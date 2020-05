LIVE: Casteels is geklopt na voorzet van Thorgan Hazard

61' tweede helft, minuut 61. Ginczek pakt Hazard te stevig aan en krijgt ook een gele kaart achter zijn naam. . Ginczek pakt Hazard te stevig aan en krijgt ook een gele kaart achter zijn naam.

58' tweede helft, minuut 58. Haaland wordt niet gevonden voorlopig. Na een snelle uitbraak met Hazard en Hakimi waait de voorzet ver over het hoofd van de Noor.

57' tweede helft, minuut 57. Delany krijgt geel onder de neus geduwd. Hij lacht groen. Arnold neemt de vrijschop voor zijn rekening. Pats, in de muur.

55' Gele kaart voor Thomas Delaney van Borussia Dortmund tijdens tweede helft, minuut 55 Thomas Delaney Borussia Dortmund

55' tweede helft, minuut 55. Schlager rolt even over de grasmat na een contact met Hakimi. De speler van Dortmund wil zijn collega helpen, maar hoe moet dat nu net? Hij reikt hem zijn elleboog aan.

48' tweede helft, minuut 48. Wat een kans! Een hele grote kans voor de thuisploeg plots. Het schot van Steffen scheert de deklat. Even was Dortmund het noorden kwijt, maar de bezoekers komen hier met de schrik vrij.

46' tweede helft, minuut 46. Hakimi raakt zijn schoen kwijt na een duelletje met Roussillon. Gelukkig blijft het daarbij.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De bal rolt weer in Wolfsburg. Emre Can komt tussen de lijnen bij de bezoekers. Die kan wat ritme opdoen met oog op de topper van volgende week. Hummels blijft aan de kant.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:17 rust, 16 uur 17. Vervanging bij Borussia Dortmund, Emre Can erin, Mats Hummels eruit wissel Mats Hummels Emre Can

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust: 0-1. Dortmund trekt de kleedkamers van Wolfsburg in met een 0-1-voorsprong. Guerreiro was net als vorige week goed bij schot. Hij maakte de voorzet van Thorgan Hazard af. Spijtig voor Koen Casteels, maar het is wel een verdiende bonus want de bezoekers zijn al 45 minuten dominant.

45+2' eerste helft, minuut 47. Ook het einde van deze eerste helft is voor de bezoekers. Ze blijven geduldig bouwen, maar een doelpoging komt er niet meer.

43' eerste helft, minuut 43. Een gekraakt schot van Hazard. Hij probeert het in een tijd op aangeven van Hakimi, maar hij raakt de bal niet goed. Geen kopzorgen voor Koen Casteels.

39' eerste helft, minuut 39. Bürki plukt de vrijschop van Wolfsburg eenvoudig uit de lucht. De thuisploeg zal uit een ander vaatje moeten tappen om hier voor de rust nog iets recht te zetten.

36' eerste helft, minuut 36. Feest na het doelpunt bij de spelers. Er wordt gevierd met elleboogjes.

33' eerste helft, minuut 33. De openingstreffer! Casteels is na een halfuur toch geklopt. Thorgan Hazard zet zich door in de zestien en schuift de bal voor. Hij zoekt Haaland, maar de Noor trapt centraal voor doel naast de bal. Gelukkig is ook Guerreiro bij de les. Hij maakt het wel af.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Raphaël Guerreiro van Borussia Dortmund. 0, 1. goal VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 0 1

29' eerste helft, minuut 29. De overmacht van Dortmund van het openingskwartier ebt weg. Haaland is voorlopig ook onzichtbaar. Al kan de Noor natuurlijk elk moment toeslaan. Wolfsburg houdt prima stand.

25' eerste helft, minuut 25. Kopbal Weghorst! Een duimpje in de lucht van Weghorst. De lange Nederlander krijgt een bal op zijn kruin geschilderd. Hij probeert zijn kopbal te kadreren, maar de hoek is scherp. Bürki moet niet tussenkomen.

21' eerste helft, minuut 21. Dahoud laat de bal domweg liggen en zo krijgt Wolfsburg toch een keertje de bal in de ploeg. De thuisploeg kan er wel niets mee brouwen. Dortmund neemt al snel weer over. Wanneer schakelen de bezoekers eens een versnelling hoger?

17' eerste helft, minuut 17. Poging Hazard. We noteren een eerste doelpoging. En die kwam van de voet van Thorgan Hazard. Hij kapt en draait het leer dan naar de verste bovenhoek, maar de poging belandt niet tussen het kader.

13' eerste helft, minuut 13. De bezoekers tikken het balletje geduldig rond. Wolfsburg probeert de gaten toe te lopen.

