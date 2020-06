Dortmund in spaarmodus voorbij Hertha dankzij doelpunt van Can

Fase per fase

Fase per fase

90+1' tweede helft, minuut 91. Einde. Borussia Dortmund sleept zonder veel glans de drie punten in de wacht en maakt mathematisch nog kans op de titel. Maar als het volgende week verliest en Bayern wint, gaat de titel naar München. . Einde Borussia Dortmund sleept zonder veel glans de drie punten in de wacht en maakt mathematisch nog kans op de titel. Maar als het volgende week verliest en Bayern wint, gaat de titel naar München.

90+1' tweede helft, minuut 91. Bijna de afmaker. Jadon Sancho tikt de Berlijnse defensie op een hoopje, zet een een-tweetje op en kan het ei zo na zelf afmaken. De vleugelaanvaller had bijna een heerlijk doelpunt op zijn naam en had het ook verdiend na zo'n actie. . Bijna de afmaker Jadon Sancho tikt de Berlijnse defensie op een hoopje, zet een een-tweetje op en kan het ei zo na zelf afmaken. De vleugelaanvaller had bijna een heerlijk doelpunt op zijn naam en had het ook verdiend na zo'n actie.

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Borussia Dortmund, Marcel Schmelzer erin, Raphaël Guerreiro eruit wissel Raphaël Guerreiro Marcel Schmelzer

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Hertha BSC, Lazar Samardzic erin, Alexander Esswein eruit wissel Alexander Esswein Lazar Samardzic

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Hertha BSC, Arne Maier erin, Marko Grujic eruit wissel Marko Grujic Arne Maier

88' tweede helft, minuut 88. Komt er nog een slotoffensief van Hertha Berlijn? Als het nog een kans wil maken op een Europees ticket, kan het beter nog op een puntje jagen. . Komt er nog een slotoffensief van Hertha Berlijn? Als het nog een kans wil maken op een Europees ticket, kan het beter nog op een puntje jagen.

85' tweede helft, minuut 85. Geen hands. Emre Can ziet zijn tweede doelpunt van de avond in corner verdwijnen. Hij heeft wel handspel gezien bij Boyata, maar daar gaat scheidsrechter Osmers niet op in. . Geen hands Emre Can ziet zijn tweede doelpunt van de avond in corner verdwijnen. Hij heeft wel handspel gezien bij Boyata, maar daar gaat scheidsrechter Osmers niet op in.

81' tweede helft, minuut 81. Twee Duivels eraf. Thorgan Hazard en Axel Witsel mogen schuilen in de dug-out, Balerdi en Morey nemen de plekken van de Rode Duivels in. Rekent Favre zich al zegezeker? . Twee Duivels eraf Thorgan Hazard en Axel Witsel mogen schuilen in de dug-out, Balerdi en Morey nemen de plekken van de Rode Duivels in. Rekent Favre zich al zegezeker?

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi erin, Axel Witsel eruit wissel Axel Witsel Leonardo Balerdi

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Borussia Dortmund, Mateu Morey erin, Thorgan Hazard eruit wissel Thorgan Hazard Mateu Morey

79' tweede helft, minuut 79. Axel Witsel komt even zijn neus aan de tweede paal steken, maar kan de bal niet meer verlengen naar een ploegmaat. Het weinig gevaar in de wedstrijd komt toch vooral van de thuisploeg. . Axel Witsel komt even zijn neus aan de tweede paal steken, maar kan de bal niet meer verlengen naar een ploegmaat. Het weinig gevaar in de wedstrijd komt toch vooral van de thuisploeg.

78' tweede helft, minuut 78. De hemelsluizen gaan helemaal open boven het Signal Iduna Park. Doelpunten regent het er voorlopig niet. . De hemelsluizen gaan helemaal open boven het Signal Iduna Park. Doelpunten regent het er voorlopig niet.

