidelijk was, Dortmund is nog niet veilig. . Dan toch gevaar? Angelino duikt op aan de tweede paal, maar kraakt zijn schot. De bal hobbelt voorbij de goal van Bürki. Als het nog niet duidelijk was, Dortmund is nog niet veilig.

87' tweede helft, minuut 87. Lucien Favre houdt zijn manschappen scherp. Eén doelpunt tegen kan de tweede plek van Dortmund toch nog vergallen. . Lucien Favre houdt zijn manschappen scherp. Eén doelpunt tegen kan de tweede plek van Dortmund toch nog vergallen.

85' tweede helft, minuut 85. De Rode Stieren zijn vandaag tamme kalfjes. RB Leipzig komt niet uit de patstelling. Het heeft nog 6 minuten om iets te tonen. Bürki ontneemt Angelino een kans. . De Rode Stieren zijn vandaag tamme kalfjes. RB Leipzig komt niet uit de patstelling. Het heeft nog 6 minuten om iets te tonen. Bürki ontneemt Angelino een kans.

83' tweede helft, minuut 83. Dortmund doet geen moeite meer om zijn blok op te schuiven naar voor. RB Leipzig lijkt toch niet in staat om een kans af te dwingen. . Dortmund doet geen moeite meer om zijn blok op te schuiven naar voor. RB Leipzig lijkt toch niet in staat om een kans af te dwingen.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi erin, Giovanni Reyna eruit wissel Giovanni Reyna Leonardo Balerdi

81' tweede helft, minuut 81. De vrije trap van Nkunku eindigt hoog in de tribunes. De (toekomstige?) vervanger van Timo Werner zal zo het vertrek van de spits niet kunnen opvangen. . De vrije trap van Nkunku eindigt hoog in de tribunes. De (toekomstige?) vervanger van Timo Werner zal zo het vertrek van de spits niet kunnen opvangen.

80' tweede helft, minuut 80. Witsel vraagt om geel. Witsel kan zijn frustratie na een handsbal niet meer verkroppen en knalt de bal weg. Zwayer trakteert de Rode Duivel op geel. . Witsel vraagt om geel Witsel kan zijn frustratie na een handsbal niet meer verkroppen en knalt de bal weg. Zwayer trakteert de Rode Duivel op geel.

80' Gele kaart voor Axel Witsel van Borussia Dortmund tijdens tweede helft, minuut 80 Axel Witsel Borussia Dortmund

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Borussia Dortmund, Jadon Sancho erin, Mateu Morey eruit wissel Mateu Morey Jadon Sancho

77' tweede helft, minuut 77. Na vijf wissels van Leipzig besluit ook Favre dan maar eens in te grijpen. Jadon Sancho komt in de plaats van Morey. . Na vijf wissels van Leipzig besluit ook Favre dan maar eens in te grijpen. Jadon Sancho komt in de plaats van Morey.

75' tweede helft, minuut 75. Een kopbal van Schick ruim over doel is een van de weinige wapenfeiten van Leipzig na de rust. Brengt het slotkwartier beterschap? . Een kopbal van Schick ruim over doel is een van de weinige wapenfeiten van Leipzig na de rust. Brengt het slotkwartier beterschap?

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij RB Leipzig, Ibrahima Konaté erin, Emil Forsberg eruit wissel Emil Forsberg Ibrahima Konaté

74' Gele kaart voor Emre Can van Borussia Dortmund tijdens tweede helft, minuut 74 Emre Can Borussia Dortmund

74' tweede helft, minuut 74. Wat Nagelsmann ook schreeuwt, RB Leipzig kan het blok van Dortmund maar niet ontwrichten. Roman Bürki heeft een rustige wedstrijd achter de rug. . Wat Nagelsmann ook schreeuwt, RB Leipzig kan het blok van Dortmund maar niet ontwrichten. Roman Bürki heeft een rustige wedstrijd achter de rug.

