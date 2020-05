LIVE: De ontsmette bal rolt weer met Hazard en Raman in de Revierderby

Fase per fase

Fase per fase

10' Iedereen moet nog wat wennen aan dit nieuwe normaal. eerste helft, minuut 10. Iedereen moet nog wat wennen aan dit nieuwe normaal Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

7' eerste helft, minuut 7. Hazard met gevaar. Thorgan Hazard baant zich een weg door het centrum. De Rode Duivel kan op de kooi af. De Belg schiet een eindje over doel. Haaland stond nochtans ook klaar om een voorzet te ontvangen. . Hazard met gevaar Thorgan Hazard baant zich een weg door het centrum. De Rode Duivel kan op de kooi af. De Belg schiet een eindje over doel. Haaland stond nochtans ook klaar om een voorzet te ontvangen.

7' eerste helft, minuut 7. Caligiuri mikt zijn vrijschop pal in de muur. Bürki haalt de schouders op. . Caligiuri mikt zijn vrijschop pal in de muur. Bürki haalt de schouders op.

5' eerste helft, minuut 5. Schubert met een puike tussenkomst! Wie anders dan wonderkind Haaland tekent voor het eerste gevaar bij de thuisploeg? Hij raakt makkelijk zijn verdediger voorbij, maar doelman Schubert duikt goed in de voeten van de Noorse aanvaller. . Schubert met een puike tussenkomst! Wie anders dan wonderkind Haaland tekent voor het eerste gevaar bij de thuisploeg? Hij raakt makkelijk zijn verdediger voorbij, maar doelman Schubert duikt goed in de voeten van de Noorse aanvaller.

4' eerste helft, minuut 4. Raman toont zich een eerste keer! Hij glijdt de zestien in, maar wordt eenvoudig afgestopt. . Raman toont zich een eerste keer! Hij glijdt de zestien in, maar wordt eenvoudig afgestopt.

3' eerste helft, minuut 3. Tijd om ons te focussen op wat er op het veld gebeurt. Niet eenvoudig. Het oogt allemaal wat gezapiger zonder sfeer in het stadion. . Tijd om ons te focussen op wat er op het veld gebeurt. Niet eenvoudig. Het oogt allemaal wat gezapiger zonder sfeer in het stadion.

3' Zo ziet de bank er nu uit. eerste helft, minuut 3. Zo ziet de bank er nu uit Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

2' Hazard versierde toch nog een plekje in de basis. eerste helft, minuut 2. Hazard versierde toch nog een plekje in de basis Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Haaland trapt de competitie weer op gang. Na meer dan twee maanden sluit Duitsland Koning Voetbal weer in de armen. Hoe verloopt dit spookduel? . Aftrap! Haaland trapt de competitie weer op gang. Na meer dan twee maanden sluit Duitsland Koning Voetbal weer in de armen. Hoe verloopt dit spookduel?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:30 vooraf, 15 uur 30. Het heeft toch allemaal wat meer voeten in de aarde en dus beginnen we met enkele minuten vertraging. En dat in Duitsland. . Het heeft toch allemaal wat meer voeten in de aarde en dus beginnen we met enkele minuten vertraging. En dat in Duitsland.

15:27 vooraf, 15 uur 27. Toch Hazard! Hij stond niet in de basisopstelling, maar daar is hij nu toch: Thorgan Hazard. Gio Reyna heeft nog op het laatste nippertje afgehaakt. . Toch Hazard! Hij stond niet in de basisopstelling, maar daar is hij nu toch: Thorgan Hazard. Gio Reyna heeft nog op het laatste nippertje afgehaakt.

15:26 vooraf, 15 uur 26. Geen opkomst. Ook het begin ziet er al wat anders uit in deze coronatijd. De spelers komen het veld niet opgewandeld door de spelerstunnel. Ze druppelen gewoon het veld op en wachten daar op de aftrap. . Geen opkomst Ook het begin ziet er al wat anders uit in deze coronatijd. De spelers komen het veld niet opgewandeld door de spelerstunnel. Ze druppelen gewoon het veld op en wachten daar op de aftrap.

15:16 Dortmund gooit meteen een jongeling in de strijd. vooraf, 15 uur 16. Dortmund gooit meteen een jongeling in de strijd Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:13 vooraf, 15 uur 13. De ballenjongens ontsmetten de wedstrijdballen

15:13 vooraf, 15 uur 13.

15:13 vooraf, 15 uur 13.