77' Gele kaart voor Krzysztof Piatek van Hertha BSC tijdens tweede helft, minuut 77 Krzysztof Piatek Hertha BSC

76' Gele kaart voor Alexander Esswein van Hertha BSC tijdens tweede helft, minuut 76 Alexander Esswein Hertha BSC

75' tweede helft, minuut 75. Slotkwartier. Hertha Berlijn opent een offensief om zijn achterstand nog om te buigen. Kan het nog wat kansen in elkaar boksen? . Slotkwartier Hertha Berlijn opent een offensief om zijn achterstand nog om te buigen. Kan het nog wat kansen in elkaar boksen?

72' tweede helft, minuut 72. Na twee fouten op Thorgan Hazard neemt de Rode Duivel eens wraak op Ngankam. Maar zo krijgt Hertha wel een gevaarlijke vrije trap. . Na twee fouten op Thorgan Hazard neemt de Rode Duivel eens wraak op Ngankam. Maar zo krijgt Hertha wel een gevaarlijke vrije trap.

70' tweede helft, minuut 70. Als Dortmund de drie punten over de streep trekt, is het voorlopig zonder veel glans. Het laat niet uitschijnen dat het de kloof van 7 punten met Bayern nog zal kunnen dichten in 4 wedstrijden. . Als Dortmund de drie punten over de streep trekt, is het voorlopig zonder veel glans. Het laat niet uitschijnen dat het de kloof van 7 punten met Bayern nog zal kunnen dichten in 4 wedstrijden.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Borussia Dortmund, Giovanni Reyna erin, Julian Brandt eruit wissel Julian Brandt Giovanni Reyna

66' tweede helft, minuut 66. Hertha Berlijn speelt onbezorgd door, terwijl Delaney blijft liggen. Axel Witsel gooit zich voor een kanonschot van Darida, Thorgan Hazard krijgt een stevige por, maar het lukt zo wel om de tegenaanval te stoppen. . Hertha Berlijn speelt onbezorgd door, terwijl Delaney blijft liggen. Axel Witsel gooit zich voor een kanonschot van Darida, Thorgan Hazard krijgt een stevige por, maar het lukt zo wel om de tegenaanval te stoppen.

64' tweede helft, minuut 64. Thorgan Hazard incasseert een tikje op de achillespees, maar kan verder. Dortmund lijkt de wedstrijd onder controle te hebben. . Thorgan Hazard incasseert een tikje op de achillespees, maar kan verder. Dortmund lijkt de wedstrijd onder controle te hebben.

63' tweede helft, minuut 63. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Hertha BSC, Krzysztof Piatek erin, Per Ciljan Skjelbred eruit wissel Per Ciljan Skjelbred Krzysztof Piatek

58' tweede helft, minuut 58. Emre Can breekt de ban. De debatten zijn geopend. Brandt legt slim de bal klaar voor Emre Can, die de bal in de rechterhoek knalt. De gelegenheidsverdediger moest het doen voor Dortmund. . Emre Can breekt de ban De debatten zijn geopend. Brandt legt slim de bal klaar voor Emre Can, die de bal in de rechterhoek knalt. De gelegenheidsverdediger moest het doen voor Dortmund.

58' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 58 door Emre Can van Borussia Dortmund. 1, 0. goal Borussia Dortmund Hertha BSC einde 1 0

57' tweede helft, minuut 57. Knappe poging Esswein. Het antwoord van Hertha Berlijn laat niet lang op zich wachten. Witsel komt te laat om het afstandsschot van Esswein te blokken, de bal zoeft voorlangs. . Knappe poging Esswein Het antwoord van Hertha Berlijn laat niet lang op zich wachten. Witsel komt te laat om het afstandsschot van Esswein te blokken, de bal zoeft voorlangs.

56' tweede helft, minuut 56. Mooie ingreep Boyata. Dedryck Boyata heeft zich nog niet op een fout laten betrappen en grijpt ook nu correct in op Thorgan Hazard. De Rode Duivel verdedigt duidelijk met vertrouwen. . Mooie ingreep Boyata Dedryck Boyata heeft zich nog niet op een fout laten betrappen en grijpt ook nu correct in op Thorgan Hazard. De Rode Duivel verdedigt duidelijk met vertrouwen.

