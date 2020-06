Leverkusen moet het zonder sensatie Kai Havertz stellen tegen Bayern

Bayer Leverkusen staat voor een loodzware opdracht, want Bayern heeft al 15 speeldagen geen wedstrijd meer verloren. Alleen tegen RB Leipzig kon het slechts één punt rapen. Maar wie ging in München nu weer met de drie punten lopen? Inderdaad, Bayer Leverkusen met een 1-2-zege.

vooraf, 14 uur 42. Komt er nog spanning in de titelstrijd? Bayern München en Borussia Dortmund leken de titelstrijd tot het einde te kunnen rekken, tot de Borussen in eigen huis met 0-1 verloren tegen de competitieleider. Bayern lijkt niet van plan om zijn kloof van 7 punten nog uit handen te geven, maar punten rapen in Leverkusen is geen sinecure. .