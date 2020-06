LIVE: Verovert Bayern zijn 30e titel of steekt Werder stokken in de wielen?

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. RUST: 0-1. Bayern München gaat dan toch met een voorsprong rusten. Het zwaarste werk lijkt gedaan, nu moet het de buit alleen nog veiligstellen na de rust. . RUST: 0-1 Bayern München gaat dan toch met een voorsprong rusten. Het zwaarste werk lijkt gedaan, nu moet het de buit alleen nog veiligstellen na de rust.

45' eerste helft, minuut 45. Bijna doet Werder het ook effectief op eigen kracht. Maar in tegenstelling tot Lewandowski kan Rashica niet onside blijven bij zijn run. . Bijna doet Werder het ook effectief op eigen kracht. Maar in tegenstelling tot Lewandowski kan Rashica niet onside blijven bij zijn run.

44' Var. Er werd nog even naar de VAR gekeken, maar uit die hoek komt de redding niet voor Werder. Ze zullen het op eigen kracht moeten rechtzetten. . eerste helft, minuut 44. Var Er werd nog even naar de VAR gekeken, maar uit die hoek komt de redding niet voor Werder. Ze zullen het op eigen kracht moeten rechtzetten.

43' eerste helft, minuut 43. GOAL: Lewandowski met zijn 31e. Werder overleeft dan toch niet. Lewandowski ontglipt aan de buitenspelval op een voorzet van Boateng. Hij haalt zonder genade de trekker over. Zijn 31e van het seizoen, de goal van de titel? . GOAL: Lewandowski met zijn 31e Werder overleeft dan toch niet. Lewandowski ontglipt aan de buitenspelval op een voorzet van Boateng. Hij haalt zonder genade de trekker over. Zijn 31e van het seizoen, de goal van de titel?

43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 0, 1. goal Werder Bremen FC Bayern München rust 0 1

41' eerste helft, minuut 41. Bij een hoekschop kan de aanstormende Goretzka koppen, maar ploegmaat Pavard is hem te snel af. Wanneer zijn kopbal de mist ingaat, is dat niet naar de zin van Goretzka. . Bij een hoekschop kan de aanstormende Goretzka koppen, maar ploegmaat Pavard is hem te snel af. Wanneer zijn kopbal de mist ingaat, is dat niet naar de zin van Goretzka.

36' eerste helft, minuut 36. Nog 10 minuten en Werder heeft de eerste helft zonder kleerscheuren overleefd. Dat zou bijna niemand op voorhand gedacht hebben, want Werder slikte dit seizoen al 64 tegengoals en Bayern maakte er 92. Die 2 statistieken leken een garantie op een doelpuntenfestival. Maar zoals bijna alle festivals dit jaar gaat dat voorlopig niet door. . Nog 10 minuten en Werder heeft de eerste helft zonder kleerscheuren overleefd. Dat zou bijna niemand op voorhand gedacht hebben, want Werder slikte dit seizoen al 64 tegengoals en Bayern maakte er 92. Die 2 statistieken leken een garantie op een doelpuntenfestival. Maar zoals bijna alle festivals dit jaar gaat dat voorlopig niet door.

33' eerste helft, minuut 33. Stortbui. Als toemaatje van een warme lentedag worden ze in Bremen getrakteerd op een stevige regenbui. De druppels vallen met bakken uit de lucht. . Stortbui Als toemaatje van een warme lentedag worden ze in Bremen getrakteerd op een stevige regenbui. De druppels vallen met bakken uit de lucht.

31' eerste helft, minuut 31. De openingsfase deed het ergste verhopen, maar Werder probeert er toch af en toe voorzichtig uit te komen. Zoals nu met een schot van Klaassen, dat weliswaar erg ver van het doel van Neuer wegzeilt. . De openingsfase deed het ergste verhopen, maar Werder probeert er toch af en toe voorzichtig uit te komen. Zoals nu met een schot van Klaassen, dat weliswaar erg ver van het doel van Neuer wegzeilt.

