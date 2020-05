Leverkusen buit trainingsvoordeel eenvoudig uit tegen Werder Bremen

90+3' tweede helft, minuut 93. Einde. Werder Bremen heeft geen vuist meer kunnen maken in de tweede helft en lijdt zijn zevende nederlaag op rij. Leverkusen profiteert van enkele eenvoudige doelpunten. . Einde Werder Bremen heeft geen vuist meer kunnen maken in de tweede helft en lijdt zijn zevende nederlaag op rij. Leverkusen profiteert van enkele eenvoudige doelpunten.

90+2' tweede helft, minuut 92. Leon Bailey kan in de extra tijd nog eens uithalen, maar Moisander vindt 1-4 pijnlijk genoeg. Een goede tussenkomst van de aanvoerder. . Leon Bailey kan in de extra tijd nog eens uithalen, maar Moisander vindt 1-4 pijnlijk genoeg. Een goede tussenkomst van de aanvoerder.

90+1' tweede helft, minuut 91. Bijna eigen doelpunt. Pavlenka moeten een stevige redding uit zijn handschoenen schudden om een owngoal te vermijden. De bal dreigde in de winkelhaak te verdwijnen. . Bijna eigen doelpunt Pavlenka moeten een stevige redding uit zijn handschoenen schudden om een owngoal te vermijden. De bal dreigde in de winkelhaak te verdwijnen.

88' tweede helft, minuut 88. "Teamgeist", staat op de mondmaskers van Werder Bremen. Maar het zal toch uit een ander vaatje moeten tappen om de tweede degradatie in de clubgeschiedenis te vermijden. De ploeg lijkt vooral vertrouwen te missen. . "Teamgeist", staat op de mondmaskers van Werder Bremen. Maar het zal toch uit een ander vaatje moeten tappen om de tweede degradatie in de clubgeschiedenis te vermijden. De ploeg lijkt vooral vertrouwen te missen.

85' tweede helft, minuut 85. Zonder het gaspedaal nog te diep te duwen controleert Leverkusen de wedstrijd. Een geslaagde terugkeer en een elfde wedstrijd op rij ongeslagen zijn het resultaat. . Zonder het gaspedaal nog te diep te duwen controleert Leverkusen de wedstrijd. Een geslaagde terugkeer en een elfde wedstrijd op rij ongeslagen zijn het resultaat.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Paulinho erin, Charles Aránguiz eruit wissel Charles Aránguiz Paulinho

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Lucas Alario erin, Kai Havertz eruit wissel Kai Havertz Lucas Alario

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Werder Bremen, Yuya Osako erin, Kevin Vogt eruit wissel Kevin Vogt Yuya Osako

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Werder Bremen, Fin Bartels erin, Milot Rashica eruit wissel Milot Rashica Fin Bartels

83' tweede helft, minuut 83. Gevaarlijke statistiek voor Werder Bremen: het is op weg naar een zevende nederlaag op rij. Vorig jaar legde Hannover 96 dezelfde statistiek voor en zakte het naar de tweede Bundesliga. . Gevaarlijke statistiek voor Werder Bremen: het is op weg naar een zevende nederlaag op rij. Vorig jaar legde Hannover 96 dezelfde statistiek voor en zakte het naar de tweede Bundesliga.

80' tweede helft, minuut 80. Bremen kopje-onder. Leverkusen deelt de doodsteek uit. Bellarabi krijgt de ruimte om in te spelen, Demirbay maakt het laconiek af met een stifter. Een volwassen prestatie van de bezoekers. . Bremen kopje-onder Leverkusen deelt de doodsteek uit. Bellarabi krijgt de ruimte om in te spelen, Demirbay maakt het laconiek af met een stifter. Een volwassen prestatie van de bezoekers.

78' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 78 door Kerem Demirbay van Bayer 04 Leverkusen. 1, 4. goal Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen einde 1 4

76' Gele kaart voor Marco Friedl van Werder Bremen tijdens tweede helft, minuut 76 Marco Friedl Werder Bremen

75' tweede helft, minuut 75. Peter Bosz kijkt goedkeurend toe: de Nederlandse coach ziet dat Leverkusen de touwtjes stevig in handen heeft. . Peter Bosz kijkt goedkeurend toe: de Nederlandse coach ziet dat Leverkusen de touwtjes stevig in handen heeft.

72' tweede helft, minuut 72. Bittencourt en Selke worden weggeplukt uit de voorhoede van Bremen. Josh Sargent en Nick Woltemade hebben nog twintig minuten om wel te overtuigen. . Bittencourt en Selke worden weggeplukt uit de voorhoede van Bremen. Josh Sargent en Nick Woltemade hebben nog twintig minuten om wel te overtuigen.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Julian Baumgartlinger erin, Nadiem Amiri eruit wissel Nadiem Amiri Julian Baumgartlinger

71' tweede helft, minuut 71. Kai Havertz blijft zoeken naar zijn hattrick. Zijn schot lijkt in de rechterhoek te passen, maar via het achterwerk van Gebre Selassie wordt het een corner. . Kai Havertz blijft zoeken naar zijn hattrick. Zijn schot lijkt in de rechterhoek te passen, maar via het achterwerk van Gebre Selassie wordt het een corner.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Werder Bremen, Josh Sargent erin, Leonardo Bittencourt eruit wissel Leonardo Bittencourt Josh Sargent

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Werder Bremen, Nick Woltemade erin, Davie Selke eruit wissel Davie Selke Nick Woltemade

70' tweede helft, minuut 70. Werder Bremen heeft dan eens een kans om tegen te prikken en dan mist Rashica zijn controle. Hier had de thuisploeg toch meer mee moeten doen. . Werder Bremen heeft dan eens een kans om tegen te prikken en dan mist Rashica zijn controle. Hier had de thuisploeg toch meer mee moeten doen.

68' tweede helft, minuut 68. Bailey toont zich. Het net trilt, maar Leon Bailey mag niet vieren. Zijn schot beroert het zijnet. De Jamaicaan krijg toch (weer) veel ruimte van Bremen. . Bailey toont zich Het net trilt, maar Leon Bailey mag niet vieren. Zijn schot beroert het zijnet. De Jamaicaan krijg toch (weer) veel ruimte van Bremen.

66' tweede helft, minuut 66. Bremen heeft lesje nog niet geleerd. Bayer Leverkusen legt bijna zijn vierde doelpunt in het mandje. Vogt, die daarnet nog vergat in te grijpen bij Weiser, ligt nu wel dwars. . Bremen heeft lesje nog niet geleerd Bayer Leverkusen legt bijna zijn vierde doelpunt in het mandje. Vogt, die daarnet nog vergat in te grijpen bij Weiser, ligt nu wel dwars.

64' tweede helft, minuut 64. De eerste wedstrijd van Florian Wirtz in de Bundesliga zit erop. Bellarabi neemt de plek van de 17-jarige snaak in. Ook ex-Genk-speler Leon Bailey krijgt weer wat speelminuten bij de hervatting van de Duitse competitie. . De eerste wedstrijd van Florian Wirtz in de Bundesliga zit erop. Bellarabi neemt de plek van de 17-jarige snaak in. Ook ex-Genk-speler Leon Bailey krijgt weer wat speelminuten bij de hervatting van de Duitse competitie.

