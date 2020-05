LIVE: Droomstart voor Bornauw & Keulen tegen Mainz op dag 2 van Bundesliga-herstart

Vanmiddag wordt voor de tweede dag op een rij voetbal geserveerd in Duitsland. Dichtbij de Belgische grens ontvangt FC Keulen - met Sebastiaan Bornauw in de basis - Mainz. Rond het stadion was er vooraf wel wat protest te zien. Blijft het straks rustig? En wat laten beide teams zien na de coronabreak? Volg het op deze pagina vanaf 15.30u.