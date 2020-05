Onvermijdelijke Havertz houdt Leverkusen op CL-koers

Leverkusen had een fameuze tik moeten incasseren tijdens de midweekspeeldag en viel in de stand plots buiten de CL-tickets. Toch gaf Leverkusen-coach Peter Bosz tegen Freiburg gewoon een basisplaats aan de 17-jarige Florian Wirtz. Samen met Havertz en Bailey vormde hij een erg jonge voorhoede.

Op het veld sloegen de gensters er lange tijd allesbehalve vanaf. Na een halfuur had Leverkusen zowaar 80% balbezit, maar Freiburg had gewapend beton voor zijn doel gegoten.

Na de rust waren er plots wel meer kansen te noteren. En al snel ook een goal. Een dubbelpass tussen Bailey en Havertz mondde uit in de 35e Bundesliga-goal van die laatste. Hij is de eerste speler die daar voor zijn 21e verjaardag in slaagt.

De overwinning van Leverkusen leek niet meer in gevaar te komen, maar kort voor het eindsignaal liet Petersen de gelijkmaker oog in oog met doelman Hradecky liggen.