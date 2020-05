Bayern houdt uitstekende generale repetitie voor topper tegen Dortmund

90+1' tweede helft, minuut 91. EINDE: 5-2. We hebben een ware doelpuntenkermis gezien in de Allianz Arena. Uiteindelijk trok Bayern met 5-2 aan het langste eind. In het begin van de tweede helft kwam Frankfurt even terug in de partij, maar daarna stelde de Rekordmeister orde op zaken. Het kan met vertrouwen toeleven naar de clash tegen Dortmund. . EINDE: 5-2 We hebben een ware doelpuntenkermis gezien in de Allianz Arena. Uiteindelijk trok Bayern met 5-2 aan het langste eind. In het begin van de tweede helft kwam Frankfurt even terug in de partij, maar daarna stelde de Rekordmeister orde op zaken. Het kan met vertrouwen toeleven naar de clash tegen Dortmund.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij FC Bayern München, Mickaël Cuisance erin, Joshua Kimmich eruit wissel Joshua Kimmich Mickaël Cuisance

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij FC Bayern München, Joshua Zirkzee erin, Kingsley Coman eruit wissel Kingsley Coman Joshua Zirkzee

85' tweede helft, minuut 85. Neuer gaat goed plat op een laag schot van Dost. . Neuer gaat goed plat op een laag schot van Dost.

83' tweede helft, minuut 83. Kostic tegen de paal. Kostic kan na een lange rush trappen, zijn overhoeks schot strandt op de paal. . Kostic tegen de paal Kostic kan na een lange rush trappen, zijn overhoeks schot strandt op de paal.

78' tweede helft, minuut 78. Bijna de 6e treffer. Davies hoeft maar breed te leggen tot bij Lewandowski, maar Ilansker zit er nog met een voet tussen. . Bijna de 6e treffer Davies hoeft maar breed te leggen tot bij Lewandowski, maar Ilansker zit er nog met een voet tussen.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Erik Durm erin, Danny da Costa eruit wissel Danny da Costa Erik Durm

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Bas Dost erin, André Silva eruit wissel André Silva Bas Dost

74' tweede helft, minuut 74. Owngoal: 5-2. Gnabry met een lange rush en zijn schotje belandt in de voeten van Hinteregger. Maar die klungelt en werkt de bal in eigen doel. Zijn derde goal van de avond dus, maar helaas voor hem ging deze in het verkeerde doel. . Owngoal: 5-2 Gnabry met een lange rush en zijn schotje belandt in de voeten van Hinteregger. Maar die klungelt en werkt de bal in eigen doel. Zijn derde goal van de avond dus, maar helaas voor hem ging deze in het verkeerde doel.

74' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 74 door Martin Hinteregger van FC Bayern München. 5, 2. own goal FC Bayern München Eintracht Frankfurt einde 5 2

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij FC Bayern München, Lucas Hernández erin, Jérôme Boateng eruit wissel Jérôme Boateng Lucas Hernández

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Djibril Sow erin, Mijat Gacinovic eruit wissel Mijat Gacinovic Djibril Sow

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Daichi Kamada erin, Sebastian Rode eruit wissel Sebastian Rode Daichi Kamada

68' tweede helft, minuut 68. Grote kans Frankfurt! Gacinovic kan van dichtbij plots uithalen, maar hij knalt recht op Neuer. . Grote kans Frankfurt! Gacinovic kan van dichtbij plots uithalen, maar hij knalt recht op Neuer.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij FC Bayern München, Serge Gnabry erin, Ivan Perišic eruit wissel Ivan Perišic Serge Gnabry

62' tweede helft, minuut 62. De rust kan weerkeren: 4-2. Frankfurt kwam plots opzetten, maar Bayern heeft zichzelf opnieuw wat meer ademruimte gegeven. Fernandes verliest de bal knullig in de zestien, de 19-jarige Davies profiteert en schiet overhoeks binnen: 4-2. . De rust kan weerkeren: 4-2 Frankfurt kwam plots opzetten, maar Bayern heeft zichzelf opnieuw wat meer ademruimte gegeven. Fernandes verliest de bal knullig in de zestien, de 19-jarige Davies profiteert en schiet overhoeks binnen: 4-2.

61' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 61 door Alphonso Davies van FC Bayern München. 4, 2. goal FC Bayern München Eintracht Frankfurt einde 4 2

57' tweede helft, minuut 57. Aansluitingstreffer! Na een hoekschop kopt Hinteregger via de paal de aansluitingstreffer tegen de netter. Op 3 minuten tijd maakt Frankfurt 2 doelpunten: 3-2. Gaat Bayern zich dan toch nog (opnieuw) laten verrassen? . Aansluitingstreffer! Na een hoekschop kopt Hinteregger via de paal de aansluitingstreffer tegen de netter. Op 3 minuten tijd maakt Frankfurt 2 doelpunten: 3-2. Gaat Bayern zich dan toch nog (opnieuw) laten verrassen?

55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Martin Hinteregger van Eintracht Frankfurt. 3, 2. goal FC Bayern München Eintracht Frankfurt einde 3 2

53' tweede helft, minuut 53. Frankfurt redt de eer. Een rommelige fase en Eintracht Frankfurt scoort zowaar. Hinteregger trapt van dichtbij, Manuel Neuer is geklopt. . Frankfurt redt de eer Een rommelige fase en Eintracht Frankfurt scoort zowaar. Hinteregger trapt van dichtbij, Manuel Neuer is geklopt.

52' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 52 door Martin Hinteregger van Eintracht Frankfurt. 3, 1. goal FC Bayern München Eintracht Frankfurt einde 3 1

46' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 46 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 3, 0. goal FC Bayern München Eintracht Frankfurt einde 3 0

46' tweede helft, minuut 46. Jawel hoor, daar is Lewandowski: 3-0. Er zijn nog zekerheden: we zijn amper 1 minuut bezig en Robert Lewandowski scoort met het hoofd. De assist is van Coleman. 27 goals in 27 competitiematchen. De Pool is een machine. . Jawel hoor, daar is Lewandowski: 3-0 Er zijn nog zekerheden: we zijn amper 1 minuut bezig en Robert Lewandowski scoort met het hoofd. De assist is van Coleman. 27 goals in 27 competitiematchen. De Pool is een machine.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:18 rust, 19 uur 18. Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Timothy Chandler erin, Evan Ndicka eruit wissel Evan Ndicka Timothy Chandler

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. RUST: 2-0. De spelers van Bayern trekken met een 2-0-voorsprong de rust in en dat is oververdiend. Goretzka trapte de thuisploeg op knappe wijze op voorsprong. De assist was van Thomas Müller, die daarna het tweede doelpunt voor zijn rekening nam. . RUST: 2-0 De spelers van Bayern trekken met een 2-0-voorsprong de rust in en dat is oververdiend. Goretzka trapte de thuisploeg op knappe wijze op voorsprong. De assist was van Thomas Müller, die daarna het tweede doelpunt voor zijn rekening nam.



43' eerste helft, minuut 43. Daar is de 2-0: Thomas Müller. Net was hij de aangever, nu de afwerker. Thomas Müller verdubbelt de score. Davies speelt hem aan, zijn controle is onorthodox en dan trapt hij toch van dichtbij binnen. . Daar is de 2-0: Thomas Müller Net was hij de aangever, nu de afwerker. Thomas Müller verdubbelt de score. Davies speelt hem aan, zijn controle is onorthodox en dan trapt hij toch van dichtbij binnen.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Thomas Müller van FC Bayern München. 2, 0. goal FC Bayern München Eintracht Frankfurt einde 2 0

40' eerste helft, minuut 40. We hebben het nog niet veel gezien, de spelers van Frankfurt die de bal even bij kunnen houden. Nu was het wel van dat, maar in de zone van de waarheid loopt het mis. . We hebben het nog niet veel gezien, de spelers van Frankfurt die de bal even bij kunnen houden. Nu was het wel van dat, maar in de zone van de waarheid loopt het mis.