55' tweede helft, minuut 55. Dortmund verkwanselt het opnieuw. Borussia Dortmund is met 3 spelers tegen 1 stevig in het voordeel bij de tegenprik, maar Brandt verprutst het met een slechte pass. Er zit eindelijk leven in de wedstrijd, maar de kansen moeten beter worden benut. . Dortmund verkwanselt het opnieuw Borussia Dortmund is met 3 spelers tegen 1 stevig in het voordeel bij de tegenprik, maar Brandt verprutst het met een slechte pass. Er zit eindelijk leven in de wedstrijd, maar de kansen moeten beter worden benut.

53' Sancho mist. Borussia Dortmund laat de beste kans van de partij liggen. Thorgan Hazard legt de pal panklaar voor Jadon Sancho, maar die laat het onbegrijpelijk liggen. De Engelse vleugelspeler grijpt zich naar zijn pas geknipte haren. . tweede helft, minuut 53. Sancho mist Borussia Dortmund laat de beste kans van de partij liggen. Thorgan Hazard legt de pal panklaar voor Jadon Sancho, maar die laat het onbegrijpelijk liggen. De Engelse vleugelspeler grijpt zich naar zijn pas geknipte haren.

50' Is de blik na de pauze naar voor gericht? tweede helft, minuut 50. Is de blik na de pauze naar voor gericht? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

49' tweede helft, minuut 49. Onbegrip bij Sancho. Krijgen we dan toch iets te zien? Hazard lanceert een knappe aanval op de linkerflank, die na heel wat tussenstations bij Sancho moet eindigen. Maar Guerreiro maakt de verkeerde keuze voor Delaney. . Onbegrip bij Sancho Krijgen we dan toch iets te zien? Hazard lanceert een knappe aanval op de linkerflank, die na heel wat tussenstations bij Sancho moet eindigen. Maar Guerreiro maakt de verkeerde keuze voor Delaney.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. De donderpreken van beide coaches weergalmden in het lege stadion. Dortmund en Hertha Berlijn moeten uit een veel groter vaatje tappen om leven in de wedstrijd te krijgen. Hertha-coach Labbadia probeert het zonder Lukebakio, maar met Ngankam. . Start tweede helft De donderpreken van beide coaches weergalmden in het lege stadion. Dortmund en Hertha Berlijn moeten uit een veel groter vaatje tappen om leven in de wedstrijd te krijgen. Hertha-coach Labbadia probeert het zonder Lukebakio, maar met Ngankam.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Hertha BSC, Jessic Ngankam erin, Dodi Lukebakio eruit wissel Dodi Lukebakio Jessic Ngankam

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. 45 minuten, 1 bal tussen de palen. De eerste helft tussen Dortmund en Hertha Berlijn leverde niets op, behalve veel miscommunicatie en middenveldspel. . Rust 45 minuten, 1 bal tussen de palen. De eerste helft tussen Dortmund en Hertha Berlijn leverde niets op, behalve veel miscommunicatie en middenveldspel.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Ook met een voorzichtige opbouw komt Hertha Berlijn niet tot een kans. De coaches zullen een andere aanpak uit hun mouw mogen schudden voor de tweede helft of we stevenen af op een troosteloos gelijkspel. . Ook met een voorzichtige opbouw komt Hertha Berlijn niet tot een kans. De coaches zullen een andere aanpak uit hun mouw mogen schudden voor de tweede helft of we stevenen af op een troosteloos gelijkspel.

41' eerste helft, minuut 41. Jadon Sancho probeert met een leuke passeerbeweging voor Jarstein te komen, maar de Hertha-doelman is hem te snel af en graait de bal voor zijn neus weg. . Jadon Sancho probeert met een leuke passeerbeweging voor Jarstein te komen, maar de Hertha-doelman is hem te snel af en graait de bal voor zijn neus weg.

