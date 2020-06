VIDEO: Ook Leverkusen ondergaat de wet van de sterkste tegen Bayern

Een snel openingsdoelpunt is het handelsmerk van Bayern München: al 16 keer kwam het op voorsprong in het openingskwartier. Ook tegen Bayer Leverkusen, dat het zonder goudhaantje Kai Havertz moest stellen, drukte de competitieleider meteen door. Maar het kreeg een koekje van eigen deeg: Alario scoorde met goedkeuring van de VAR na 9 minuten.

Niet dat de snelle achterstand als zand in de machine van Bayern werkte. Integendeel, na dreigingen van Lewandowski en Müller was het gewoon even wachten op een voltreffer. Kingsley Coman, die onder druk staat door de transfergeruchten rond Leroy Sané, omzeilde de weifelende Hradecky: 1-1.

Leverkusen had niet veel meer in de pap te brokken en werd voor de rust nog twee keer koud gepakt in de omschakeling. Goretzka met een gekruist schot, Gnabry met een lobje, al ging doelman Hradecky ook twee keer niet vrijuit. Het spannende scenario na het openingskwartier lag halfweg al verfrommeld in de prullenmand.