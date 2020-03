Thorgan Hazard trapt Dortmund weer naar de 2e plaats na heerlijke actie

Door het puntenverlies van Leipzig kon Borussia Dortmund weer de 2e plaats heroveren. Maar dan moesten Haaland en co wel voorbij Mönchengladbach, dat maar op 2 punten van Dortmund stond.

Na 8 minuten maakte het duo Haaland-Hazard al brokken. De Noor stuurde Hazard het laantje in, maar de Rode Duivel had de bal wat te ver van zijn voet. Na een knappe individuele actie knalde Hazard toch nog de openingsgoal overhoeks binnen tegen zijn ex-team.

Kort na de rust bracht Lars Stindl de bordjes weer in evenwicht. Maar de inlopende Hakimi zette Dortmund weer op voorsprong door een voorzet van Sancho binnen te werken. Even later stond diezelfde Sancho hoofd-tegen-hoofd met Bensebaini. Het brandje werd snel geblust.

Dortmund trof in de slotfase nog de paal. Gladbach kon geen vuist meer maken. Daardoor springen de geelhemden over Leipzig in het spoor van koploper Bayern, dat morgen in actie komt tegen Augsburg.