LIVE: Hoe doet Rekordmeister Bayern München het na de coronabreak?

10' eerste helft, minuut 10. Van een furieuze start is er bij Bayern München niet meteen sprake. De motor moet wellicht nog even warmdraaien. . Van een furieuze start is er bij Bayern München niet meteen sprake. De motor moet wellicht nog even warmdraaien.

8' eerste helft, minuut 8. Lange bal van Union Berlin, Ujah kan z'n schot niet kadreren. Hier had wat meer in kunnen zitten. . Lange bal van Union Berlin, Ujah kan z'n schot niet kadreren. Hier had wat meer in kunnen zitten.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste bal tussen de palen is van Union Berlin. Bülter knalt ongevaarlijk recht op Neuer. . De eerste bal tussen de palen is van Union Berlin. Bülter knalt ongevaarlijk recht op Neuer.

3' eerste helft, minuut 3. Lewandowski is blij om terug te zijn. Hij probeert het meteen met een afstandschot. Een Union-verdediger staat in de weg. . Lewandowski is blij om terug te zijn. Hij probeert het meteen met een afstandschot. Een Union-verdediger staat in de weg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De (ontsmette) bal rolt! Wat kan Rekordmeister Bayern München in z'n eerste wedstrijd na de coronabreak? . Aftrap! De (ontsmette) bal rolt! Wat kan Rekordmeister Bayern München in z'n eerste wedstrijd na de coronabreak?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:58 vooraf, 17 uur 58. De spelers verschijnen druppelsgewijs op het veld. Ook hier zien we veel mensen rondlopen met een mondmasker. Ook het lege stadion blijft wennen. . De spelers verschijnen druppelsgewijs op het veld. Ook hier zien we veel mensen rondlopen met een mondmasker. Ook het lege stadion blijft wennen.



17:46 vooraf, 17 uur 46. Bayern-doelman Manuel Neuer komt aan met een mondmasker.

De opstelling van Union:

17:36 vooraf, 17 uur 36. Lewandowski is weer fit. Bayern München speelt zijn eerste wedstrijd sinds 8 maart (2-0 tegen Augsburg). In vergelijking met die wedstrijd wisselt coach Flick twee spelers: doelpuntenmachine Lewandowski is weer fit, ook Goretzka speelt. Ze nemen de plaats in van Coutinho (geblesseerd) en Zirkzee (op de bank). . Lewandowski is weer fit Bayern München speelt zijn eerste wedstrijd sinds 8 maart (2-0 tegen Augsburg). In vergelijking met die wedstrijd wisselt coach Flick twee spelers: doelpuntenmachine Lewandowski is weer fit, ook Goretzka speelt. Ze nemen de plaats in van Coutinho (geblesseerd) en Zirkzee (op de bank).

De opstelling van Bayern:

12:46 vooraf, 12 uur 46. Ik denk dat de omstandigheden waarin we deze match spelen totaal geen invloed zullen hebben op Bayern. Die ploeg is zo ervaren en over de kwaliteit van hun spelers hoeven we het niet eens te hebben. Maar wij moeten ons op onszelf concentreren en ons niet om Bayern bekommeren. Union-trainer Hoffmann . Ik denk dat de omstandigheden waarin we deze match spelen totaal geen invloed zullen hebben op Bayern. Die ploeg is zo ervaren en over de kwaliteit van hun spelers hoeven we het niet eens te hebben. Maar wij moeten ons op onszelf concentreren en ons niet om Bayern bekommeren. Union-trainer Hoffmann

12:42 vooraf, 12 uur 42. Nummers 1 tegen 12. Bayern voert het klassement aan met 55 punten. Dat is 1 punt meer dan Dortmund, dat gisteren thuis won van Schalke. Union Berlijn bekleedt de 12e plaats, met 30 punten. . Nummers 1 tegen 12 Bayern voert het klassement aan met 55 punten. Dat is 1 punt meer dan Dortmund, dat gisteren thuis won van Schalke. Union Berlijn bekleedt de 12e plaats, met 30 punten.

12:37 vooraf, 12 uur 37. We hebben intensief getraind. Ik heb de afgelopen dagen kunnen vaststellen dat de spelers fysiek in orde zijn. Als we daar onze mentaliteit nog aan kunnen toevoegen, moet het vanavond in orde komen. . Bayern-coach Hansi Flick. We hebben intensief getraind. Ik heb de afgelopen dagen kunnen vaststellen dat de spelers fysiek in orde zijn. Als we daar onze mentaliteit nog aan kunnen toevoegen, moet het vanavond in orde komen. Bayern-coach Hansi Flick

12:33 vooraf, 12 uur 33. Bayern speelt in de hoofdstad. Straks schiet ook Bayern München weer in actie in de Bundesliga. In speelronde 26 gaat de koploper om 18u op bezoek bij Union Berlijn. Volg de wedstrijd in dit artikel met live-tekstupdates. . Bayern speelt in de hoofdstad Straks schiet ook Bayern München weer in actie in de Bundesliga. In speelronde 26 gaat de koploper om 18u op bezoek bij Union Berlijn. Volg de wedstrijd in dit artikel met live-tekstupdates.

12:33 - Vooraf Vooraf, 12 uur 33

Opstelling 1. FC Union Berlin. Rafal Gikiewicz, Florian Hübner, Keven Schlotterbeck, Neven Subotic, Christopher Trimmel, Grischa Prömel, Robert Andrich, Christopher Lenz, Marcus Ingvartsen, Anthony Ujah, Marius Bülter Opstelling 1. FC Union Berlin Marius Bülter, Anthony Ujah, Marcus Ingvartsen, Christopher Lenz, Robert Andrich, Grischa Prömel, Christopher Trimmel, Neven Subotic, Keven Schlotterbeck, Florian Hübner, Rafal Gikiewicz

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thiago, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Serge Gnabry Opstelling FC Bayern München Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Thiago, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Manuel Neuer