15:12 vooraf, 15 uur 12. Scheidsrechters met een mondkapje

14:46 vooraf, 14 uur 46. Ik hoop dat iedereen net zo enthousiast is als ik. Duim voor ons en supporter thuis. Axel Witsel. Ik hoop dat iedereen net zo enthousiast is als ik. Duim voor ons en supporter thuis. Axel Witsel

14:40 Axel Witsel is al bijna weer fit en hoopt snel weer op het veld te staan. vooraf, 14 uur 40. Axel Witsel is al bijna weer fit en hoopt snel weer op het veld te staan Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:39 Uiteraard geen sfeer rond het stadion. Benieuwd hoe dit spookduel zal verlopen. vooraf, 14 uur 39. Uiteraard geen sfeer rond het stadion. Benieuwd hoe dit spookduel zal verlopen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:33 Wel een Belg bij de bezoekers: Benito Raman mag meteen bewijzen dat hij zich de voorbije maanden goed fit heeft gehouden. vooraf, 14 uur 33. Wel een Belg bij de bezoekers: Benito Raman mag meteen bewijzen dat hij zich de voorbije maanden goed fit heeft gehouden. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:32 Borussia Dortmund doet het zonder Belgen in de basis vanmiddag. Axel Witsel kan de heropstart niet meepikken door een blessure, Thorgan Hazard begint op de bank. vooraf, 14 uur 32. Borussia Dortmund doet het zonder Belgen in de basis vanmiddag. Axel Witsel kan de heropstart niet meepikken door een blessure, Thorgan Hazard begint op de bank. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:11 vooraf, 13 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:08 vooraf, 13 uur 08. Twee Belgen. Geen Axel Witsel bij de thuisploeg, want de Rode Duivel heeft op training een spierblessure opgelopen. Toch mogen we straks wellicht nog steeds genieten van twee Belgen: zowel Thorgan Hazard (Dortmund) als Benito Raman (Schalke) worden in de Duitse pers aan de aftrap verwacht. . Twee Belgen Geen Axel Witsel bij de thuisploeg, want de Rode Duivel heeft op training een spierblessure opgelopen. Toch mogen we straks wellicht nog steeds genieten van twee Belgen: zowel Thorgan Hazard (Dortmund) als Benito Raman (Schalke) worden in de Duitse pers aan de aftrap verwacht.

13:07 vooraf, 13 uur 07. We willen de derby tegen Schalke winnen voor de supporters die er niet bij kunnen zijn. Dortmund-speler Julian Brandt. We willen de derby tegen Schalke winnen voor de supporters die er niet bij kunnen zijn. Dortmund-speler Julian Brandt

13:02 vooraf, 13 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:02 vooraf, 13 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:02 vooraf, 13 uur 02. We spelen voor het eerst zonder toeschouwers. Vooral daarop moeten we ons goed voorbereiden. Voor trainers en spelers is dit allemaal een grote uitdaging. Dortmund-coach Lucien Favre. We spelen voor het eerst zonder toeschouwers. Vooral daarop moeten we ons goed voorbereiden. Voor trainers en spelers is dit allemaal een grote uitdaging. Dortmund-coach Lucien Favre

13:01 vooraf, 13 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:58 vooraf, 12 uur 58. Het is een voordeel dat het niet zomaar een wedstrijd is, maar wel de derby. Ook al kunnen onze supporters er niet bij zijn, ik weet dat ze ons ten volle zullen steunen. Schalke-coach David Wagner. Het is een voordeel dat het niet zomaar een wedstrijd is, maar wel de derby. Ook al kunnen onze supporters er niet bij zijn, ik weet dat ze ons ten volle zullen steunen. Schalke-coach David Wagner

12:56 De Bundesliga volgt een strikt protocol tijdens de coronacrisis:. vooraf, 12 uur 56. De Bundesliga volgt een strikt protocol tijdens de coronacrisis: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:53 vooraf, 12 uur 53. Derbykoorts in het Ruhrgebied. Het is zover: na weken van coronacrisis wordt er vandaag opnieuw gevoetbald op hoog niveau. De Bundesliga trekt zich -weliswaar zonder publiek - weer op gang. De 26e speeldag in Duitsland heeft onder meer de kraker tussen Dortmund en Schalke 04 in petto. Volg de Revierderdby hier straks op de voet vanaf 15.30u. . Derbykoorts in het Ruhrgebied Het is zover: na weken van coronacrisis wordt er vandaag opnieuw gevoetbald op hoog niveau. De Bundesliga trekt zich -weliswaar zonder publiek - weer op gang. De 26e speeldag in Duitsland heeft onder meer de kraker tussen Dortmund en Schalke 04 in petto. Volg de Revierderdby hier straks op de voet vanaf 15.30u.

12:53 - Vooraf Vooraf, 12 uur 53

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Raphaël Guerreiro, Thorgan Hazard, Erling Haaland, Julian Brandt Opstelling Borussia Dortmund Julian Brandt, Erling Haaland, Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Achraf Hakimi, Manuel Akanji, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Roman Bürki

Opstelling FC Schalke 04. Markus Schubert, Jean-Clair Todibo, Salif Sané, Matija Nastasic, Jonjoe Kenny, Suat Serdar, Weston McKennie, Bastian Oczipka, Daniel Caligiuri, Benito Raman, Amine Harit Opstelling FC Schalke 04 Amine Harit, Benito Raman, Daniel Caligiuri, Bastian Oczipka, Weston McKennie, Suat Serdar, Jonjoe Kenny, Matija Nastasic, Salif Sané, Jean-Clair Todibo, Markus Schubert