63' tweede helft, minuut 63. Alweer te zwak verdedigd. Bremen lijkt zijn defensie maar niet in orde te krijgen. Iedereen kijkt bewegingsloos toe hoe Weiser een boogballetje van Diaby binnenwerkt. Een derde weggever. . Alweer te zwak verdedigd Bremen lijkt zijn defensie maar niet in orde te krijgen. Iedereen kijkt bewegingsloos toe hoe Weiser een boogballetje van Diaby binnenwerkt. Een derde weggever.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Leon Bailey erin, Moussa Diaby eruit wissel Moussa Diaby Leon Bailey

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Karim Bellarabi erin, Florian Wirtz eruit wissel Florian Wirtz Karim Bellarabi

61' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 61 door Mitchell Weiser van Bayer 04 Leverkusen. 1, 3. goal Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen einde 1 3

59' tweede helft, minuut 59. Bremen holt even achter een ongrijpbare bal. Leverkusen tikt rustig rond in zijn zoektocht naar een veiligere voorsprong. . Bremen holt even achter een ongrijpbare bal. Leverkusen tikt rustig rond in zijn zoektocht naar een veiligere voorsprong.

58' tweede helft, minuut 58. De frustratie neemt even over bij de ervaren Vogt. Hij pakt uit met een elleboogje en mag blij zijn dat hij Amiri niet raakt. . De frustratie neemt even over bij de ervaren Vogt. Hij pakt uit met een elleboogje en mag blij zijn dat hij Amiri niet raakt.

57' tweede helft, minuut 57. U ziet niet dubbel. Geen zorgen als plots Eggestein net iets meer op uw scherm verschijnt. Na Maximilian Eggestein komt ook zijn één jaar jongere broertje Johannes Eggestein op het veld. Coach Florian Kohfeldt gooit zo toch wat meer aanvalskracht op het terrein. . U ziet niet dubbel Geen zorgen als plots Eggestein net iets meer op uw scherm verschijnt. Na Maximilian Eggestein komt ook zijn één jaar jongere broertje Johannes Eggestein op het veld. Coach Florian Kohfeldt gooit zo toch wat meer aanvalskracht op het terrein.

55' tweede helft, minuut 55. Moisander gaat met de tweede gele kaart lopen. Hij mistrapt zich en moet aan het truitje van Havertz hangen om averij te voorkomen. . Moisander gaat met de tweede gele kaart lopen. Hij mistrapt zich en moet aan het truitje van Havertz hangen om averij te voorkomen.

54' tweede helft, minuut 54. Vervanging bij Werder Bremen, Johannes Eggestein erin, Philipp Bargfrede eruit wissel Philipp Bargfrede Johannes Eggestein

54' tweede helft, minuut 54. Leverkusen heeft dit seizoen al 22 punten gesprokkeld op verplaatsing. En het is voorlopig op weg naar een nieuwe driepunter. Het zou de Werkself op één punt van de vierde plek brengen. . Leverkusen heeft dit seizoen al 22 punten gesprokkeld op verplaatsing. En het is voorlopig op weg naar een nieuwe driepunter. Het zou de Werkself op één punt van de vierde plek brengen.

54' Gele kaart voor Niklas Moisander van Werder Bremen tijdens tweede helft, minuut 54 Niklas Moisander Werder Bremen

49' tweede helft, minuut 49. Het antwoord van Leverkusen laat niet lang op zich wachten. Havertz gaat in de korte hoek op zoek naar een hattrick, maar vindt geen gaatje. Ook de bal terugleggen brengt geen soelaas. . Het antwoord van Leverkusen laat niet lang op zich wachten. Havertz gaat in de korte hoek op zoek naar een hattrick, maar vindt geen gaatje. Ook de bal terugleggen brengt geen soelaas.

48' tweede helft, minuut 48. Werder Bremen komt meteen scherp uit de kleedkamer. Bender moet zich voor een schot gooien om de gelijkmaker te vermijden. . Werder Bremen komt meteen scherp uit de kleedkamer. Bender moet zich voor een schot gooien om de gelijkmaker te vermijden.