40' eerste helft, minuut 40. Interessante vrije trap verprutst. Guerrero neemt een interessante vrije trap aan de zijkant van het strafschopgebied voor zijn rekening, maar mikt hopeloos over. Een inswinger van Thorgan Hazard was de slimmere keuze geweest. . Interessante vrije trap verprutst Guerrero neemt een interessante vrije trap aan de zijkant van het strafschopgebied voor zijn rekening, maar mikt hopeloos over. Een inswinger van Thorgan Hazard was de slimmere keuze geweest.

38' eerste helft, minuut 38. Witsel geblokkeerd. Axel Witsel probeert Dortmund bij de hand te nemen, maar zijn schietpoging blijft halfweg het strafschopgebied steken op een Berlijns been. . Witsel geblokkeerd Axel Witsel probeert Dortmund bij de hand te nemen, maar zijn schietpoging blijft halfweg het strafschopgebied steken op een Berlijns been.

37' eerste helft, minuut 37. Als er publiek was toegelaten, had er zeker al een fluitconcert weerklonken voor de vele terugspeelballen. De wedstrijd komt maar niet van de grond en het is niet duidelijk welke ploeg het startschot kan geven. . Als er publiek was toegelaten, had er zeker al een fluitconcert weerklonken voor de vele terugspeelballen. De wedstrijd komt maar niet van de grond en het is niet duidelijk welke ploeg het startschot kan geven.

34' eerste helft, minuut 34. Delaney probeert de aanstormende Lukebakio af te stoppen en krijgt het volle gewicht van de Belg op zich. Lukabakio moet even bekomen van de frontale botsing. . Delaney probeert de aanstormende Lukebakio af te stoppen en krijgt het volle gewicht van de Belg op zich. Lukabakio moet even bekomen van de frontale botsing.

32' eerste helft, minuut 32. Hard schot. Na een halfuur krijgen we een eerste bal tussen de palen. Vladimiri Daridi trekt een streep, maar Dortmund-doelman Bürki weet wel raad met het centrale schot. . Hard schot Na een halfuur krijgen we een eerste bal tussen de palen. Vladimiri Daridi trekt een streep, maar Dortmund-doelman Bürki weet wel raad met het centrale schot.

31' eerste helft, minuut 31. Dilrosun heeft na een halfuurtje genoeg gezien en hinkt naar de zijlijn. Hij wordt geblesseerd vervangen door Esswein. . Dilrosun heeft na een halfuurtje genoeg gezien en hinkt naar de zijlijn. Hij wordt geblesseerd vervangen door Esswein.

30' eerste helft, minuut 30. Vervanging bij Hertha BSC, Alexander Esswein erin, Javairô Dilrosun eruit wissel Javairô Dilrosun Alexander Esswein

29' eerste helft, minuut 29. De horizontale stroken gras op het veld van het Signal Iduna-stadion lijken ook de speelrichting te bepalen. Veel laterale passes, weinig diepgang. Over het eerste halfuur van de wedstrijd valt weinig boeiends te vertellen. . De horizontale stroken gras op het veld van het Signal Iduna-stadion lijken ook de speelrichting te bepalen. Veel laterale passes, weinig diepgang. Over het eerste halfuur van de wedstrijd valt weinig boeiends te vertellen.

24' eerste helft, minuut 24. Tweede poging Dortmund. Krijgen we halfweg de eerste helft dan toch een wat hoger tempo? Brandt waagt ook een kans voor Dortmund, maar ook zijn schot eindigt niet binnen het kader. . Tweede poging Dortmund Krijgen we halfweg de eerste helft dan toch een wat hoger tempo? Brandt waagt ook een kans voor Dortmund, maar ook zijn schot eindigt niet binnen het kader.

23' eerste helft, minuut 23. Hazard laat het liggen. Thorgan Hazard krijgt de bal aan de tweede paal, maar werkt onbesuisd af. De Rode Duivel knalt te snel over en naast. . Hazard laat het liggen Thorgan Hazard krijgt de bal aan de tweede paal, maar werkt onbesuisd af. De Rode Duivel knalt te snel over en naast.

