VIDEO: Bayern zet grote stap richting titel dankzij klassegoal in Dortmund

20:24 einde, 20 uur 24.

20:22 tweede helft, 20 uur 22. Einde: 0-1, Bayern weer kampioen? Der Abpfiff (het eindsignaal) klinkt luid en duidelijk. Is de titelstrijd gestreden in Duitsland? Dankzij een wereldgoal van Kimmich staat Bayern nu 7 punten voor op eerste achtervolger Dortmund. In München mogen ze het bier stilaan koud leggen voor een 29e landstitel, de 8e op een rij. . Einde: 0-1, Bayern weer kampioen? Der Abpfiff (het eindsignaal) klinkt luid en duidelijk. Is de titelstrijd gestreden in Duitsland? Dankzij een wereldgoal van Kimmich staat Bayern nu 7 punten voor op eerste achtervolger Dortmund. In München mogen ze het bier stilaan koud leggen voor een 29e landstitel, de 8e op een rij.

20:18 tweede helft, 20 uur 18. +3 minuten. Dortmund heeft nog 3 minuten om tegen te prikken. Al ziet het daar niet naar uit. Akanji moet zijn lichaam gebruiken om Lewandowski van de 0-2 te houden. Penalty? Neen, vindt de referee. . +3 minuten Dortmund heeft nog 3 minuten om tegen te prikken. Al ziet het daar niet naar uit. Akanji moet zijn lichaam gebruiken om Lewandowski van de 0-2 te houden. Penalty? Neen, vindt de referee.

20:17 tweede helft, 20 uur 17. Witsel heeft al lang geen match gespeeld, dat zie je. Hij krijgt de bal maar niet goed weg. Gelukkig voor de Rode Duivel heeft Bayern genade. . Witsel heeft al lang geen match gespeeld, dat zie je. Hij krijgt de bal maar niet goed weg. Gelukkig voor de Rode Duivel heeft Bayern genade.

20:13 tweede helft, 20 uur 13. Invalbeurt Witsel. Axel Witsel maakt zijn rentree bij Dortmund. Voor het eerst sinds de corona-onderbreking komt de Rode Duivels weer aan spelen toe. . Invalbeurt Witsel Axel Witsel maakt zijn rentree bij Dortmund. Voor het eerst sinds de corona-onderbreking komt de Rode Duivels weer aan spelen toe.

20:10 tweede helft, 20 uur 10. Lewandowski op de paal. Bijna is de match afgelopen. Lewandowski schildert (via Hummels?) de 0-2 op de paal, Bürki was geklopt. . Lewandowski op de paal Bijna is de match afgelopen. Lewandowski schildert (via Hummels?) de 0-2 op de paal, Bürki was geklopt.

20:09 tweede helft, 20 uur 09. Mario Götze mag nog 10 minuten meespelen. De kleine aanvaller die Duitsland wereldkampioen maakte draaft bij Dortmund op tegen zijn ex-ploeg Bayern. . Mario Götze mag nog 10 minuten meespelen. De kleine aanvaller die Duitsland wereldkampioen maakte draaft bij Dortmund op tegen zijn ex-ploeg Bayern.

20:06 tweede helft, 20 uur 06. Hazard buitenspel. Thorgan Hazard laat een erg mooie kans liggen. Het doelpunt ook niet geteld, hij stond ruim buitenspel. . Hazard buitenspel Thorgan Hazard laat een erg mooie kans liggen. Het doelpunt ook niet geteld, hij stond ruim buitenspel.

20:03 tweede helft, 20 uur 03. In de armen van Neuer. Guerreiro draait een vrije trap aardig naar doel, maar de tegentreffer wordt het niet. De bal belandt in de armen van Neuer. . In de armen van Neuer Guerreiro draait een vrije trap aardig naar doel, maar de tegentreffer wordt het niet. De bal belandt in de armen van Neuer.

20:02 tweede helft, 20 uur 02. Perisic valt in tegen zijn ex-ploeg, Coman gaat naar de kant bij Bayern. . Perisic valt in tegen zijn ex-ploeg, Coman gaat naar de kant bij Bayern.