27' eerste helft, minuut 27. Lewandowski plukt de bal op acrobatische wijze uit de lucht, maar hij bekoopt dat wel met een beuk annex elleboogstoot van Gebre Selassie. Lewandowski is even groggy, de actie van Gebre Selassie wordt niet als opzettelijk beoordeeld. . Lewandowski plukt de bal op acrobatische wijze uit de lucht, maar hij bekoopt dat wel met een beuk annex elleboogstoot van Gebre Selassie. Lewandowski is even groggy, de actie van Gebre Selassie wordt niet als opzettelijk beoordeeld.

26' eerste helft, minuut 26. Bayern zet aan. Is de machine dan toch vertrokken? Müller veegt de bal op de lat met zijn linker. Mocht hij iets lager gemikt hebben, dan zou het feestje niet doorgegaan zijn, want er was ook voorafgaand buitenspel. . Bayern zet aan Is de machine dan toch vertrokken? Müller veegt de bal op de lat met zijn linker. Mocht hij iets lager gemikt hebben, dan zou het feestje niet doorgegaan zijn, want er was ook voorafgaand buitenspel.

26' eerste helft, minuut 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24' eerste helft, minuut 24. Niets verjaagt een mindere fase beter dan een doelpunt en bijna was het ook zover. Müller dropt de bal in de 16 en Coman kopt maar net naast het doel. . Niets verjaagt een mindere fase beter dan een doelpunt en bijna was het ook zover. Müller dropt de bal in de 16 en Coman kopt maar net naast het doel.

21' eerste helft, minuut 21. Boateng scheldt Müller de huid vol, omdat hij alles uit de kast moet halen om zijn slechte terugspeelbal te recupereren. Het is tekenend voor de mindere fase waarin Bayern zich bevindt. . Boateng scheldt Müller de huid vol, omdat hij alles uit de kast moet halen om zijn slechte terugspeelbal te recupereren. Het is tekenend voor de mindere fase waarin Bayern zich bevindt.

20' eerste helft, minuut 20. Davies ontsnapt. Alphonso Davies heeft de bedenkelijke eer als eerste in het boekje van Osmers te komen. De Canadees krijgt geel, maar je kunt je afvragen of rood ook niet mogelijk was. Er was toch sprake van natrappen van Davies? . Davies ontsnapt Alphonso Davies heeft de bedenkelijke eer als eerste in het boekje van Osmers te komen. De Canadees krijgt geel, maar je kunt je afvragen of rood ook niet mogelijk was. Er was toch sprake van natrappen van Davies?

19' eerste helft, minuut 19. Schot Eggestein. Bayern is even wat slordiger en prompt probeert Werder zijn voet naast de bezoekers te zetten. Met een projectiel van Eggestein, vlak naast de paal, is de beste kans van de match zelfs voor Werder. . Schot Eggestein Bayern is even wat slordiger en prompt probeert Werder zijn voet naast de bezoekers te zetten. Met een projectiel van Eggestein, vlak naast de paal, is de beste kans van de match zelfs voor Werder.

12' eerste helft, minuut 12. Bayern München pakt meteen weer over en neemt de draad van het eenrichtingsvoetbal weer op. Coman ziet kans om de trekken over te halen, maar de bal scheert ver naast het doel. . Bayern München pakt meteen weer over en neemt de draad van het eenrichtingsvoetbal weer op. Coman ziet kans om de trekken over te halen, maar de bal scheert ver naast het doel.