71' tweede helft, minuut 71. Werner eraf. De laatste actie van Timo Werner in Leipzig is achter de rug. De spits wordt naar de zijlijn gehaald. Volgende week komt hij nog in Augsburg afscheid nemen, daarna vertrekt hij naar Londen als Chelsea-spits. . Werner eraf De laatste actie van Timo Werner in Leipzig is achter de rug. De spits wordt naar de zijlijn gehaald. Volgende week komt hij nog in Augsburg afscheid nemen, daarna vertrekt hij naar Londen als Chelsea-spits.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij RB Leipzig, Amadou Haidara erin, Kevin Kampl eruit wissel Kevin Kampl Amadou Haidara

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij RB Leipzig, Christopher Nkunku erin, Timo Werner eruit wissel Timo Werner Christopher Nkunku

69' tweede helft, minuut 69. Afstandsschotje. De lockdown heeft toch wat supporters van een ontgoochelende topper gered. Morey probeert met een afstandsschotje weer wat leven in de brouwerij te brengen. . Afstandsschotje De lockdown heeft toch wat supporters van een ontgoochelende topper gered. Morey probeert met een afstandsschotje weer wat leven in de brouwerij te brengen.

65' tweede helft, minuut 65. De geluidstechnici proberen met de supportersgeluiden Leipzig naar voren te stuwen, maar ze zullen toch een opzwepender muziekje moeten zoeken. . De geluidstechnici proberen met de supportersgeluiden Leipzig naar voren te stuwen, maar ze zullen toch een opzwepender muziekje moeten zoeken.

64' tweede helft, minuut 64. Dortmund laat RB Leipzig in de regiestoel zitten, wat ongevaarlijke scènes oplevert. Maar is een 0-1-voorsprong voldoende om achteruit te leunen? . Dortmund laat RB Leipzig in de regiestoel zitten, wat ongevaarlijke scènes oplevert. Maar is een 0-1-voorsprong voldoende om achteruit te leunen?

59' tweede helft, minuut 59. RB Leipzig komt nog altijd niet boven water in de tweede helft. Dortmund komt moeilijker aan kansen, maar loopt zelf geen gevaar. De wedstrijd ligt wat stil op het middenveld. . RB Leipzig komt nog altijd niet boven water in de tweede helft. Dortmund komt moeilijker aan kansen, maar loopt zelf geen gevaar. De wedstrijd ligt wat stil op het middenveld.

57' Gele kaart voor Angeliño van RB Leipzig tijdens tweede helft, minuut 57 Angeliño RB Leipzig

56' tweede helft, minuut 56. Een assist heeft Reyna al achter zijn naam, maar een goal nog niet. Haaland doet nochtans een poging om hem een kans aan te bieden, maar de Amerikaan vergeet de bal te controleren. . Een assist heeft Reyna al achter zijn naam, maar een goal nog niet. Haaland doet nochtans een poging om hem een kans aan te bieden, maar de Amerikaan vergeet de bal te controleren.

54' Gele kaart voor Kevin Kampl van RB Leipzig tijdens tweede helft, minuut 54 Kevin Kampl RB Leipzig

53' tweede helft, minuut 53. Op de deklat. De grootste kansen komen zoals wel vaker van Erling Haaland, die toch al wat heeft laten liggen. Nu ziet hij zijn schot via de voeten van Gulacsi op de deklat eindigen. . Op de deklat De grootste kansen komen zoals wel vaker van Erling Haaland, die toch al wat heeft laten liggen. Nu ziet hij zijn schot via de voeten van Gulacsi op de deklat eindigen.

51' tweede helft, minuut 51. Schick kwam in de eerste helft al goed weg na een charge, nu krijgt Reyna een donkergele kaart. Hij zet zijn stud op de enkel van Mukiele. . Schick kwam in de eerste helft al goed weg na een charge, nu krijgt Reyna een donkergele kaart. Hij zet zijn stud op de enkel van Mukiele.

50' Gele kaart voor Giovanni Reyna van Borussia Dortmund tijdens tweede helft, minuut 50 Giovanni Reyna Borussia Dortmund

49' tweede helft, minuut 49. Dortmund kan zichzelf wel nog in de voet schieten. Hummels laat een balletje klungelig liggen voor Werner, maar kan zijn foutje nog op tijd rechtzetten. . Dortmund kan zichzelf wel nog in de voet schieten. Hummels laat een balletje klungelig liggen voor Werner, maar kan zijn foutje nog op tijd rechtzetten.