47' tweede helft, minuut 47. Start tweede helft. Werder Bremen gaf net iets te gemakkelijk doelpunten weg voor de pauze. Kan het een tweede keer zijn achterstand uitwissen in de tweede helft? . Start tweede helft Werder Bremen gaf net iets te gemakkelijk doelpunten weg voor de pauze. Kan het een tweede keer zijn achterstand uitwissen in de tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Het gebrek aan wedstrijdritme vertaalt zich op het scorebord. Werder Bremen slikte twee vermijdbare doelpunten van sluipschutter Kai Havertz. Maar de thuisploeg heeft bij een 2-1-ruststand nog troeven in de hand voor een spannende tweede helft. . Rust Het gebrek aan wedstrijdritme vertaalt zich op het scorebord. Werder Bremen slikte twee vermijdbare doelpunten van sluipschutter Kai Havertz. Maar de thuisploeg heeft bij een 2-1-ruststand nog troeven in de hand voor een spannende tweede helft.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Bender krijgt het eerste gele kartonnetje te zien van Stieler voor een pittige tackle op Bittencourt. De verdediger beseft zelf ook dat hij het steunbeen van de aanvaller meehad. . Bender krijgt het eerste gele kartonnetje te zien van Stieler voor een pittige tackle op Bittencourt. De verdediger beseft zelf ook dat hij het steunbeen van de aanvaller meehad.

44' Gele kaart voor Sven Bender van Bayer 04 Leverkusen tijdens eerste helft, minuut 44 Sven Bender Bayer 04 Leverkusen

42' eerste helft, minuut 42. Bittencourt laat het liggen. Bremen kan nog maar eens zijn achterstand uitwissen na een knappe loopactie van Bittencourt, maar de Duitse Braziliaan lijkt zelf verrast door de ruimte die hij krijgt. Zijn schot dwarrelt over de kooi van Hradecky. . Bittencourt laat het liggen Bremen kan nog maar eens zijn achterstand uitwissen na een knappe loopactie van Bittencourt, maar de Duitse Braziliaan lijkt zelf verrast door de ruimte die hij krijgt. Zijn schot dwarrelt over de kooi van Hradecky.

40' eerste helft, minuut 40. Rashica verliest overzicht. De wedstrijd golft nu heen en weer. Bremen is nu aan zet aan het schaakbord, maar loper Rashica ziet geen aanspeelmogelijkheden. Zijn optimistische afstandsschot levert niets op. . Rashica verliest overzicht De wedstrijd golft nu heen en weer. Bremen is nu aan zet aan het schaakbord, maar loper Rashica ziet geen aanspeelmogelijkheden. Zijn optimistische afstandsschot levert niets op.

37' eerste helft, minuut 37. Havertz was voor de competitiestop nog trefzeker tegen Eintracht Frankfurt en de Rangers en trekt de lijn gewoon door met een tweeklapper tegen Bremen. De 20-jarige aanvaller heeft de smaak te pakken. . Havertz was voor de competitiestop nog trefzeker tegen Eintracht Frankfurt en de Rangers en trekt de lijn gewoon door met een tweeklapper tegen Bremen. De 20-jarige aanvaller heeft de smaak te pakken.

35' eerste helft, minuut 35. Het stopt niet. Plots regent het doelpunten boven Bremen. Nog geen minuut later slaat Leverkusen terug, dankzij slecht verdedigen bij de thuisploeg. Kai Havertz wordt nog maar eens losgelaten en kopt een tweede keer raak. Blijft de voorsprong nu wat langer op het bord staan? . Het stopt niet Plots regent het doelpunten boven Bremen. Nog geen minuut later slaat Leverkusen terug, dankzij slecht verdedigen bij de thuisploeg. Kai Havertz wordt nog maar eens losgelaten en kopt een tweede keer raak. Blijft de voorsprong nu wat langer op het bord staan?

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Kai Havertz van Bayer 04 Leverkusen. 1, 2. goal Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen einde 1 2

32' eerste helft, minuut 32. Meteen orde op zaken. Lang duurt de vreugde niet bij Leverkusen, want Bremen slaat meteen terug met een corner. Sinkgraven geeft Gebre Selassie net te veel ruimte en de gelijkmaker ligt al tegen de touwen. . Meteen orde op zaken Lang duurt de vreugde niet bij Leverkusen, want Bremen slaat meteen terug met een corner. Sinkgraven geeft Gebre Selassie net te veel ruimte en de gelijkmaker ligt al tegen de touwen.

