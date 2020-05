Mönchengladbach is snel klaar met Frankfurt en wipt naar 3e plaats

Wie thuis nog snel iets uit de koelkast was gaan halen, heeft de beslissing in deze match wellicht gemist. Na twee maanden inactiviteit was Mönchengladbach zo hongerig dat het na amper 36 seconden al raak schoot. Er ging meteen een diepe bal naar voren en na een een-tweetje was het bingo voor Pléa.

Wie nog naar de voorraadkast in de kelder moest, heeft misschien ook de tweede goal gemist. Thuram duwde de voorzet van Bensebaini enkele minuten later al binnen. Frankfurt antwoordde in de eerste helft alleen met een vrijschop van Kostic, maar Sommer stond pal.

Die bonus ging Mönchengladbach niet meer uit handen geven. Een kwartier voor tijd wees de scheidsrechter dan ook nog eens naar de stip. Trapp kon nog met zijn vingers bij de elfmeter van Bensebaini maar de 0-3 was toch een feit. Een 4e bezoekende goal kwam er niet meer. Het heerlijke banaanschot van Pléa had een beter lot verdiend maar stierf op het doelhout.

De 1-3 van invaller André Silva werd een voetnoot want het slotoffensiefje dat volgde, bracht niets meer op. Borussia Mönchengladbach springt door het puntenverlies van Leipzig naar plaats 3, Frankfurt zal dit seizoen niet meer uit de buik van het klassement raken.