48' tweede helft, minuut 48. Bijna meteen raak. Leizpig krijgt bijna meteen het deksel op de neus. Haaland zet Morey alleen voor doel, maar de Spanjaard schuift de bal nog naast. Hier zat meer in voor Dortmund. . Bijna meteen raak Leizpig krijgt bijna meteen het deksel op de neus. Haaland zet Morey alleen voor doel, maar de Spanjaard schuift de bal nog naast. Hier zat meer in voor Dortmund.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Julian Nagelsmann had halfweg geen andere keuze: ingrijpen. Verdediger Klostermann wordt gewisseld voor Tyler Adams. Krijgen we een aanvallender Leipzig in de tweede helft? . Start tweede helft Julian Nagelsmann had halfweg geen andere keuze: ingrijpen. Verdediger Klostermann wordt gewisseld voor Tyler Adams. Krijgen we een aanvallender Leipzig in de tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:16 rust, 16 uur 16. Vervanging bij RB Leipzig, Tyler Adams erin, Lukas Klostermann eruit wissel Lukas Klostermann Tyler Adams

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Het lage blok van Dortmund heeft RB Leipzig tactisch monddood gemaakt, met een 0-1-ruststand als resultaat. Haaland had drie kansen nodig om de openingstreffer op te eisen. . Rust Het lage blok van Dortmund heeft RB Leipzig tactisch monddood gemaakt, met een 0-1-ruststand als resultaat. Haaland had drie kansen nodig om de openingstreffer op te eisen.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Verraderlijke vrije trap. Dortmund gaat ei zo na met een dubbele voorsprong de rust in. Timo Werner laat een gat vallen in de muur, Guerreiro mikt de bal erdoor, maar ook net naast de goal. . Verraderlijke vrije trap Dortmund gaat ei zo na met een dubbele voorsprong de rust in. Timo Werner laat een gat vallen in de muur, Guerreiro mikt de bal erdoor, maar ook net naast de goal.

44' eerste helft, minuut 44. Leipzig neemt nu toch wat meer initiatief. Meer dan de poging van Werner levert het voorlopig niet op, maar de topper lijkt zo wat meer op een wedstrijd. . Leipzig neemt nu toch wat meer initiatief. Meer dan de poging van Werner levert het voorlopig niet op, maar de topper lijkt zo wat meer op een wedstrijd.

41' eerste helft, minuut 41. Daar is Werner! Timo Werner was al even aan het mekkeren omdat hij amper ballen krijgt, maar kan zich nu toch eens tonen. De aanvaller probeert een bal vanuit een scherpe hoek tussen de benen van Bürki te schuiven, zonder succes. . Daar is Werner! Timo Werner was al even aan het mekkeren omdat hij amper ballen krijgt, maar kan zich nu toch eens tonen. De aanvaller probeert een bal vanuit een scherpe hoek tussen de benen van Bürki te schuiven, zonder succes.

39' eerste helft, minuut 39. Vervanging bij RB Leipzig, Dani Olmo erin, Marcel Sabitzer eruit wissel Marcel Sabitzer Dani Olmo

39' eerste helft, minuut 39. Sabitzer moet eraf. Sterkhouder Sabitzer tast nog eens naar zijn knie en druipt af naar de kleedkamer. De aanvoerder wordt afgelost door Olmo. . Sabitzer moet eraf Sterkhouder Sabitzer tast nog eens naar zijn knie en druipt af naar de kleedkamer. De aanvoerder wordt afgelost door Olmo.

37' eerste helft, minuut 37. Leipzig-aanvoerder Sabitzer heeft verzorging nodig aan de zijlijn. Zijn knie is stevig in contact gekomen met een aanstormende Haaland. Kan hij doorspelen? . Leipzig-aanvoerder Sabitzer heeft verzorging nodig aan de zijlijn. Zijn knie is stevig in contact gekomen met een aanstormende Haaland. Kan hij doorspelen?

35' eerste helft, minuut 35. Timo Werner wil de rechterflank afschuimen, maar botst op Axel Witsel. Een slim foutje van de Rode Duivel om de angel uit de aanval te halen. . Timo Werner wil de rechterflank afschuimen, maar botst op Axel Witsel. Een slim foutje van de Rode Duivel om de angel uit de aanval te halen.

33' eerste helft, minuut 33. RB Leipzig weet zich geen raad met het lage blok van Dortmund, een slimme zet van Favre. De bezoekers hebben zo de volledige controle. . RB Leipzig weet zich geen raad met het lage blok van Dortmund, een slimme zet van Favre. De bezoekers hebben zo de volledige controle.

31' eerste helft, minuut 31. Derde keer, goede keer. Erling Braut Haaland heeft uiteindelijk drie kansen nodig om toe te slaan. De Noorse spits faalt niet nog een keer oog in oog met Gulacsi. Ook de assist van Reyna verdient een eervolle vermelding. . Derde keer, goede keer Erling Braut Haaland heeft uiteindelijk drie kansen nodig om toe te slaan. De Noorse spits faalt niet nog een keer oog in oog met Gulacsi. Ook de assist van Reyna verdient een eervolle vermelding.