19:59 tweede helft, 19 uur 59. Haaland gewisseld. Ja, voor Haaland is de wedstrijd afgelopen. De nog jongere Reyna neemt zijn plaats in. Haaland is 19, Reyna 17. . Haaland gewisseld Ja, voor Haaland is de wedstrijd afgelopen. De nog jongere Reyna neemt zijn plaats in. Haaland is 19, Reyna 17.

19:59 tweede helft, 19 uur 59. Blessure Haaland? Oei, wat is er aan de hand met Haaland? De lange Noor heeft zichtbaar wat last en gaat nu zelfs zitten. . Blessure Haaland? Oei, wat is er aan de hand met Haaland? De lange Noor heeft zichtbaar wat last en gaat nu zelfs zitten.

19:55 tweede helft, 19 uur 55. We zijn halfweg de tweede helft. Kan Dortmund de competitie nog wat spanning inblazen? . We zijn halfweg de tweede helft. Kan Dortmund de competitie nog wat spanning inblazen?

19:51 tweede helft, 19 uur 51. Maakt Kimmich nog een prachtgoal? Neen, zijn vrije trap mist doel. Ook Lewandowski kan er zijn hoofd niet tegen plaatsen. . Maakt Kimmich nog een prachtgoal? Neen, zijn vrije trap mist doel. Ook Lewandowski kan er zijn hoofd niet tegen plaatsen.

19:50 tweede helft, 19 uur 50. Hazard staat tegenover Pavard. Dat vinden wij grappig. . Hazard staat tegenover Pavard. Dat vinden wij grappig.

19:46 tweede helft, 19 uur 46. Haaland (en Hazard) net niet. Dortmund komt er nog een keer uit. Hazard speelt Haaland centraal aan en de Noor twijfelt niet. Boateng duikt met zijn schouder naar de bal, anders stond het 1-1. . Haaland (en Hazard) net niet Dortmund komt er nog een keer uit. Hazard speelt Haaland centraal aan en de Noor twijfelt niet. Boateng duikt met zijn schouder naar de bal, anders stond het 1-1.

19:40 tweede helft, 19 uur 40. Bijna 0-2 (x2). Goretzka mikt goed naar de verste hoek, Bürki duikt goed en redt. Maar dan is het nog niet afgelopen. Hummels verhindert Lewandowski om zijn 28e van het seizoen te maken. Jawohl, Bayern is baas. . Bijna 0-2 (x2) Goretzka mikt goed naar de verste hoek, Bürki duikt goed en redt. Maar dan is het nog niet afgelopen. Hummels verhindert Lewandowski om zijn 28e van het seizoen te maken. Jawohl, Bayern is baas.

19:36 tweede helft, 19 uur 36. Dahoud van ver. Je ziet het nog zelden bij Dortmund, maar Dahoud probeert het toch eens van ver. Zijn poging is iets te centraal en eindigt in de armen van Neuer. . Dahoud van ver Je ziet het nog zelden bij Dortmund, maar Dahoud probeert het toch eens van ver. Zijn poging is iets te centraal en eindigt in de armen van Neuer.

19:34 tweede helft, 19 uur 34. Dubbele wissel Dortmund. De 2e helft is begonnen met 2 nieuwe spelers bij Dortmund. Can en Sancho vallen in voor Delaney en Brandt. Hazard staat nog op het terrein, Witsel zit nog op de (ruime) bank. . Dubbele wissel Dortmund De 2e helft is begonnen met 2 nieuwe spelers bij Dortmund. Can en Sancho vallen in voor Delaney en Brandt. Hazard staat nog op het terrein, Witsel zit nog op de (ruime) bank.

19:31 rust, 19 uur 31. De Gele Muur is vanavond de Betonnen Muur.

Het Engelse toptalent Sancho moet Dortmund zo meteen een antwoord aanreiken:

Bürki is geklopt: 0-1.

19:27 rust, 19 uur 27. Rust: 0-1. De tweede helft gaat zo meteen beginnen en we zijn nog niet bekomen van de eerste. Dortmund en Bayern serveren een hoog tempo met een resem kansen: 2 keer redde de verdediging de bal van de lijn, maar tegen de heerlijke stifter van KImmich was niemand opgewassen. Virtueel leidt Bayern nu met 7 punten voorsprong op Dortmund. . Rust: 0-1 De tweede helft gaat zo meteen beginnen en we zijn nog niet bekomen van de eerste. Dortmund en Bayern serveren een hoog tempo met een resem kansen: 2 keer redde de verdediging de bal van de lijn, maar tegen de heerlijke stifter van KImmich was niemand opgewassen. Virtueel leidt Bayern nu met 7 punten voorsprong op Dortmund.