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Theodor Gebre Selassie van Werder Bremen. 1, 1. goal Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen einde 1 1

29' eerste helft, minuut 29. Leverkusen heeft voorsprong beet. Bremen zakte net iets te veel door en krijgt de rekening meteen gepresenteerd. Diaby pakt uit met een pijlsnelle actie op rechts, Kai Havertz kopt zonder veel moeite raak. . Leverkusen heeft voorsprong beet Bremen zakte net iets te veel door en krijgt de rekening meteen gepresenteerd. Diaby pakt uit met een pijlsnelle actie op rechts, Kai Havertz kopt zonder veel moeite raak.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Kai Havertz van Bayer 04 Leverkusen. 0, 1. goal Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen einde 0 1

27' eerste helft, minuut 27. Eerste schot op doel. Na 27 minuten mikt Amiri de eerste bal tussen de palen. De Duitser is het eindstation van de kort genomen hoekschop en waagt zijn kans. . Eerste schot op doel Na 27 minuten mikt Amiri de eerste bal tussen de palen. De Duitser is het eindstation van de kort genomen hoekschop en waagt zijn kans.

27' eerste helft, minuut 27. Jeugdinternational Wirtz versiert een corner voor Leverkusen, maar het eerste exemplaar levert geen gevaar op. Is de herkansing succesvoller? . Jeugdinternational Wirtz versiert een corner voor Leverkusen, maar het eerste exemplaar levert geen gevaar op. Is de herkansing succesvoller?

25' eerste helft, minuut 25. Werder Bremen houdt goed stand na een kwartwedstrijd. De thuisploeg wist dit seizoen nog maar 5 punten te pakken in eigen stadion, maar is duidelijk vastberaden om die statistiek wat bij te stellen. . Werder Bremen houdt goed stand na een kwartwedstrijd. De thuisploeg wist dit seizoen nog maar 5 punten te pakken in eigen stadion, maar is duidelijk vastberaden om die statistiek wat bij te stellen.

23' eerste helft, minuut 23. Linksachter Sinkgraven dropt een harde voorzet tussen de verdedigingslinie en de doelman van Bremen, maar ook zijn ploegmaats zagen het Nederlandse gevaar niet komen. . Linksachter Sinkgraven dropt een harde voorzet tussen de verdedigingslinie en de doelman van Bremen, maar ook zijn ploegmaats zagen het Nederlandse gevaar niet komen.

19' eerste helft, minuut 19. Eerste (halve) kansje voor Bremen. Bremen heeft de wedstrijd wat in evenwicht getrokken na een moeilijke openingsfase. De kopbal van Moisander is ook het eerste gevaar voor de thuisploeg. . Eerste (halve) kansje voor Bremen Bremen heeft de wedstrijd wat in evenwicht getrokken na een moeilijke openingsfase. De kopbal van Moisander is ook het eerste gevaar voor de thuisploeg.

18' eerste helft, minuut 18. Aanvaller Selke ziet een gaatje tussen de verdediging, maar durft er zich niet tussen te wurmen. Hij keert op zijn stappen terug en dwingt de eerste hoekschop van de partij af. . Aanvaller Selke ziet een gaatje tussen de verdediging, maar durft er zich niet tussen te wurmen. Hij keert op zijn stappen terug en dwingt de eerste hoekschop van de partij af.

17' eerste helft, minuut 17. Rashica, dit seizoen toch al goed voor 7 doelpunten voor Bremen, wordt niet gespaard door Tapsoba. Scheidsrechter Stieler moet even ingrijpen. . Rashica, dit seizoen toch al goed voor 7 doelpunten voor Bremen, wordt niet gespaard door Tapsoba. Scheidsrechter Stieler moet even ingrijpen.

