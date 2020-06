Mainz redt zijn vel, Dortmund moet nog knokken voor tweede plek

Het wordt een interessant duel dit weekend tussen Leipzig en Borussia Dortmund. De twee ploegen strijden nog voor de titel van "best of the rest" achter Bayern München, maar lijken niet in topvorm. Borussia Dortmund leek in eigen huis nauwelijks gemotiveerd om wat te rapen tegen Mainz.

De bezoekers toonden lef en konden Bürki na het halfuur verrassen. Burkardt zorgde voor een verdiende voorsprong. Net na de koffie ging de bal op de stip en Mateta besliste de partij. Dortmund probeerde af en toe nog wel wat maar een tegentreffer was dichterbij dan de aansluitingsgoal.

Leipzig profiteerde niet optimaal van dat puntenverlies want het bleef zelf op 2-2 steken tegen Düsseldorf, ook al een degradatiekandidaat. Leipzig kwam na het uur op een dubbele voorsprong dankzij Kampl en Werner, maar gaf die bonus nog uit handen door goals in minuut 87 en 92.

Wat betekent dit onderaan het klassement? Mainz mag bijna vieren want het heeft 5 punten voorsprong op Düsseldorf en dat op twee speeldagen van het einde. Düsseldorf staat nog een puntje boven de rechtstreekse degradatieplaatsen.