De prachtgoal van Kimmich:

Lukaku geniet van de klasse van Kimmich:

19:14 eerste helft, 19 uur 14. Kimmich met de stift: 0-1. Bayern heeft het commando overgenomen en zet het overwicht over in een doelpunt. Kimmich maakt er knap 0-1 van. De flankspeler ziet dat de doelman te ver uit zijn doel staat en klopt hem met een knappe stiftbal. . Kimmich met de stift: 0-1 Bayern heeft het commando overgenomen en zet het overwicht over in een doelpunt. Kimmich maakt er knap 0-1 van. De flankspeler ziet dat de doelman te ver uit zijn doel staat en klopt hem met een knappe stiftbal.

19:14 eerste helft, 19 uur 14.

19:12 eerste helft, 19 uur 12. Hakimi laat een steek vallen, Goretzka probeert het vanaf 22 meter met een volley. Die vliegt net iets te centraal om Bürki te verrassen. . Hakimi laat een steek vallen, Goretzka probeert het vanaf 22 meter met een volley. Die vliegt net iets te centraal om Bürki te verrassen.

Lukaku kijkt mee en doet zijn petje af voor de actie van Davies:

19:02 eerste helft, 19 uur 02. Haaland afgestopt. Haaland probeert het op zijn eentje tegen 3 tegenstanders. Davies is uiteindelijk het kwiekst. De Canadese verdediger - Phonsie voor de vrienden - voorkomt dat de spits kan uithalen. . Haaland afgestopt Haaland probeert het op zijn eentje tegen 3 tegenstanders. Davies is uiteindelijk het kwiekst. De Canadese verdediger - Phonsie voor de vrienden - voorkomt dat de spits kan uithalen.

19:01 eerste helft, 19 uur 01. Erling Haaland probeerde al in de openingsminuut de score te openen.

18:59 eerste helft, 18 uur 59. Brandt en Dahoud aarzelen te lang om uit te halen aan de rand van het strafschopgebied. Müller komt de aanval van Dortmund dan maar afblazen. . Brandt en Dahoud aarzelen te lang om uit te halen aan de rand van het strafschopgebied. Müller komt de aanval van Dortmund dan maar afblazen.

18:57 eerste helft, 18 uur 57.

18:55 eerste helft, 18 uur 55. Nu schiet Coman zelf. Bürki gooit er zijn roze handschoenen tegen. Bayern neemt de regie over. . Nu schiet Coman zelf. Bürki gooit er zijn roze handschoenen tegen. Bayern neemt de regie over.

Reddingen op de lijn: 1-1.

18:50 eerste helft, 18 uur 50. Weer gered op de lijn. Dikke kans voor Bayern! Gnabry glipt door de verdediging van Dortmund en kan vanuit de draai een bal van Coman inschieten. Kapitein Piszczek heeft goed naar Boateng in de openingsminuut gekeken. Ook hij redt op de lijn. . Weer gered op de lijn Dikke kans voor Bayern! Gnabry glipt door de verdediging van Dortmund en kan vanuit de draai een bal van Coman inschieten. Kapitein Piszczek heeft goed naar Boateng in de openingsminuut gekeken. Ook hij redt op de lijn.

Thorgan Hazard zit in de tang:

18:42 eerste helft, 18 uur 42. Hazard legt terug. Thorgan Hazard heeft bijna een nieuwe assist te pakken. De Belgische flankaanvaller legt terug op Haaland, maar net niet goed genoeg. De Noor moet zich iets te veel strekken om een gevaarlijk schot af te leveren. Hazard mag nog een keer proberen en Guerreiro kopt de bal binnen. "Abseits (buitenspel)", klinkt het terecht. . Hazard legt terug Thorgan Hazard heeft bijna een nieuwe assist te pakken. De Belgische flankaanvaller legt terug op Haaland, maar net niet goed genoeg. De Noor moet zich iets te veel strekken om een gevaarlijk schot af te leveren. Hazard mag nog een keer proberen en Guerreiro kopt de bal binnen. "Abseits (buitenspel)", klinkt het terecht.

