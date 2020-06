Dortmund ontsnapt in Düsseldorf dankzij goal van Haaland in 95e minuut

Na 60 slome minuten vond Dortmund-coach Favre het welletjes geweest. Hij zette de fitte Haaland in de plaats van Axel Witsel. Die aanvallende wissel loonde bijna meteen. Na een goeie poging van Sobottka zette doelman Bürki een snele tegenaanval op. Thorgan Hazard vond Haaland. Het schot van de Noor werd afgeblokt maar belandde voor de neus van Geurreiro, die raak trof.

De ban leek gebroken, maar de VAR stak er een stokje voor. Guerreiro had het leer even gestreeld met zijn arm en dat was voldoende om de voorsprong uit te wissen. Terug naar af en het enthousiasme van Dortmund kreeg een nieuwe knauw. Het voetbalde traag en degradatiekandidaat Düsseldorf rook een kans.

De thuisploeg zinde op een puntje, maar kwam er soms verrassend uit. Invaller Skrzybski stelde het doelkader twee keer zwaar op de proef. Iedereen had de 0-0 al opgeschreven toen de bezoekers in de allerlaatste minuut toch nog met een actie kwamen. En wie anders dan Erling Haaland maakte het af? De Noor liet de keeper geen kans met een strakke kopbal. Dortmund blijft door de zege mathematisch nog in de strijd om de titel.