Dortmund haalt na de rust sloophamer boven, bijdrage van Hazard en Witsel

90+3'

tweede helft, minuut 93. Einde. Afgefloten! We vroegen bij de rust om beterschap en dat hebben we ook gekregen. Na 90 minuten klokken we af op liefst 1-6. Hazard scoorde en gaf een assist, invaller Witsel bracht ook een doelpuntje aan. Man van de match was Sancho met een hattrick. .