18:38 eerste helft, 18 uur 38. Feestje voor Neuer? Manuel Neuer heeft wat te vieren. De "Torwart" staat voor de 400e keer op het terrein in de Bundesliga. Na 156 matchen voor Schalke, speelt hij vanavond zijn 244e competitiewedstrijd voor Bayern. . Feestje voor Neuer? Manuel Neuer heeft wat te vieren. De "Torwart" staat voor de 400e keer op het terrein in de Bundesliga. Na 156 matchen voor Schalke, speelt hij vanavond zijn 244e competitiewedstrijd voor Bayern.

18:36 eerste helft, 18 uur 36. Lewandowski vs. Hummels. We kijken naar een wedstrijd met een hoog tempo. Topscorer Lewandowski wil de trekker overhalen voor Bayern, maar de Pool wordt geschaduwd door ex-ploegmaat Hummels. De ervaren verdediger blokt de poging af. . Lewandowski vs. Hummels We kijken naar een wedstrijd met een hoog tempo. Topscorer Lewandowski wil de trekker overhalen voor Bayern, maar de Pool wordt geschaduwd door ex-ploegmaat Hummels. De ervaren verdediger blokt de poging af.

18:35 eerste helft, 18 uur 35. 2e kans Dortmund. En weer is daar Dortmund. Nu staat Neuer wel paraat op een schot van Brandt. . 2e kans Dortmund En weer is daar Dortmund. Nu staat Neuer wel paraat op een schot van Brandt.

18:32 eerste helft, 18 uur 32. Meteen Haaland. De eerste kans is voor de thuisploeg. Haaland schiet de bal onder de benen van doelman Neuer, maar Boateng redt op de lijn. Van een studieronde is geen sprake. . Meteen Haaland De eerste kans is voor de thuisploeg. Haaland schiet de bal onder de benen van doelman Neuer, maar Boateng redt op de lijn. Van een studieronde is geen sprake.

18:31 eerste helft, 18 uur 31. Aftrap. Scheidsrechter Tobias Stieler fluit de match tussen de nummers 1 en 2 op gang. . Aftrap Scheidsrechter Tobias Stieler fluit de match tussen de nummers 1 en 2 op gang.

19:11 Alphonso Davies is razendsnel:

18:29 vooraf, 18 uur 29. We maken het 1 minuut stil voor de slachtoffers van de coronapandemie. . We maken het 1 minuut stil voor de slachtoffers van de coronapandemie.

18:28 vooraf, 18 uur 28. We trappen een open deur in, maar wat jammer dat er geen fans in het stadion zitten. Dortmund biedt normaal gezien plaats aan 80.000 supporters. En die maken sfeer. . We trappen een open deur in, maar wat jammer dat er geen fans in het stadion zitten. Dortmund biedt normaal gezien plaats aan 80.000 supporters. En die maken sfeer.

18:27 vooraf, 18 uur 27. De spelers ontmoeten mekaar in de gang van de kleedkamers en begroeten mekaar met vuistjes. Zo meteen kan de Duitse klassieker beginnen. . De spelers ontmoeten mekaar in de gang van de kleedkamers en begroeten mekaar met vuistjes. Zo meteen kan de Duitse klassieker beginnen.

18:25 vooraf, 18 uur 25. Heenmatch: 4-0. Dortmund aast op revanche. De heenmatch in München eindigde op 4-0. Bayern overklaste de bezoekers, Hazard en Witsel verzopen mee. Lewandowski scoorde 2 keer, Gnabry 1 keer. Ook Hummels maakte er 1 voor zijn ex-ploeg, een owngoal. . Heenmatch: 4-0 Dortmund aast op revanche. De heenmatch in München eindigde op 4-0. Bayern overklaste de bezoekers, Hazard en Witsel verzopen mee. Lewandowski scoorde 2 keer, Gnabry 1 keer. Ook Hummels maakte er 1 voor zijn ex-ploeg, een owngoal.

18:23 vooraf, 18 uur 23. Ivan Perisic moet zijn mondmasker aanhouden, hij begint op de bank van Bayern.

