Toverdrank van coach Labbadia blijft werken in Berlijn

Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio stonden allebei in de basis en zagen hoe de Nederlandse aanvaller Dilrosun de score fraai opende. Met een opwippertje maakte de voormalige jeugdspeler van Ajax er halverwege de eerste helft 1-0 van.

Augsburg bood weerstand, maar tegenscoren zat er niet in. In de extra tijd kregen de bezoekers het deksel op de neus. De Poolse spits Piatek duwde de 2-0 in het doel, goed voor 3 zeges in 4 matchen.

Sinds de komst van coach Bruno Labbadia tijdens de onderbreking is Hertha aan een opmars begonnen. Enkel afgelopen woensdag liet het punten liggen tegen Leipzig (2-2).