16' eerste helft, minuut 16. Bremen raakt in het openingskwartier niet in het strafschopgebied van Leverkusen. Maar ook de bezoekers hebben -ondanks de overmacht in balbezit - moeite om gevaar te creëren. . Bremen raakt in het openingskwartier niet in het strafschopgebied van Leverkusen. Maar ook de bezoekers hebben -ondanks de overmacht in balbezit - moeite om gevaar te creëren.

13' eerste helft, minuut 13. Selke gaat al even klagen bij de scheidsrechter, maar zonder de ruggensteun van het thuispubliek is het wat moeilijker om een vrije trap te versieren. . Selke gaat al even klagen bij de scheidsrechter, maar zonder de ruggensteun van het thuispubliek is het wat moeilijker om een vrije trap te versieren.

10' eerste helft, minuut 10. Havertz op de loer. Terwijl Bremen met verre ballen de boomlange Selke probeert te bereiken, legt Leverkusen meer geduld aan de dag in de opbouw. Jiri Pavlenka gaat snel plat om de inlopende Havertz een kans te ontnemen. . Havertz op de loer Terwijl Bremen met verre ballen de boomlange Selke probeert te bereiken, legt Leverkusen meer geduld aan de dag in de opbouw. Jiri Pavlenka gaat snel plat om de inlopende Havertz een kans te ontnemen.

8' eerste helft, minuut 8. Bremen heeft een eerste ontsnapping op de rechterflank in gedachten, maar de steekbal van Bittencourt rolt over de zijlijn. . Bremen heeft een eerste ontsnapping op de rechterflank in gedachten, maar de steekbal van Bittencourt rolt over de zijlijn.

7' eerste helft, minuut 7. Geheel naar de verwachtingen is de regie van de openingsfase van de wedstrijd in handen van Leverkusen. Geduldig tikken de bezoekers rond, op zoek naar een foutje bij Bremen. . Geheel naar de verwachtingen is de regie van de openingsfase van de wedstrijd in handen van Leverkusen. Geduldig tikken de bezoekers rond, op zoek naar een foutje bij Bremen.

5' eerste helft, minuut 5. De 17-jarige Florian Wirtz noteert de eerste actie van de wedstrijd. De debutant mikt een voorzet in het strafschopgebied van de thuisploeg, zonder succes. . De 17-jarige Florian Wirtz noteert de eerste actie van de wedstrijd. De debutant mikt een voorzet in het strafschopgebied van de thuisploeg, zonder succes.

3' eerste helft, minuut 3. Leverkusen heeft tien duels op rij niet meer verloren, terwijl Bremen het steevast moeilijk heeft om thuis te winnen. Moest voetbal een rekensom zijn, was de uitkomst al duidelijk. . Leverkusen heeft tien duels op rij niet meer verloren, terwijl Bremen het steevast moeilijk heeft om thuis te winnen. Moest voetbal een rekensom zijn, was de uitkomst al duidelijk.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Niet volledig naar de zin van Werder Bremen rolt de bal weer in het lege Weserstadion. Met minder trainingsuren in de benen moet het Bayer Leverkusen proberen te verrassen. . Aftrap Niet volledig naar de zin van Werder Bremen rolt de bal weer in het lege Weserstadion. Met minder trainingsuren in de benen moet het Bayer Leverkusen proberen te verrassen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:14 vooraf, 20 uur 14. Degradatie dreigt voor Bremen. Werder Bremen verkeert in de gevarenzone. De ex-ploeg van Kevin De Bruyne is al even een schim van de kampioenenploeg van 2004. De laatste seizoenen draaide Bremen mee in de middenmoot, maar nu hangt het amper één puntje boven rode lantaarn Paderborn. Bremen heeft wel nog een inhaalwedstrijd tegoed, maar volstaan 10 speeldagen om zich nog te redden? . Degradatie dreigt voor Bremen Werder Bremen verkeert in de gevarenzone. De ex-ploeg van Kevin De Bruyne is al even een schim van de kampioenenploeg van 2004. De laatste seizoenen draaide Bremen mee in de middenmoot, maar nu hangt het amper één puntje boven rode lantaarn Paderborn. Bremen heeft wel nog een inhaalwedstrijd tegoed, maar volstaan 10 speeldagen om zich nog te redden?

