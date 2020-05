Dortmund houdt vlekkeloze repetitie voor topper tegen Bayern

Koen Casteels is nu de Belgische doelman met de meeste competitiematchen achter zijn naam, maar hij kon dat niet vieren met een clean sheet. Na een halfuurtje steriele dominantie was de eerste snelle aanval van de bezoekers uit Dortmund meteen raak.

Thorgan Hazard schoof een bal voor doel op zoek naar de gouden voeten van Haaland, maar de Noor trapte een gat in de lucht. Gelukkig was ook Guerreiro goed bij de les. Hij legde eenvoudig binnen. Voor onze landgenoot was het al zijn 12e assist van het seizoen.

Dortmund drong niet echt aan en Wolfsburg had na de pauze wel nog twee kansen op de gelijkmaker, allebei dankzij Steffen. Zijn eerste poging likte de lat, zijn tweede botste op Bürki. Pas een kwartier voor het einde maakte de bezoekers de partij dood. De ingevallen Sancho pikte ook een assist mee. Hij zette Hakimi op weg naar de 0-2-eindstand.

Al bij al een zuinige zege voor Dortmund, maar dat is misschien niet zo erg. Hazard en co krijgen immers maar enkele dag rust voor ze op dinsdag de topper tegen Bayern München spelen.