17:56 vooraf, 17 uur 56. Duel der doelpuntenmachines. Met Bayern München (80 goals in 27 matchen) en Borussia Dortmund (74) staan de meest offensieve teams tegenover mekaar. Aanvallers Robert Lewandowski (Bayern) en Erling Haaland (Dortmund) scoren gemiddeld elke match. Lewandowski zit aan 27 stuks in 27 matchen, Haaland aan 10 in 10. De Noorse goalgetter kwam pas in de winterstop aan bij Dortmund. . Duel der doelpuntenmachines Met Bayern München (80 goals in 27 matchen) en Borussia Dortmund (74) staan de meest offensieve teams tegenover mekaar. Aanvallers Robert Lewandowski (Bayern) en Erling Haaland (Dortmund) scoren gemiddeld elke match. Lewandowski zit aan 27 stuks in 27 matchen, Haaland aan 10 in 10. De Noorse goalgetter kwam pas in de winterstop aan bij Dortmund.

17:52 vooraf, 17 uur 52. Erling Haaland scoorde tot nu toe 10 keer in 10 matchen.

17:52 vooraf, 17 uur 52. Robert Lewandowski (Bayern) heeft er dit seizoen al 27 gemaakt.

Ivan Perisic kletst even bij met oude bekenden in Dortmund:

17:47 vooraf, 17 uur 47. Naast Axel Witsel zit ook Jadon Sancho - met 1,5 meter afstand - weer op de bank. Het Engelse toptalent is nog niet helemaal fit om aan de match te beginnen, oordeelt Dortmund-coach Favre. Tegen Schalke en Wolfsburg viel hij wel in. . Naast Axel Witsel zit ook Jadon Sancho - met 1,5 meter afstand - weer op de bank. Het Engelse toptalent is nog niet helemaal fit om aan de match te beginnen, oordeelt Dortmund-coach Favre. Tegen Schalke en Wolfsburg viel hij wel in.

17:39 vooraf, 17 uur 39. Perisic niet aan aftrap tegen ex-team. Geen verrassingen in de opstelling van Bayern München. Of toch een kleintje: Perisic (ex-Roeselare en -Club Brugge) moet plaatsruimen voor Gnabry. Vorig weekend viel de Duitse rechtsbuiten pas na het uur in voor de vicewereldkampioen. Jammer voor Perisic, die bijna 7 jaar geleden Club Brugge ruilde voor Dortmund. . Perisic niet aan aftrap tegen ex-team Geen verrassingen in de opstelling van Bayern München. Of toch een kleintje: Perisic (ex-Roeselare en -Club Brugge) moet plaatsruimen voor Gnabry. Vorig weekend viel de Duitse rechtsbuiten pas na het uur in voor de vicewereldkampioen. Jammer voor Perisic, die bijna 7 jaar geleden Club Brugge ruilde voor Dortmund.

De 11 van Bayern:

17:31 vooraf, 17 uur 31. Witsel begint op de bank. Dortmund-coach Favre durft het niet om Axel Witsel op te stellen. De Rode Duivel is nog maar net hersteld van een spierblessure en begint vanavond op de bank. Thorgan Hazard staat wel in de ploeg. Dortmund begint met dezelfde 11 als vorig weekend in Wolfsburg (0-2). . Witsel begint op de bank Dortmund-coach Favre durft het niet om Axel Witsel op te stellen. De Rode Duivel is nog maar net hersteld van een spierblessure en begint vanavond op de bank. Thorgan Hazard staat wel in de ploeg. Dortmund begint met dezelfde 11 als vorig weekend in Wolfsburg (0-2).

De bank van de thuisploeg:

De opstelling van Dortmund:

Daar is de bus van Dortmund:

