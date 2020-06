Wolfsburg graait de volle buit mee bij laagvlieger Werder Bremen

In een slaapverwekkend duel hadden beide doelmannen maar weinig werk op te knappen. Een gelijkspel leek dan ook in de maak, tot Wout Weghorst in het slot van de wedstrijd toch een gaatje vond. De Nederlander kopte raak na een voorzet vanaf de flank.

Werder had geen antwoord meer in huis en moet zich toch stilaan zorgen beginnen te maken onderin. De kloof met de veilige 15e plaats bedraagt 6 punten. De nummer 16 in Duitsland speelt barrages om het behoud.

Voor Wolfsburg is de zuinige overwinning dan weer een opsteker in de strijd om Europees voetbal. Casteels en co hebben als nummer 6 nu 2 punten meer dan Hoffenheim, dat zaterdag niet voorbij Düsseldorf geraakte.