Bayern zet champagne terug in koelkast voor match tegen Mönchengladbach

vooraf, 17 uur 52. Na de nederlaag tegen Freiburg was de stemming niet zo goed. Het was mijn taak om die te verbeteren voor de match tegen Bayern. Marco Rose, coach Mönchengladbach.

vooraf, 17 uur 47. Heel wat wissels bij Bayern. Hansi Flick heeft zijn elftal noodgedwongen herschikt voor het bezoekje van Mönchengladbach. Robert Lewandowski en Thomas Müller liepen vorige week tegen hun vijfde gele kaart aan en moeten toekijken van de tribunes. Met ook nog een midweekse bekerwedstrijd in benen starten Alphonso Davies en Kinglsey Coman op de bank. Met Zirkzee, Gnabry, Hernandez en Cuisance staat er vers bloed tussen de lijnen. .

vooraf, 17 uur 44. Nog geen titelfeest in München. Bayern München moet (nog even) wachten om de champagneflessen te ontkurken. De leider kon met een zege tegen Borussia Mönchengladbach een titelfeestje bouwen, op voorwaarde dat Borussia Dortmund een steek liet vallen. Maar Haaland schonk de laatste titelrivaal in de 95e minuut de 3 punten. .