15:07 vooraf, 15 uur 07. Franz Beckenbauer: "Heeft Dortmund nog wel thuisvoordeel?". Heel voetbalminnend Duitsland kijkt uit naar de topper van morgen, ook erevoorzitter Franz Beckenbauer van Bayern. Hij laat zich niet afschrikken door de "spookstadions". Hij verwacht een spektakel: "Beide teams zijn in topvorm, ik verwacht een topmatch. Ik vraag me wel af of Dortmund nog wel een thuisvoordeel heeft nu het stadion leeg is." Die Gelbe Wand is een fenomeen in mondiale supporterskringen en stuwt Dortmund naar voren. Maar nu zijn er dus geen fans... . Franz Beckenbauer: "Heeft Dortmund nog wel thuisvoordeel?" Heel voetbalminnend Duitsland kijkt uit naar de topper van morgen, ook erevoorzitter Franz Beckenbauer van Bayern. Hij laat zich niet afschrikken door de "spookstadions". Hij verwacht een spektakel: "Beide teams zijn in topvorm, ik verwacht een topmatch. Ik vraag me wel af of Dortmund nog wel een thuisvoordeel heeft nu het stadion leeg is." Die Gelbe Wand is een fenomeen in mondiale supporterskringen en stuwt Dortmund naar voren. Maar nu zijn er dus geen fans...









11:42 vooraf, 11 uur 42. Verschil 4 punten. Bayern leidt in Duitsland met 4 punten meer dan Dortmund. Er zijn nog 7 speeldagen (21 punten) te verdienen. Dortmund zal morgen best iets aan zijn achterstand doen, wil het nog hoge titelkansen houden. . Verschil 4 punten Bayern leidt in Duitsland met 4 punten meer dan Dortmund. Er zijn nog 7 speeldagen (21 punten) te verdienen. Dortmund zal morgen best iets aan zijn achterstand doen, wil het nog hoge titelkansen houden.

11:40 vooraf, 11 uur 40. Heenmatch 4-0. In de heenronde haalde Bayern hard uit: 4-0. Dortmund-coach Favre: "Dat zijn we totaal vergeten. We waren toen niet goed en we denken daar niet meer aan. We spelen nu in een andere opstelling, die beter bij het team past én we haalden in de winter met Emre Can en Haaland nog 2 sterke spelers, die de kwaliteit verhoogd hebben." . Heenmatch 4-0 In de heenronde haalde Bayern hard uit: 4-0. Dortmund-coach Favre: "Dat zijn we totaal vergeten. We waren toen niet goed en we denken daar niet meer aan. We spelen nu in een andere opstelling, die beter bij het team past én we haalden in de winter met Emre Can en Haaland nog 2 sterke spelers, die de kwaliteit verhoogd hebben."

11:38 vooraf, 11 uur 38. Coach: "Witsel trainde weer met groep en kan in ploeg staan". Net nadat de Bundesliga groen licht had gekregen om half mei weer aan te vangen, liep Axel Witsel een spierblessure op. Dat was gelukkig voor de Rode Duivel niet zo ernstig. Hij miste de eerste 2 matchen, maar is fit voor het bezoek van Bayern morgen. "Axel heeft gisteren weer met de groep getraind en kan in de basis staan", liet coach Lucien Favre optekenen. . Coach: "Witsel trainde weer met groep en kan in ploeg staan" Net nadat de Bundesliga groen licht had gekregen om half mei weer aan te vangen, liep Axel Witsel een spierblessure op. Dat was gelukkig voor de Rode Duivel niet zo ernstig. Hij miste de eerste 2 matchen, maar is fit voor het bezoek van Bayern morgen. "Axel heeft gisteren weer met de groep getraind en kan in de basis staan", liet coach Lucien Favre optekenen.

11:36 vooraf, 11 uur 36.

11:35 vooraf, 11 uur 35. Witsel zit bij de wedstrijdkern voor Bayern. Morgen staat de kraker in de Bundesliga tussen nummer 2 Dortmund en nummer 1 Bayern München op het programma. Het treffen in Dortmund kan mogelijk beslissend zijn voor de titel. Coach Lucien Favre kan weer rekenen op 2 fitte Belgen: Thorgan Hazard én de herstelde Axel Witsel. . Witsel zit bij de wedstrijdkern voor Bayern Morgen staat de kraker in de Bundesliga tussen nummer 2 Dortmund en nummer 1 Bayern München op het programma. Het treffen in Dortmund kan mogelijk beslissend zijn voor de titel. Coach Lucien Favre kan weer rekenen op 2 fitte Belgen: Thorgan Hazard én de herstelde Axel Witsel.

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Raphaël Guerreiro, Thorgan Hazard, Erling Haaland, Julian Brandt Opstelling Borussia Dortmund Julian Brandt, Erling Haaland, Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Achraf Hakimi, Manuel Akanji, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Roman Bürki

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Manuel Neuer