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Erling Haaland van Borussia Dortmund. 0, 1. goal RB Leipzig Borussia Dortmund einde 0 1

29' eerste helft, minuut 29. Het antwoord van RB Leipzig blijft uit. Het lijkt alsof Timo Werner al is vertrokken naar Chelsea. . Het antwoord van RB Leipzig blijft uit. Het lijkt alsof Timo Werner al is vertrokken naar Chelsea.

25' eerste helft, minuut 25. Hazard zoekt bovenhoek. RB Leipzig is zijn overwicht van de openingsminuten helemaal kwijt. Dortmund is nu hofleverancier van het gevaar. Mats Hummels lanceert Hazard, die zijn volley op de vuisten van Gulacsi ziet eindigen. . Hazard zoekt bovenhoek RB Leipzig is zijn overwicht van de openingsminuten helemaal kwijt. Dortmund is nu hofleverancier van het gevaar. Mats Hummels lanceert Hazard, die zijn volley op de vuisten van Gulacsi ziet eindigen.

22' eerste helft, minuut 22. Witsel geveld. Schick mag blij zijn dat scheidsrechter Felix Zwayer slechts geel uit zijn borstzakje tovert. De spits haalt Axel Witsel onderuit met een stevige charge op zijn achillespees. . Witsel geveld Schick mag blij zijn dat scheidsrechter Felix Zwayer slechts geel uit zijn borstzakje tovert. De spits haalt Axel Witsel onderuit met een stevige charge op zijn achillespees.

21' Gele kaart voor Patrik Schick van RB Leipzig tijdens eerste helft, minuut 21 Patrik Schick RB Leipzig

18' eerste helft, minuut 18. RB Leipzig krijgt voorlopig geen vat op Hazard. De Rode Duivel zaait chaos met zijn looplijnen. . RB Leipzig krijgt voorlopig geen vat op Hazard. De Rode Duivel zaait chaos met zijn looplijnen.

17' eerste helft, minuut 17. Haaland krijgt nog een tweede kans, maar moet opnieuw zijn meerdere erkennen in de Leipzig-doelman. Derde keer, goede keer voor de Noor? . Haaland krijgt nog een tweede kans, maar moet opnieuw zijn meerdere erkennen in de Leipzig-doelman. Derde keer, goede keer voor de Noor?

16' eerste helft, minuut 16. Haaland laat het liggen. Het gebeurt niet vaak, maar Erling Braut Haaland laat een open kans onbenut. Thorgan Hazard brengt de Noorse spits in stelling, Gulacsi keert het schot nog. . Haaland laat het liggen Het gebeurt niet vaak, maar Erling Braut Haaland laat een open kans onbenut. Thorgan Hazard brengt de Noorse spits in stelling, Gulacsi keert het schot nog.

13' eerste helft, minuut 13. Hazard probeert. Het balbezit is voor Leipzig, maar het gevaar komt plots van Dortmund. Thorgan Hazard wil zijn foutje van daarnet goedmaken, maar mikt naast de kooi van Gulacsi. . Hazard probeert Het balbezit is voor Leipzig, maar het gevaar komt plots van Dortmund. Thorgan Hazard wil zijn foutje van daarnet goedmaken, maar mikt naast de kooi van Gulacsi.

11' eerste helft, minuut 11. Dortmund schiet wakker. Haaland rukt zich even los van bewaker Upamecano en vuurt meteen naar de onderhoek. Maar ploegmaat Thorgan Hazard staat in de weg en keert het schot. . Dortmund schiet wakker Haaland rukt zich even los van bewaker Upamecano en vuurt meteen naar de onderhoek. Maar ploegmaat Thorgan Hazard staat in de weg en keert het schot.

10' eerste helft, minuut 10. De stugge, afwachtende houding van Dortmund levert een steriele studieronde op. De doelmannen zijn nog niet in beeld gekomen. . De stugge, afwachtende houding van Dortmund levert een steriele studieronde op. De doelmannen zijn nog niet in beeld gekomen.

8' eerste helft, minuut 8. Dortmund zakt ver terug om de typische diepe ballen van Leipzig af te weren. De thuisploeg probeert dan maar met korte passes een eerste aanval in elkaar te boksen. . Dortmund zakt ver terug om de typische diepe ballen van Leipzig af te weren. De thuisploeg probeert dan maar met korte passes een eerste aanval in elkaar te boksen.

