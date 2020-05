Witsel is op tijd fit voor bezoek van Bayern: "Kan in basis staan"

11:40

vooraf, 11 uur 40. Heenmatch 4-0. In de heenronde haalde Bayern hard uit: 4-0. Dortmund-coach Favre: "Dat zijn we totaal vergeten. We waren toen niet goed en we denken daar niet meer aan. We spelen nu in een andere opstelling, die beter bij het team past én we haalden in de winter met Emre Can en Haaland nog 2 sterke spelers, die de kwaliteit verhoogd hebben." .