20:03 vooraf, 20 uur 03. Werder Bremen staat een streepje achter. Werder Bremen was allesbehalve een voorstander van de herstart van de Bundesliga. Terwijl alle rivalen al op het oefenterrein stonden, moesten Die Werderaner wachten tot 6 april vooraleer de politici in Bremen het licht op groen zetten voor trainingen met 4 personen. Bayer Leverkusen, dat voor de competitiestop een knappe reeks van 10 ongeslagen duels heeft neergezet, start dan ook met een pak meer trainingsarbeid in de benen. . Werder Bremen staat een streepje achter Werder Bremen was allesbehalve een voorstander van de herstart van de Bundesliga. Terwijl alle rivalen al op het oefenterrein stonden, moesten Die Werderaner wachten tot 6 april vooraleer de politici in Bremen het licht op groen zetten voor trainingen met 4 personen. Bayer Leverkusen, dat voor de competitiestop een knappe reeks van 10 ongeslagen duels heeft neergezet, start dan ook met een pak meer trainingsarbeid in de benen.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Aanvallers gezocht. Alsof Werder Bremen nog niet met genoeg problemen kampte, heeft het ook nog eens een volle ziekenboeg. Augustinsson, Fullkrug, Klaassen, Mohwald en ervaren rot Pizarro ontbreken. Davie Selke zal dan maar voor de doelpunten moeten zorgen. . Aanvallers gezocht Alsof Werder Bremen nog niet met genoeg problemen kampte, heeft het ook nog eens een volle ziekenboeg. Augustinsson, Fullkrug, Klaassen, Mohwald en ervaren rot Pizarro ontbreken. Davie Selke zal dan maar voor de doelpunten moeten zorgen.

19:52 vooraf, 19 uur 52. 17-jarige verrassing bij Leverkusen. Een gloednieuwe naam op het wedstrijdblad bij Bayer Leverkusen. Coach Peter Bosz gooit de 17-jarige Florian Wirtz op het middenveld, de jongste debutant in de clubgeschiedenis. Ex-Genk-speler Leon Bailey begint met een mondmasker aan de zijlijn. . 17-jarige verrassing bij Leverkusen Een gloednieuwe naam op het wedstrijdblad bij Bayer Leverkusen. Coach Peter Bosz gooit de 17-jarige Florian Wirtz op het middenveld, de jongste debutant in de clubgeschiedenis. Ex-Genk-speler Leon Bailey begint met een mondmasker aan de zijlijn.

19:49 - Vooraf Vooraf, 19 uur 49

Opstelling Werder Bremen. Jirí Pavlenka, Theodor Gebre Selassie, Miloš Veljkovic, Niklas Moisander, Marco Friedl, Philipp Bargfrede, Kevin Vogt, Maximilian Eggestein, Leonardo Bittencourt, Davie Selke, Milot Rashica Opstelling Werder Bremen Milot Rashica, Davie Selke, Leonardo Bittencourt, Maximilian Eggestein, Kevin Vogt, Philipp Bargfrede, Marco Friedl, Niklas Moisander, Miloš Veljkovic, Theodor Gebre Selassie, Jirí Pavlenka

Opstelling Bayer 04 Leverkusen. Lukáš Hrádecký, Mitchell Weiser, Edmond Tapsoba, Sven Bender, Daley Sinkgraven, Florian Wirtz, Charles Aránguiz, Nadiem Amiri, Kerem Demirbay, Moussa Diaby, Kai Havertz Opstelling Bayer 04 Leverkusen Kai Havertz, Moussa Diaby, Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Charles Aránguiz, Florian Wirtz, Daley Sinkgraven, Sven Bender, Edmond Tapsoba, Mitchell Weiser, Lukáš Hrádecký