20' eerste helft, minuut 20. De studieronde lijkt nu al bijna 20 minuten te duren. De wedstrijd zit muurvast op het middenveld. Valt er aan één zijde een gat in de verdedigingsmuren? . De studieronde lijkt nu al bijna 20 minuten te duren. De wedstrijd zit muurvast op het middenveld. Valt er aan één zijde een gat in de verdedigingsmuren?

16' eerste helft, minuut 16. Witsel verrast. Axel Witsel loopt zonder overtuiging naar de tweede paal bij een hoekschop en had duidelijk niet verwacht dat de Hertha-defensie niet meer aan de bal zou komen. De Rode Duivel komt zo te laat om binnen te werken. . Witsel verrast Axel Witsel loopt zonder overtuiging naar de tweede paal bij een hoekschop en had duidelijk niet verwacht dat de Hertha-defensie niet meer aan de bal zou komen. De Rode Duivel komt zo te laat om binnen te werken.

14' eerste helft, minuut 14. Voorzetje Lukebakio. Het blijft bij beloftevolle aanvallen zonder resultaat. Alsof het een beeptest is, tikt Dodi Lukebakio aan aan de zijlijn, maar zijn voorzet levert niets op. . Voorzetje Lukebakio Het blijft bij beloftevolle aanvallen zonder resultaat. Alsof het een beeptest is, tikt Dodi Lukebakio aan aan de zijlijn, maar zijn voorzet levert niets op.

13' eerste helft, minuut 13. De wedstrijdbalans is na 10 minuten nog perfect in evenwicht. Beide ploegen kwamen al eens dreigen, echt gevaar blijft nog uit. De wedstrijd baart voorlopig een muis. . De wedstrijdbalans is na 10 minuten nog perfect in evenwicht. Beide ploegen kwamen al eens dreigen, echt gevaar blijft nog uit. De wedstrijd baart voorlopig een muis.

10' eerste helft, minuut 10. Hakimi in het zijnet. De netten trillen, maar niet dankzij een doelpunt. Hakimi spurt het strafschopgebied binnen, viseert de korte hoek, maar mikt in het zijnet. Het eerste gevaar van de Borussen. . Hakimi in het zijnet De netten trillen, maar niet dankzij een doelpunt. Hakimi spurt het strafschopgebied binnen, viseert de korte hoek, maar mikt in het zijnet. Het eerste gevaar van de Borussen.

8' eerste helft, minuut 8. Hertha Berlijn houdt de rangen goed gesloten bij de eerste aanvalspogingen van Dortmund. Het levert de bezoekers een kans op om tegen te prikken, maar Ibisevic krijgt niet veel ruimte. . Hertha Berlijn houdt de rangen goed gesloten bij de eerste aanvalspogingen van Dortmund. Het levert de bezoekers een kans op om tegen te prikken, maar Ibisevic krijgt niet veel ruimte.

6' eerste helft, minuut 6. Het is nog wat aftasten in de openingsminuten. Borussia Dortmund probeert het heft in handen te nemen, maar komt voorlopig niet verder dan de middellijn. . Het is nog wat aftasten in de openingsminuten. Borussia Dortmund probeert het heft in handen te nemen, maar komt voorlopig niet verder dan de middellijn.

4' eerste helft, minuut 4. Topspits Erling Braut Haaland is nog steeds op de sukkel met zijn knie. Sancho, Brandt en Hazard vormen de hertekende voorhoede van de thuisploeg. . Topspits Erling Braut Haaland is nog steeds op de sukkel met zijn knie. Sancho, Brandt en Hazard vormen de hertekende voorhoede van de thuisploeg.

2' eerste helft, minuut 2. Aftrap. Borussia Dortmund staat nog wat meer onder druk na de 2-4-zege van Bayern München. Kan het het voorbeeld van de leider volgen tegen Hertha Berlijn? . Aftrap Borussia Dortmund staat nog wat meer onder druk na de 2-4-zege van Bayern München. Kan het het voorbeeld van de leider volgen tegen Hertha Berlijn?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:19 vooraf, 18 uur 19. Berlijn onder stoom. Hertha Berlijn heeft de lange coronapauze goed verteerd. Het liet sinds de seizoenshervatting amper 2 punten liggen en strijdt nog mee om de Europese tickets. Ligt het nu ook dwars voor Dortmund in de titelstrijd? . Berlijn onder stoom Hertha Berlijn heeft de lange coronapauze goed verteerd. Het liet sinds de seizoenshervatting amper 2 punten liggen en strijdt nog mee om de Europese tickets. Ligt het nu ook dwars voor Dortmund in de titelstrijd?