6' eerste helft, minuut 6. Dortmund leverde deze week een wanprestatie af tegen Mainz. Ze kunnen een knalprestatie tegen Leipzig gebruiken, maar beginnen afwachtend. . Dortmund leverde deze week een wanprestatie af tegen Mainz. Ze kunnen een knalprestatie tegen Leipzig gebruiken, maar beginnen afwachtend.

4' eerste helft, minuut 4. Dortmund reageert met een lange bal om Haaland te lanceren, Upamecano houdt de Noor goed af. . Dortmund reageert met een lange bal om Haaland te lanceren, Upamecano houdt de Noor goed af.

4' eerste helft, minuut 4. Leipzig zwaait de plak in de beginfase van de wedstrijd. De thuisploeg eist de bal op en bezet de helft van Dortmund. . Leipzig zwaait de plak in de beginfase van de wedstrijd. De thuisploeg eist de bal op en bezet de helft van Dortmund.

2' eerste helft, minuut 2. Aftrap. Borussia Dortmund probeert zijn 2e plek veilig te stellen in Leipzig. Kunnen Witsel en Hazard de beslissende zege afdwingen? . Aftrap Borussia Dortmund probeert zijn 2e plek veilig te stellen in Leipzig. Kunnen Witsel en Hazard de beslissende zege afdwingen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:08 vooraf, 15 uur 08. Puntengemors. Borussia Dortmund heeft zichzelf in een penibele situatie gebracht. Door de pijnlijke 0-2-nederlaag tegen FSV Mainz komt de tweede plek nog in gevaar. Dortmund mag nog van geluk spreken dat ook RB Leipzig dure punten liet liggen. Tegen Düsseldorf gaf het een 2-0-voorsprong op het einde nog uit handen. . Puntengemors Borussia Dortmund heeft zichzelf in een penibele situatie gebracht. Door de pijnlijke 0-2-nederlaag tegen FSV Mainz komt de tweede plek nog in gevaar. Dortmund mag nog van geluk spreken dat ook RB Leipzig dure punten liet liggen. Tegen Düsseldorf gaf het een 2-0-voorsprong op het einde nog uit handen.

15:05 vooraf, 15 uur 05. Witsel en Hazard in de basis. Geen verrassingen van Lucien Favre: hij brengt zijn sterkste elftal tussen de lijnen om de tweede plek veilig te stellen. Axel Witsel en Thorgan Hazard krijgen een basisplek, Erling Haaland moet voor de doelpunten zorgen. Achraf Hakimi is geschorst voor de topper. . Witsel en Hazard in de basis Geen verrassingen van Lucien Favre: hij brengt zijn sterkste elftal tussen de lijnen om de tweede plek veilig te stellen. Axel Witsel en Thorgan Hazard krijgen een basisplek, Erling Haaland moet voor de doelpunten zorgen. Achraf Hakimi is geschorst voor de topper.

15:02 vooraf, 15 uur 02. Premier League Chelsea plukt aanvaller Timo Werner weg bij Leipzig

15:02 vooraf, 15 uur 02. Voorlaatste duel Timo Werner. Nu de transfer van Timo Werner naar Chelsea rond is, heeft de Duitse spits nog twee wedstrijden om in schoonheid afscheid te nemen van RB Leipzig. Kan hij zijn ploeg nog de tweede plek bezorgen? . Voorlaatste duel Timo Werner Nu de transfer van Timo Werner naar Chelsea rond is, heeft de Duitse spits nog twee wedstrijden om in schoonheid afscheid te nemen van RB Leipzig. Kan hij zijn ploeg nog de tweede plek bezorgen?

15:00 - Vooraf Vooraf, 15 uur

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Lukas Klostermann, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele, Marcel Sabitzer, Kevin Kampl, Emil Forsberg, Angeliño, Patrik Schick, Timo Werner Opstelling RB Leipzig Timo Werner, Patrik Schick, Angeliño, Emil Forsberg, Kevin Kampl, Marcel Sabitzer, Nordi Mukiele, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Péter Gulácsi

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Emre Can, Mateu Morey, Julian Brandt, Axel Witsel, Raphaël Guerreiro, Giovanni Reyna, Erling Haaland, Thorgan Hazard Opstelling Borussia Dortmund Thorgan Hazard, Erling Haaland, Giovanni Reyna, Raphaël Guerreiro, Axel Witsel, Julian Brandt, Mateu Morey, Emre Can, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Roman Bürki