38' eerste helft, minuut 38. Alaba probeert het van ver met een verraderlijk schot. Trapp is bij de pinken, maar geeft wel een hoekschop weg. Daar komt gevaar uit: Lewandowski kopt niet veel naast. . Alaba probeert het van ver met een verraderlijk schot. Trapp is bij de pinken, maar geeft wel een hoekschop weg. Daar komt gevaar uit: Lewandowski kopt niet veel naast.

37' eerste helft, minuut 37. Gele kaar voor Hinteregger, hij zet zijn hand (bewust?) tegen het gezicht van Lewandowski. . Gele kaar voor Hinteregger, hij zet zijn hand (bewust?) tegen het gezicht van Lewandowski.

37' eerste helft, minuut 37. Kingsley Coman, die vorige week zijn 100e Bundesliga-match speelde, dribbelt zich vrij en pakt uit met een schot. De bal gaat naast. . Kingsley Coman, die vorige week zijn 100e Bundesliga-match speelde, dribbelt zich vrij en pakt uit met een schot. De bal gaat naast.

35' Gele kaart voor Martin Hinteregger van Eintracht Frankfurt tijdens eerste helft, minuut 35 Martin Hinteregger Eintracht Frankfurt

30' eerste helft, minuut 30. Het lijkt erop dat Bayern na de openingsgoal de voet even van het gaspedaal heeft gehaald. Het tempo is gezakt. . Het lijkt erop dat Bayern na de openingsgoal de voet even van het gaspedaal heeft gehaald. Het tempo is gezakt.

26' eerste helft, minuut 26. Davies vindt Lewandowski met een steekbal, de Pool mist zijn controle. . Davies vindt Lewandowski met een steekbal, de Pool mist zijn controle.

25' eerste helft, minuut 25. Kimmich probeert het vanop afstand. Zijn schot gaat enkele meters naast. . Kimmich probeert het vanop afstand. Zijn schot gaat enkele meters naast.



18' eerste helft, minuut 18. Frankfurt steekt voor het eerst de neus aan het venster, maar een afstandsschot gaat ver naast. . Frankfurt steekt voor het eerst de neus aan het venster, maar een afstandsschot gaat ver naast.

18' eerste helft, minuut 18. Het is zover: 1-0 via Goretzka . Het kon niet uitblijven. Müller zet voor en Goretzka trapt in één tijd naar doel. Onhoudbare trap voor doelman Trapp. 1-0 en dat is verdiend. Knap doelpunt. . Het is zover: 1-0 via Goretzka Het kon niet uitblijven. Müller zet voor en Goretzka trapt in één tijd naar doel. Onhoudbare trap voor doelman Trapp. 1-0 en dat is verdiend. Knap doelpunt.

17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Leon Goretzka van FC Bayern München. 1, 0. goal FC Bayern München Eintracht Frankfurt einde 1 0

15' eerste helft, minuut 15. Bayern voert de druk op. Alweer zo'n heerlijke voorzet van Kimmich. Pavard kopt in de handen van doelman Trapp. Hier had meer in kunnen zitten. Bayern blijft druk zetten, hoe lang houdt Frankfurt dit vol? . Bayern voert de druk op Alweer zo'n heerlijke voorzet van Kimmich. Pavard kopt in de handen van doelman Trapp. Hier had meer in kunnen zitten. Bayern blijft druk zetten, hoe lang houdt Frankfurt dit vol?

14' eerste helft, minuut 14. Opnieuw dreiging van de thuisploeg. Kimmich verstuurt een sublieme bal naar Perisic, hij kan niet scoren. Toegegeven: hij moest het proberen vanuit een moeilijke positie. . Opnieuw dreiging van de thuisploeg. Kimmich verstuurt een sublieme bal naar Perisic, hij kan niet scoren. Toegegeven: hij moest het proberen vanuit een moeilijke positie.

