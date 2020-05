VAR behoedt Leipzig voor thuisnederlaag tegen Freiburg

Leipzig had zichzelf in de 1e helft van het seizoen met goed voetbal tot titelkandidaat gebombardeerd, maar ook voor de coronacrisis was er al sprake van verval met een 10 op 21.

En die mindere periode bleek bij de herneming van de competitie nog niet verdwenen, want tegen middenmoter Freiburg was Leipzig na ruim een halfuur op achtervolgen aangewezen. Manuel Gulde scoorde bij een corner met een hakje, al leek dat meer op een toevalstreffer dan op een klasseflits.

Het antwoord van de thuisploeg liet lang op zich wachten. Pas een kwartier voor tijd knikte Poulsen de gelijkmaker op het bord. In de slotfase mocht Leipzig ook nog de VAR bedanken. Die zag in de extra tijd buitenspel, nadat Koch voor 1-2 gezorgd had. Toch nog een punt voor Leipzig dus, dat wel een slechte zaak doet in de titelstrijd.