12' eerste helft, minuut 12. Bundesliga Wegen van Dortmund en Mario Götze scheiden na dit seizoen

10' eerste helft, minuut 10. Het balbezit is voor de bezoekers, maar Casteels hoeft zich nog geen zorgen te maken. Akanji kegelt een bal naar voren, maar dat is een makkelijke plukbal voor de Belg.

6' eerste helft, minuut 6. Koen Casteels zoekt een ploegmaat met een verre uittrap, maar dat mislukt. Een redding heeft hij in de openingsfase nog niet moeten verrichten.

4' eerste helft, minuut 4. De scheidsrechter heeft wat problemen met zijn zendertje maar wordt snel geholpen. Hij kan zijn collega's weer horen.

3' eerste helft, minuut 3. Aftrap! De nummer 6 en de nummer 2 zijn eraan begonnen vanmiddag. Tankt Dortmund vertrouwen voor de topper tegen Bayern die over enkele dagen op het programma staat?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:30 vooraf, 15 uur 30. Minuut stilte. Voor de match is er een minuut stilte om alle slachtoffers van het coronavirus te herdenken.

15:30 vooraf, 15 uur 30. Een nieuwtje voor de partij. De wegen van Borussia Dortmund en Mario Götze scheiden na dit seizoen.

12:23 vooraf, 12 uur 23. Koen Casteels speelt straks zijn 157e wedstrijd in de Duitse eerste klasse. Hij doet zo beter dan Jean-Marie Pfaff. "Ik speel hier al 8 jaar. De Bundesliga ligt mij", vertelt hij aan Eleven Sports. "Natuurlijk heb ik nog de ambitie om een stapje hogerop te zetten, maar ik wil gewoon goed blijven spelen en dan zien we wel." Vanmiddag staat hij oog in oog met Dortmund-fenomeen Haaland. "Ik denk dat niemand verwacht had dat hij zich zo snel zou aanpassen. Je kan schitteren in Oostenrijk, maar om het dan zo snel te bevestigen bij een club als Dortmund. Het is echt een fenomeen."

Vanmiddag staat hij oog in oog met Dortmund-fenomeen Haaland. "Ik denk dat niemand verwacht had dat hij zich zo snel zou aanpassen. Je kan schitteren in Oostenrijk, maar om het dan zo snel te bevestigen bij een club als Dortmund. Het is echt een fenomeen."

11:59 vooraf, 11 uur 59. "We worden om de 3 dagen getest", vertelt Casteels. "Tot nu toe zijn alle tests negatief dus eigenlijk zijn we 100 procent zeker dat wie op of rond het veld staat niet besmet is. Het voelt wel raar aan om bijvoorbeeld op een corner wel in duel te gaan, maar bij een doelpunt moet je wel afstand bewaren. Ik denk dat dat ook een beetje voor de perceptie van de buitenwereld is."

11:57 vooraf, 11 uur 57. Ik ben blij dat we in de Bundesliga weer begonnen zijn. Het zal nooit hetzelfde zijn zonder publiek, maar we maken er het beste van. Koen Casteels bij Eleven Sports.

23-05-2020 23-05-2020.

11:08 vooraf, 11 uur 08. Thorgan Hazard lijkt wel speelklaar voor Wolfsburg. Na zijn doelpunt en zijn assist vorig weekend had de Rode Duivel last van een lichte blessure.

11:06 vooraf, 11 uur 06. Witsel nog niet fit. Dortmund zal ook morgen nog niet op Axel Witsel kunnen rekenen. De Belgische stofzuiger is al even out met een spierblessure en moet ook een kruis maken over de trip naar Wolfsburg. Dortmund hoopt hem te kunnen recupereren voor de topper van dinsdag tegen Bayern München.

11:05 - Vooraf Vooraf, 11 uur 05

Opstelling VfL Wolfsburg. Koen Casteels, Kevin Mbabu, Marin Pongracic, John Brooks, Jérôme Roussillon, Renato Steffen, Xaver Schlager, Maximilian Arnold, Admir Mehmedi, Daniel Ginczek, Wout Weghorst Opstelling VfL Wolfsburg Wout Weghorst, Daniel Ginczek, Admir Mehmedi, Maximilian Arnold, Xaver Schlager, Renato Steffen, Jérôme Roussillon, John Brooks, Marin Pongracic, Kevin Mbabu, Koen Casteels

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Raphaël Guerreiro, Thorgan Hazard, Erling Haaland, Julian Brandt Opstelling Borussia Dortmund Julian Brandt, Erling Haaland, Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Achraf Hakimi, Manuel Akanji, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Roman Bürki