Casteels, die straks beter doet dan Pfaff, oog in oog met Haaland: "Een fenomeen"

Koen Casteels speelt straks zijn 157e wedstrijd in de Duitse eerste klasse. Hij doet zo beter dan Jean-Marie Pfaff. "Ik speel hier al 8 jaar. De Bundesliga ligt mij", vertelt hij aan Eleven Sports. "Natuurlijk heb ik nog de ambitie om een stapje hogerop te zetten, maar ik wil gewoon goed blijven spelen en dan zien we wel." Vanmiddag staat hij oog in oog met Dortmund-fenomeen Haaland. "Ik denk dat niemand verwacht had dat hij zich zo snel zou aanpassen. Je kan schitteren in Oostenrijk, maar om het dan zo snel te bevestigen bij een club als Dortmund. Het is echt een fenomeen."

Vanmiddag staat hij oog in oog met Dortmund-fenomeen Haaland. "Ik denk dat niemand verwacht had dat hij zich zo snel zou aanpassen. Je kan schitteren in Oostenrijk, maar om het dan zo snel te bevestigen bij een club als Dortmund. Het is echt een fenomeen."

"We worden om de 3 dagen getest", vertelt Casteels. "Tot nu toe zijn alle tests negatief dus eigenlijk zijn we 100 procent zeker dat wie op of rond het veld staat niet besmet is. Het voelt wel raar aan om bijvoorbeeld op een corner wel in duel te gaan, maar bij een doelpunt moet je wel afstand bewaren. Ik denk dat dat ook een beetje voor de perceptie van de buitenwereld is."

Ik ben blij dat we in de Bundesliga weer begonnen zijn. Het zal nooit hetzelfde zijn zonder publiek, maar we maken er het beste van. Koen Casteels bij Eleven Sports.

23-05-2020 23-05-2020.

Thorgan Hazard lijkt wel speelklaar voor Wolfsburg. Na zijn doelpunt en zijn assist vorig weekend had de Rode Duivel last van een lichte blessure.

Witsel nog niet fit. Dortmund zal ook morgen nog niet op Axel Witsel kunnen rekenen. De Belgische stofzuiger is al even out met een spierblessure en moet ook een kruis maken over de trip naar Wolfsburg. Dortmund hoopt hem te kunnen recupereren voor de topper van dinsdag tegen Bayern München.

11:05 - Vooraf Vooraf, 11 uur 05

Opstelling VfL Wolfsburg. Koen Casteels, Kevin Mbabu, Marin Pongracic, John Brooks, Paulo Otávio, Renato Steffen, Xaver Schlager, Admir Mehmedi, Maximilian Arnold, Josip Brekalo, Wout Weghorst

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Julian Brandt, Thomas Delaney, Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Erling Haaland, Thorgan Hazard