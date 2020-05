Thorgan Hazard trapt Bundesliga weer op gang met doelpunt en assist

Op het laatste nippertje moest de 17-jarige Gio Reyna afhaken voor deze openingsdans in de Bundesliga. Een geluk bij een ongeluk want zijn plaats bij Dortmund werd ingenomen door Thorgan Hazard. De Rode Duivel liet meteen zien dat hij zijn vorm op peil gehouden had met al na 7 minuten zijn eerste doelpoging.

Ook wonderkind Haaland zat lekker in de partij en het Noors-Belgische duo nam de match in handen. Net voor het halfuur schoof Hazard een bal voor de voeten van Haaland en die tekende voor de 1e goal na meer dan twee maanden coronabreak in Duitsland.

Vlak na de pauze stond Hazard zelf aan het kanon. Hij werkte een snelle counter af met een heerlijke knal. Zo was hij goed voor de 3-0 want net voor de koffie had ook Guerreiro al zijn duit in het zakje gedaan na slap uitverdedigen van de Schalke-doelman.

Met de ruime voorsprong op het bord en zonder publiek in de tribunes werd het meer en meer een veredelde training. Maar Guerreiro deed de netten toch nog een keer trillen op aangeven van Haaland: 4-0. Een terugkeer in mineur voor Schalke en Benito Raman. De Belg begon in de punt maar verdween na een helft weer uit de ploeg. Ook uitblinker Hazard haalde het einde niet. Hij kreeg een tik en moest gewisseld worden.