Keulen en Bornauw geven 2-0-voorsprong uit handen

Na een coronabreak van zo'n 2 maanden kon de match niet beter beginnen voor FC Keulen. Bij de eerste de beste aanval van de thuisploeg werd Mark Uth omver geduwd (social distancing was handiger geweest) in de zestien: strafschop voor Keulen. Uth faalde niet vanop de stip: 1-0.

In de tweede helft brak de match pas echt open. Na een zoveelste goeie tussenkomst van Bornauw werd het spel razendsnel verlegd. Een knappe voorzet vanop rechts van invaller Drexler zorgde dat Kainz de 2-0 kon binnenkoppen.

Keulen leek zo op weg naar een 6e overwinning in 7 thuismatchen, maar dat was buiten Awoniyi (ex-Moeskroen en ex-Gent) gerekend. Hij stond nog geen 5 minuten op het veld toen hij z'n allereerste Bundesliga-goal maakte. Jammer voor Bornauw, die een goeie match speelde, want hij raakte de bal nog lichtjes met zijn been.

Kunde zorgde uiteindelijk voor de 2-2-eindstand na een knappe solo door het hart van de defensie. Keulen gaf zo dus een 2-0-voorsprong uit handen, maar op basis van de kansen is een gelijkspel hier wel min of meer op zijn plaats. Voor Mainz een belangrijk punt, het bengelt maar net boven de degradatiezone.