5' eerste helft, minuut 5. Toch ook eens Werder. De netten trillen en het zijn die van Manuel Neuer zowaar. Maar helaas voor Werder zijn het de zijnetten.Na 8 minuten raakt de thuisploeg voor het eerst over de middenlijn. Gebre Selassie neemt een volley à la Van Basten aan de verste paal op de pantoffel. Maar het schot sterft in het zijnet. . Toch ook eens Werder De netten trillen en het zijn die van Manuel Neuer zowaar. Maar helaas voor Werder zijn het de zijnetten.Na 8 minuten raakt de thuisploeg voor het eerst over de middenlijn. Gebre Selassie neemt een volley à la Van Basten aan de verste paal op de pantoffel. Maar het schot sterft in het zijnet.

4' eerste helft, minuut 4. Bijna bingo! Werder Bremen ontsnapt aan een vroege openingsgoal, die het op basis van zijn angstige spel misschien wel zou verdienen. Alaba haalt de achterlijn en zet scherp voor. Gnabry komt net te laat aanglijden. . Bijna bingo! Werder Bremen ontsnapt aan een vroege openingsgoal, die het op basis van zijn angstige spel misschien wel zou verdienen. Alaba haalt de achterlijn en zet scherp voor. Gnabry komt net te laat aanglijden.

1' eerste helft, minuut 1. Na anderhalve minuut een eerste kans. Een hoge bal vanaf links wordt door Lewandowski vol vertrouwen op de slof genomen. Het is een complete afzwaaier, die nog bijna een ploegmaat bereikt. . Na anderhalve minuut een eerste kans. Een hoge bal vanaf links wordt door Lewandowski vol vertrouwen op de slof genomen. Het is een complete afzwaaier, die nog bijna een ploegmaat bereikt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen. Bayern München eist, niet echt verrassend, meteen de bal op. . Aftrap We zijn eraan begonnen. Bayern München eist, niet echt verrassend, meteen de bal op.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:20 vooraf, 20 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:10 vooraf, 20 uur 10. Werder Bremen met de rug tegen de muur. Werder Bremen houdt al bijna een heel seizoen de wacht in de onderste regionen van de Bundesliga. Werder speelt al sinds 1982 onophoudelijk op het hoogste niveau, maar nu dreigt het er dus uit te vallen. De bekendste namen bij Werder zijn wellicht Moisander, Gebre Selassie en Klaassen. De allerbekendste naam, de 41-jarige Claudio Pizarro, begint op de bank. . Werder Bremen met de rug tegen de muur Werder Bremen houdt al bijna een heel seizoen de wacht in de onderste regionen van de Bundesliga. Werder speelt al sinds 1982 onophoudelijk op het hoogste niveau, maar nu dreigt het er dus uit te vallen. De bekendste namen bij Werder zijn wellicht Moisander, Gebre Selassie en Klaassen. De allerbekendste naam, de 41-jarige Claudio Pizarro, begint op de bank.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:02 vooraf, 20 uur 02. Sterkste opstelling bij Bayern. Trainer Flick neemt geen risico's en stuurt zijn beste elf de wei in tegen Werder Bremen. Enkel Javi Martinez en Ivan Perisic zijn er niet bij. . Sterkste opstelling bij Bayern Trainer Flick neemt geen risico's en stuurt zijn beste elf de wei in tegen Werder Bremen. Enkel Javi Martinez en Ivan Perisic zijn er niet bij.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:00 vooraf, 20 uur . Bundesliga Bayern München kampioen? Zo vier je een titel in het coronatijdperk

20:00 - Vooraf Vooraf, 20 uur

Opstelling Werder Bremen. Jirí Pavlenka, Theodor Gebre Selassie, Miloš Veljkovic, Niklas Moisander, Marco Friedl, Maximilian Eggestein, Kevin Vogt, Davy Klaassen, Leonardo Bittencourt, Yuya Osako, Milot Rashica Opstelling Werder Bremen Milot Rashica, Yuya Osako, Leonardo Bittencourt, Davy Klaassen, Kevin Vogt, Maximilian Eggestein, Marco Friedl, Niklas Moisander, Miloš Veljkovic, Theodor Gebre Selassie, Jirí Pavlenka

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Manuel Neuer