18:16 vooraf, 18 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:16 vooraf, 18 uur 16. Kloof van 10 punten. Borussia Dortmund heeft nog een waterkansje op de titel, maar dan mag het zeker geen punten laten liggen tegen Hertha Berlijn. Bij een nederlaag is de kloof van 10 punten met Bayern München bijna onoverbrugbaar. . Kloof van 10 punten Borussia Dortmund heeft nog een waterkansje op de titel, maar dan mag het zeker geen punten laten liggen tegen Hertha Berlijn. Bij een nederlaag is de kloof van 10 punten met Bayern München bijna onoverbrugbaar.

18:00 Voor het eerst sinds de herstart van de Bundesliga staat Axel Witsel weer in de basis bij Dortmund. De Rode Duivel is hersteld van een blessure aan zijn adductoren. Ook Thorgan Hazard vertegenwoordigt de Belgische kleuren. Kunnen zij het ontbreken van topspits Haaland opvangen? vooraf, 18 uur . Voor het eerst sinds de herstart van de Bundesliga staat Axel Witsel weer in de basis bij Dortmund. De Rode Duivel is hersteld van een blessure aan zijn adductoren. Ook Thorgan Hazard vertegenwoordigt de Belgische kleuren. Kunnen zij het ontbreken van topspits Haaland opvangen? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:58 Met Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio staan bij Hertha Berlijn opnieuw twee Belgen aan de aftrap. Kunnen zij een einde maken aan de titelstrijd in de Bundesliga? vooraf, 17 uur 58. Met Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio staan bij Hertha Berlijn opnieuw twee Belgen aan de aftrap. Kunnen zij een einde maken aan de titelstrijd in de Bundesliga? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:56 vooraf, 17 uur 56. Een fris kapsel en een bolwassing. Enkele voetballers van Borussia Dortmund, onder wie Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, zijn op het matje geroepen door de Duitse topclub. Ze hebben zich niet aan de coronaregels gehouden tijdens een kapbeurt en droegen geen mondmasker. Ze staan met een fris kapsel en een bolwassing aan de aftrap. . Een fris kapsel en een bolwassing Enkele voetballers van Borussia Dortmund, onder wie Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, zijn op het matje geroepen door de Duitse topclub. Ze hebben zich niet aan de coronaregels gehouden tijdens een kapbeurt en droegen geen mondmasker. Ze staan met een fris kapsel en een bolwassing aan de aftrap.

17:56 vooraf, 17 uur 56. Bundesliga Dortmund tikt Hazard en Witsel op vingers voor kappersbezoek

17:56 - Vooraf Vooraf, 17 uur 56

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Emre Can, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Thomas Delaney, Axel Witsel, Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Julian Brandt, Thorgan Hazard Opstelling Borussia Dortmund Thorgan Hazard, Julian Brandt, Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Axel Witsel, Thomas Delaney, Achraf Hakimi, Manuel Akanji, Emre Can, Lukasz Piszczek, Roman Bürki

Opstelling Hertha BSC. Rune Jarstein, Peter Pekarík, Dedryck Boyata, Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstädt, Dodi Lukebakio, Per Ciljan Skjelbred, Vladimír Darida, Marko Grujic, Javairô Dilrosun, Vedad Ibiševic Opstelling Hertha BSC Vedad Ibiševic, Javairô Dilrosun, Marko Grujic, Vladimír Darida, Per Ciljan Skjelbred, Dodi Lukebakio, Maximilian Mittelstädt, Jordan Torunarigha, Dedryck Boyata, Peter Pekarík, Rune Jarstein