LIVE: Rekent Dortmund na de rust wel af met de rode lantaarn?

53' Beide ploegen waren in de eerste helft zeer lief voor elkaar. tweede helft, minuut 53.

52' tweede helft, minuut 52. Hazard verdient een doelpunt. Dortmund flirt nu echt wel met een doelpunt. Paderborn wordt helemaal gek getikt, maar Hazard legt de bal centraal voor doel net naast. De 0-1 hangt nu in de lucht.

50' Beenveeg! Prachtig keeperswerk van Zingerle. Hakimi mag deze opgelegde kans eigenlijk niet missen, maar de Paderborn-doelman houdt de nul op het scorebord. Het afwerken was ook niet overtuigend genoeg. Wat een kans. tweede helft, minuut 50.

49' tweede helft, minuut 49. Dortmund schrikt op. Met z'n tweeën staan ze aan de tweede paal om een gekraakt schot in ontvangst te nemen, maar Antwi-Adjei en Mamba worden afgevlagd voor buitenspel.

46' tweede helft, minuut 46. Axel Witsel warmde zich tijdens de rust wel op, maar intensief was het niet.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. We voetballen weer. Onze maag knort een beetje, want we zijn op onze honger blijven zitten in het eerste bedrijf. We kijken vooral naar Dortmund om dat gevoel te keren.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Einde van de eerste helft. Borussia Dortmund drukte zijn matige tegenstander na een kwartiertje weg, maar voetbalt zelf te getelefoneerd. Hazard en Guerreiro hadden de beste kansen, maar het rapport na 45 minuten oogt toch veel te mager.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. De Paderborn-defensie lijkt in de problemen te zitten, maar Brandt - het eindstation van een prima aanval - mikt slordig over.

44' eerste helft, minuut 44. Op slag van rust haalt Can zijn hamer nog eens boven. Het schot is veel te wild. Neen, deze eerste helft stelt teleur.

41' eerste helft, minuut 41. Antwi-Adjei, de man van het openingskwartier, steekt zijn neus nog eens aan het venster. Hij trapt vandaag vanuit elke hoek, maar ook zijn linker kan Bürki niet verontrusten.

39' eerste helft, minuut 39. Nog ruim 5 minuten tot de pauze. Paderborn begon enthousiast, maar wordt nu al een hele poos weggedrukt. Bij Dortmund ontbreekt echter de precisie in de zone van de waarheid.

36' eerste helft, minuut 36.

36' eerste helft, minuut 36. Hazard dropt een corner op de knikker van Can. Hij springt hoog, maar mikt niet binnen het kader.

34' eerste helft, minuut 34. De beste kansen zijn voor Dortmund en Paderborn moet al een tijdje dimmen, maar de bezoekers slepen de match tegen Bayern toch nog wat met zich mee. Echt frivool kunnen we deze match niet noemen.

31' eerste helft, minuut 31.

31' eerste helft, minuut 31. Hazard ligt op de loer en puurt ei zo na nog iets uit een te flauw gekopte terugspeelbal. Doelman Zingerle moet bij de pinken zijn.

26' Geen openingsgoal. Dortmund prikt nu snoeihard tegen op de counter. Brandt bereikt Guerreiro in de zestien, maar na een klein mirakel en een thuisvoet blijft het toch 0-0. eerste helft, minuut 26.

22' eerste helft, minuut 22. Sancho lost Hazard af als lopende man op een lange bal, maar zijn controle gaat de mist in.

21' eerste helft, minuut 21. Dortmund krikt het tempo nu wat op en zet Paderborn steviger vast. Na 20 minuten blijft het aantal mogelijkheden voor de geelhemden weliswaar beperkt tot de knal van Hazard.

20' eerste helft, minuut 20.

17' Schot Hazard. Hazard loopt slim weg op een lange bal van Piszczek. Vanuit een vrij scherpe hoek dwingt hij doelman Zingerle tot een broodnodige ingreep. Een afspeelpunt was er niet, dus voor eigen succes gaan was zijn enige optie. eerste helft, minuut 17.

13' eerste helft, minuut 13. De schoten in ons notitieboekje komen van Antwi-Adjei. Hij neemt Bürki weer onder vuur, maar mikt deze keer te hoog.

12' eerste helft, minuut 12. Hazard als spits. Dortmund mist zijn aanspeelpunt Haaland en vanavond moet vooral Hazard depanneren in de punt van de aanval, al zien we vooral zwervende spitsbroeders met ook nog Sancho en Brandt.

11' eerste helft, minuut 11. Hier zat muziek in voor de thuisploeg. Antwi-Adjei wordt bij een counter goed vrijgemaakt, maar zijn schot gaat voorlangs naast. Daar had hij veel beter mee moeten omspringen.

8' eerste helft, minuut 8. Dortmund zet zijn speurneuzen in, want het is voorlopig nog wat zoeken en aftasten. Paderborn probeert de organisatie op punt te houden.

4' eerste helft, minuut 4. Het eerste gevaar komt van de gele Dortmund-shirts. Can zaait een beetje paniek met zijn snelheid, de voorzet wordt achterin ontzet in een corner.

2' eerste helft, minuut 2. Voor Paderborn oogt de situatie al helemaal niet rooskleurig. De thuisploeg heeft sinds de 19e speeldag niet meer gewonnen. Een verlengd verblijf in de Bundesliga wordt moeilijk, zeker nu nummer 17 Werder Bremen de lockdown prima verteerd heeft. Het verschil tussen Paderborn en Werder bedraagt al 6 eenheden.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Hier gaan we weer. De titel lijkt weg voor Borussia Dortmund, maar de strijd voor de tweede plaats belooft nog razendspannend te worden. Speelt Paderborn een rolletje in dat gevecht?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:55 vooraf, 17 uur 55.

17:43 vooraf, 17 uur 43. Bayern München beslist zelf wie er kampioen zal worden. Wij kunnen niets meer doen dan al onze wedstrijden winnen. En dan moeten we hopen op enkele uitschuivers van Bayern, maar we beseffen natuurlijk hoe sterk zij zijn. Mats Hummels (Dortmund).

17:42 vooraf, 17 uur 42. Dortmund mist zijn Noorse sluipschutter, maar misschien staat Jadon Sancho weer op. De Engelsman scoorde dit seizoen al 14 keer en staat voor het eerst sinds de hervatting van de Bundesliga weer in de Dortmund-basis.

17:02 Bij de bezoekers is Thorgan Hazard basisspeler, Axel Witsel begint weer op de bank. Goaltjesdief Erling Haaland is geblesseerd. vooraf, 17 uur 02.

16:59 vooraf, 16 uur 59. Nummer 18 ontvangt nummer 2. Welkom! In de Bundesliga heeft Borussia Dortmund deze week een flinke tik moeten incasseren. Het verloor de titelclash met Bayern München en staat intussen op 10 punten van de leider in het klassement. Dortmund moet bovendien over zijn schouder lonken naar de concurrenten en kan dus maar beter de volle buit meegraaien bij Paderborn, de rode lantaarn. Volg de match hier vanaf 18u.

16:59 - Vooraf Vooraf, 16 uur 59

Opstelling SC Paderborn. Leopold Zingerle, Mohamed Dräger, Christian Strohdiek, Uwe Hünemeier, Jamillu Collins, Christopher Antwi-Adjei, Sebastian Vasiliadis, Sebastian Schonlau, Gerrit Holtmann, Streli Mamba, Dennis Srbeny

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Emre Can, Thomas Delaney, Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Julian Brandt