12' eerste helft, minuut 12. Lewandwoski tegen de lat! Robert Lewandowski wordt even uit het oog verloren bij een hoekschop. Hij trapt in één tijd tegen de lat. Frankfurt ontsnapt. . Lewandwoski tegen de lat! Robert Lewandowski wordt even uit het oog verloren bij een hoekschop. Hij trapt in één tijd tegen de lat. Frankfurt ontsnapt.

8' eerste helft, minuut 8. Müller gooit de bal in het pak, Lewandowski kan er zijn hoofd net niet tegen zetten. . Müller gooit de bal in het pak, Lewandowski kan er zijn hoofd net niet tegen zetten.

6' eerste helft, minuut 6. Het balbezit is de eerste 5 minuten voor Bayern, maar daar is nog geen doelpoging uit voortgekomen. . Het balbezit is de eerste 5 minuten voor Bayern, maar daar is nog geen doelpoging uit voortgekomen.

2' eerste helft, minuut 2. We zien de Duitse voetballegende Franz Beckenbauer in de tribune zitten. . We zien de Duitse voetballegende Franz Beckenbauer in de tribune zitten.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Bayern München en Eintracht Frankfurt zijn eraan begonnen. . Aftrap! Bayern München en Eintracht Frankfurt zijn eraan begonnen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:30 vooraf, 18 uur 30. 1 minuut stilte. Alle spelers dragen een zwarte rouwband. Ze houden voor de aftrap 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de corona-slachtoffers. . 1 minuut stilte Alle spelers dragen een zwarte rouwband. Ze houden voor de aftrap 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de corona-slachtoffers.

18:28 vooraf, 18 uur 28. De spelers staan klaar in de tunnel om de lege Allianz Arena te betreden. . De spelers staan klaar in de tunnel om de lege Allianz Arena te betreden.

Vandaag geen Thiago in de selectie bij Bayern München, hij is geblesseerd. Coman begon vorige week op de bank, hij krijgt nu een basisplek.

18:08 vooraf, 18 uur 08. Druk weer bij Bayern na overwinning Dortmund. Volgende dinsdag staat de clash tussen Dortmund en Bayern op het programma. Het Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard won eerder vandaag al en komt zo tot op 1 punt van leider Bayern. De Rekordmeister wil dus absoluut winnen om de kloof weer uit te breiden tot 4 punten voor die onderlinge confrontatie. . Druk weer bij Bayern na overwinning Dortmund Volgende dinsdag staat de clash tussen Dortmund en Bayern op het programma. Het Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard won eerder vandaag al en komt zo tot op 1 punt van leider Bayern. De Rekordmeister wil dus absoluut winnen om de kloof weer uit te breiden tot 4 punten voor die onderlinge confrontatie.

18:03 vooraf, 18 uur 03. Bayern München heeft nog een appeltje te schillen met Frankfurt. In de eerste confrontatie van dit seizoen ging de competieleider onderuit met... 5-1. Pakt Bayern vanavond revanche? . Bayern München heeft nog een appeltje te schillen met Frankfurt. In de eerste confrontatie van dit seizoen ging de competieleider onderuit met... 5-1. Pakt Bayern vanavond revanche?

17:58 - Vooraf Vooraf, 17 uur 58

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Ivan Perišic, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Ivan Perišic, Leon Goretzka, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Manuel Neuer

Opstelling Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp, Almamy Touré, Stefan Ilsanker, Martin Hinteregger, Evan Ndicka, Danny da Costa, Sebastian Rode, Mijat Gacinovic, Gelson Fernandes, Filip Kostic, André Silva Opstelling Eintracht Frankfurt André Silva, Filip Kostic, Gelson Fernandes, Mijat Gacinovic, Sebastian Rode, Danny da Costa, Evan Ndicka, Martin Hinteregger, Stefan Ilsanker, Almamy Touré, Kevin Trapp